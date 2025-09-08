Mới nhất
Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Thứ hai, 12:30 08/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

Ở tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh", phân cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) bảo vệ con trai đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và gây "bão mạng". Trong tập này, bé Minh (Gia Nghĩa) được mời đến tiệc sinh nhật của bạn Bảo - con trai của Hồng (Thanh Mai), một phụ huynh vốn ghét Mỹ Anh. 

Tại nhà Hồng, bé Minh đã bị cả mẹ con Bảo hành cho một trận khiến bé Minh vô cùng sợ hãi. Hồng tát Minh, còn bé Bảo sau đó lại lừa Minh vào phòng rồi nhốt cậu bé ở đó. Còn tất cả mọi người vui tiệc dưới nhà mà không một ai nhớ tới Minh.

Khi đến đón con, Mỹ Anh sốc khi phát hiện con mình hoảng loạn, sợ hãi khi bị nhốt trong phòng một mình. Tuy nhiên, là một người nhẫn nhịn tốt, lại chưa biết rõ sự việc thế nào, Mỹ Anh vẫn bình tĩnh, đưa con về. 

Phương Oanh gây ấn tượng mạnh với màn trả đũa trong ' Gió ngang khoảng trời xanh ' - Ảnh 1.

Bé Minh sợ hãi, bật khóc khi thấy mẹ tới đón và đưa ra khỏi phòng. Ảnh VTV

Đến khi ra ngoài xe, Minh mới kể cho mẹ về những gì bé đã phải trải qua ở tiệc sinh nhật, Mỹ Anh đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Cô búi tóc, quay lại vào nhà Hồng. Vừa bước vào nhà, Mỹ Anh đã kéo chị ta vào phòng: "Tôi làm những gì mà chị đã làm với con tôi". 

Khi Hồng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và dọa báo công an, Mỹ Anh tuyên bố sẵn sàng muốn công an giải quyết xem việc một người lớn hành hạ trẻ em cả thể xác và tinh thần thì sẽ bị xử lý như thế nào. Sau màn trừng trị vị phụ huynh đáng ghét, Mỹ Anh đưa con đi ăn và dặn con phải mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện và gia đình luôn ở bên.

Phương Oanh gây ấn tượng mạnh với màn trả đũa trong ' Gió ngang khoảng trời xanh ' - Ảnh 2.

Ánh mắt, biểu cảm của Mỹ Anh (Phương Oanh) khi đứng trước kẻ vừa gây ra nỗi sợ hãi cho con trai. Ảnh VTV

Sau khi tập phim kết thúc, màn trả đũa của Phương Oanh gây "bão mạng" khi có những video ngắn có hàng triệu lượt xem. Diễn xuất của Phương Oanh trong phân cảnh này cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả khi cô lột tả trọn vẹn tâm lý của một người mẹ, vừa đau đớn khi chứng kiến con mình bị tổn thương, vừa mạnh mẽ đứng lên bảo vệ con. 

Từ ánh mắt căm phẫn, giọng nói run run vì uất nghẹn đến hành động quyết liệt, Phương Oanh đã khiến khán giả cảm nhận rõ tình mẫu tử mãnh liệt và sự bùng nổ cảm xúc trong cảnh quay.

Phương Oanh gây ấn tượng mạnh với màn trả đũa trong ' Gió ngang khoảng trời xanh ' - Ảnh 3.

Mỹ Anh lôi Hồng vào phòng và trả đũa lại người đã tát và nhốt bé Minh. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim, nhiều bình luận bày tỏ đồng tình, khen ngợi cho diễn xuất của Phương Oanh. Không chỉ khen diễn hay mà còn rất thần thái và cảm xúc, cách bảo vệ con mạnh mẽ nhưng cũng rất hợp lý...  Một số khác cho rằng chính ánh mắt của cô đã nâng tầm toàn bộ phân cảnh, khi vừa toát lên sự bất lực, xót xa, vừa là sự căm phẫn dành cho những kẻ dám động đến con mình.

Phương Oanh gây ấn tượng mạnh với màn trả đũa trong ' Gió ngang khoảng trời xanh ' - Ảnh 4.

Phương Oanh có cảnh quay xuất sắc được khán giả khen ngợi trong tập 12 "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Chia sẻ với báo chí, diễn viên Phương Oanh tiết lộ rằng khi diễn cảnh này, bản thân cô hình dung ra việc con mình bị đánh là thấy tức giận vô cùng, tức run người nên gần như không cần phải diễn. Còn với diễn viên Thanh Mai, sau khi tập 12 được phát sóng, nữ diễn viên rất bất ngờ vì nhiều người xem phản ứng một cách dữ dội và thái quá. 

Thanh Hằng (th)
