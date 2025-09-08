Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?
GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.
Ở tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) bảo vệ con trai đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và gây "bão mạng". Trong tập này, bé Minh (Gia Nghĩa) được mời đến tiệc sinh nhật của bạn Bảo - con trai của Hồng (Thanh Mai), một phụ huynh vốn ghét Mỹ Anh.
Tại nhà Hồng, bé Minh đã bị cả mẹ con Bảo hành cho một trận khiến bé Minh vô cùng sợ hãi. Hồng tát Minh, còn bé Bảo sau đó lại lừa Minh vào phòng rồi nhốt cậu bé ở đó. Còn tất cả mọi người vui tiệc dưới nhà mà không một ai nhớ tới Minh.
Khi đến đón con, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con mình hoảng loạn, sợ hãi khi bị nhốt trong phòng một mình. Tuy nhiên, là một người nhẫn nhịn tốt, lại chưa biết rõ sự việc thế nào, Mỹ Anh vẫn bình tĩnh, đưa con về.
Đến khi ra ngoài xe, Minh mới kể cho mẹ về những gì bé đã phải trải qua ở tiệc sinh nhật, Mỹ Anh đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Cô búi tóc, quay lại vào nhà Hồng. Vừa bước vào nhà, Mỹ Anh đã kéo chị ta vào phòng: "Tôi làm những gì mà chị đã làm với con tôi".
Khi Hồng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và dọa báo công an, Mỹ Anh tuyên bố sẵn sàng muốn công an giải quyết xem việc một người lớn hành hạ trẻ em cả thể xác và tinh thần thì sẽ bị xử lý như thế nào. Sau màn trừng trị vị phụ huynh đáng ghét, Mỹ Anh đưa con đi ăn và dặn con phải mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện và gia đình luôn ở bên.
Sau khi tập phim kết thúc, màn trả đũa của Phương Oanh gây "bão mạng" khi có những video ngắn có hàng triệu lượt xem. Diễn xuất của Phương Oanh trong phân cảnh này cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả khi cô lột tả trọn vẹn tâm lý của một người mẹ, vừa đau đớn khi chứng kiến con mình bị tổn thương, vừa mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con.
Từ ánh mắt căm phẫn, giọng nói run run vì uất nghẹn đến hành động quyết liệt, Phương Oanh đã khiến khán giả cảm nhận rõ tình mẫu tử mãnh liệt và sự bùng nổ cảm xúc trong cảnh quay.
Trên một số diễn đàn phim, nhiều bình luận bày tỏ đồng tình, khen ngợi cho diễn xuất của Phương Oanh. Không chỉ khen diễn hay mà còn rất thần thái và cảm xúc, cách bảo vệ con mạnh mẽ nhưng cũng rất hợp lý... Một số khác cho rằng chính ánh mắt của cô đã nâng tầm toàn bộ phân cảnh, khi vừa toát lên sự bất lực, xót xa, vừa là sự căm phẫn dành cho những kẻ dám động đến con mình.
Chia sẻ với báo chí, diễn viên Phương Oanh tiết lộ rằng khi diễn cảnh này, bản thân cô hình dung ra việc con mình bị đánh là thấy tức giận vô cùng, tức run người nên gần như không cần phải diễn. Còn với diễn viên Thanh Mai, sau khi tập 12 được phát sóng, nữ diễn viên rất bất ngờ vì nhiều người xem phản ứng một cách dữ dội và thái quá.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồiXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn ra nhập đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ TâmGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh nam vệ sĩ tóc bạc, diện vest lịch lãm luôn theo sát Mỹ Tâm trong các sự kiện gần đây đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu NguyễnGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau 4 năm "ở ẩn" khỏi làng giải trí để tìm lại cảm hứng, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có sự trở lại đầy thuyết phục với vai chỉ huy Thành trong phim "Mưa đỏ".
Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loạiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".
Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tếCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.
Đạo diễn 'Mưa đỏ': Chính khán giả là người tiếp thêm cho phim một linh hồn sống độngGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - 'Mưa đỏ" đã chính thức vượt qua thành tích "Mai" của Trấn Thành, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất với con số 551,768 tỉ. Đạo diễn "Mưa đỏ" có những lời "gan ruột" để tri ân tất cả.
Cuộc sống của Phạm Quỳnh Anh sau 7 năm ly hôn ông bầu nổi tiếngGiải trí - 17 giờ trước
Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới và 3 cô con gái.
Khán giả canh doanh thu 'Mưa đỏ' như canh giá vàng, đến Trấn Thành cũng háo hức và chúc mừng phim lên top 1Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Hệ thống Box Office Vietnam ghi nhận lượng truy cập cao gấp hơn 100 lần so với ngày thường, dẫn đến nghẽn đường truyền do khán giả yêu mến "Mưa đỏ".
Nghệ sĩ Hồng Đào thông báo khẩn trên trang cá nhânGiải trí
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào gây bất ngờ khi đăng tải bài viết cảnh báo tình trạng bị mạo danh bán thuốc giảm cân.