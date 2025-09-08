Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn ra nhập đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Tập 7 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, chương trình đã chia tay Liên Bỉnh Phát và Quốc Thiên vì những lý do khác nhau. Thiếu đi hai nhân vật được coi là sở hữu nền tảng thể lực tốt khiến các chiến sĩ nhập vai nuối tiếc. Tuy nhiên, Binz và Hưng Nguyễn đã xuất hiện. Tiến Luật thừa nhận sự ngạc nhiên khi thấy Binz có mặt, bởi anh không nghĩ nam rapper sẽ nhận lời tham gia một chương trình đặc thù như thế này.
Lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục chiến sĩ Cảnh sát cơ động, các nghệ sĩ chính thức bước vào hành trình huấn luyện khắc nghiệt dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá Phùng Hữu Nam.
Tất cả các chiến sĩ nhập vai đã bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và áp giải đến một địa điểm bí ẩn. Tưởng sẽ được ổn định nơi ăn chốn ở, cả nhóm bàng hoàng khi nhận lệnh: Phải tự tìm cách di chuyển đến Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.
12 chiến sĩ nhập vai đã nếm trải trọn vẹn sự khắc nghiệt trong những phút đầu tiên khi “lò luyện thép” bắt đầu thử thách ý chí và bản lĩnh của họ. Sau giây phút làm quen với đồng đội, phòng ngủ, lối sinh hoạt, cả đội lập tức bước vào buổi phổ biến chương trình huấn luyện vũ trang với 16 chuyên đề khắc nghiệt.
Dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Quốc Vương, 12 chiến sĩ nhanh chóng đối diện thử thách trong cơn mưa xối xả: Một bài tập tổng hợp vượt 4 chướng ngại hiểm hóc: Giá treo gỗ văng để luyện tập kỹ năng phản xạ linh hoạt, khéo léo; vác gỗ chạy qua địa hình đầm lầy sông nước luyện tập kỹ năng mang vác vũ khí, mang vác đồng đội bị thương; hàng rào thép gai luyện tập kỹ năng di chuyển ở địa hình, địa phận có chiều cao thấp để tiếp cận mục tiêu; đeo lốp lên đồi cao luyện tập kỹ năng mang vác vũ khí vượt qua địa hình đồi núi để tiếp cận mục tiêu.
Binz thú nhận: “Nhiệm vụ khó nhằn đến mức tôi nghĩ nó chạm đến giới hạn thể chất của tôi rồi. Nhưng ý chí thì vẫn chưa bị khuất phục”. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy nỗ lực vượt thử thách với đôi chân chấn thương: “Hầu như mọi lực đều dồn vào chân phải. Nhưng ý chí buộc tôi phải vượt qua, bằng mọi giá”.
Cũng trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", những đánh giá ban đầu về khả năng của các chiến sĩ nhập vai qua các thử thách đã được xác lập. Dù là người mới nhập cuộc nhưng Hưng Nguyễn nhanh chóng cho thấy sự nổi bật về sức mạnh thể chất, ý chí quyết tâm cũng như tinh thần quả cảm. Trong khi đó, Binz dù xếp phía nửa cuối bảng nhưng cũng rất đáng khen ngợi bởi nỗ lực, quyết tâm không bỏ cuộc.
