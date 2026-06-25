Điều gì đang diễn ra tại hơn 140 bến, bãi không phép ven sông ở Ninh Bình?

Mới đây. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc thành lập tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng Công an đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy và xử lý các bến, bãi vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch chuyên đề về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự xã hội trên đường thủy; đồng thời ban hành nhiều văn bản gửi UBND cấp xã để kiến nghị, phối hợp xử lý các bến, bãi vi phạm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã thống kê toàn bộ 215/215 bến, bãi trên địa bàn tỉnh, phát hiện 142 bến, bãi không phép hoặc đã hết thời hạn cấp phép. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực và chính quyền địa phương triển khai kiểm tra, tuyên truyền, vận động, yêu cầu các chủ bến, bãi khắc phục vi phạm.

Đáng chú ý, Công an tỉnh đã làm việc với UBND 12 xã, phường ven sông về công tác quản lý bến, bãi vật liệu xây dựng; phối hợp kiểm tra, xử lý các bến, bãi hoạt động không phép. Kết quả, đã vận động 7 bến, bãi tự nguyện giải tỏa, di dời lán trại, máy móc và vật liệu xây dựng; đồng thời ký cam kết với 9 chủ bến, bãi về việc tự giải tỏa và ấn định thời gian hoàn thành việc di dời.

Qua rà soát, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 142/215 bến, bãi ven sông hoạt động không phép hoặc hết phép.

Từ ngày 15/5 đến ngày 3/6/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, xử lý 14 trường hợp vi phạm liên quan đến bến, bãi trái phép; lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp với tổng số tiền 284,5 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm neo đậu phương tiện để xếp, dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa; tổ chức cho phương tiện vào neo đậu để xếp, dỡ hàng hóa tại các vị trí chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh, quá trình xử lý các bến, bãi vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều bến, bãi đã hình thành và hoạt động từ nhiều năm trước, có nguồn gốc đất đai phức tạp. Một số vị trí đã san lấp, xây dựng công trình bê tông lấn ra lòng sông, làm thay đổi hiện trạng đường bờ và bãi sông.

Việc xác định ranh giới, diện tích lấn chiếm, khối lượng vật liệu san lấp cũng như xây dựng phương án khắc phục đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan chuyên môn.

Bên cạnh đó, các bến, bãi vi phạm thường liên quan đồng thời đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước như đất đai, tài nguyên nước, đê điều, thoát lũ, giao thông đường thủy nội địa và hoạt động kinh doanh bến, bãi. Do đó, việc xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị là yêu cầu cần thiết để bảo đảm xử lý đúng quy định, hiệu quả và ngăn ngừa tái vi phạm.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và UBND các xã, phường để tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn.

Sau khi xem xét báo cáo của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành; xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát, tăng cường quản lý hoạt động của các bến, bãi trên các tuyến giao thông đường thủy; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, đôn đốc và tổng hợp.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy mà còn bảo vệ hành lang an toàn đê điều, hành lang thoát lũ, phòng ngừa nguy cơ tai nạn và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.