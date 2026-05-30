Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?

Sau hai bài phản ánh tình trạng hàng loạt xe tải hạng nặng hằng ngày phủ bụi khu dân cư, hoạt động rầm rộ trên tuyến Đường tỉnh 224 và đê Hữu Luộc đoạn qua xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, phóng viên Gia đình và Xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường liên quan tới hoạt động của các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ven sông Luộc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều bến bãi vật liệu đang hoạt động rầm rộ tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp, có dấu hiệu không nằm trong quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng của địa phương.

Ghi nhận thực tế trong nhiều ngày trong tháng 5/2026 cho thấy khu vực ven sông Luộc thuộc địa phận xã Minh Thọ xuất hiện hàng loạt điểm tập kết cát, đất với quy mô lớn. Nhiều bãi chứa vật liệu nằm sát chân đê Hữu Luộc, hoạt động nhộn nhịp từ sáng sớm tới tối.

Toàn cảnh bến bãi tại khu vực cầu Hiệp, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên - (ảnh Nhật Tân).

Đáng nói, có bến bãi còn tập kết vật liệu màu đen nhưng không được che chắn cẩn thận. Theo ghi nhận thực tế, nhiều đống vật liệu được để lộ thiên ngay sát khu vực bốc xúc. Người dân địa phương lo ngại nếu trời mưa lớn, lượng bột này có thể chảy tràn, ngấm xuống đất và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Qua ghi nhận thực tế, tại một số bến bãi gần cầu Hiệp, hàng chục xe tải loại “3 chân”, “4 chân” liên tục ra vào lấy hàng. Dọc bờ sông, nhiều sà lan chở cát, đất neo đậu san sát. Trên bờ, các máy xúc công suất lớn hoạt động liên hồi để múc vật liệu trực tiếp từ khoang tàu lên xe tải.

Nhìn từ trên cao, khu vực ven sông Luộc hiện lên như một “đại công trường” vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Dọc tuyến ven sông xuất hiện dày đặc các bãi tập kết cát, đất, đá nằm san sát nhau. Nhiều khu vực được đổ nền, dựng nhà xưởng, tập kết lượng lớn vật liệu ngay sát hành lang đê điều.

Tại các bến bãi xe tải ra vào "nhận hàng" tấp nập - (ảnh Nhật Tân).

Đa số các xe hoạt động tại đây có gắn tên “DN Quang Tuấn”. Loạt xe này cũng xuất hiện với tần suất dày đặc trong khu dân cư và trên tuyến đê Hữu Luộc mà phóng viên đã phản ánh ở các bài viết trước đó.

Điều đáng chú ý là tại nhiều điểm ven sông xuất hiện các “mố cẩu”, điểm bốc xúc vật liệu được lắp đặt bằng bê tông, sắt thép nhằm phục vụ hoạt động sang tải từ sà lan lên xe ben.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều “mố cẩu” nằm sát sông, có xe tải trọng lớn ra vào liên tục. Mỗi khi tàu hàng cập bến, máy xúc lại hoạt động liên tục để bốc dỡ vật liệu lên các xe ben đang xếp hàng chờ sẵn trước khi di chuyển lên đê Hữu Luộc.

Liên quan tới vấn đề này, trước đó trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết, các điểm cẩu vật liệu tại khu vực ven sông Luộc đoạn qua xã Minh Thọ hiện chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép theo quy định.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, các mố cẩu ở ven sông luộc chưa được cấp phép - (ảnh Nhật Tân).

Theo vị đại diện, việc tự ý lắp đặt các điểm cẩu, bốc xúc vật liệu sát chân đê khi chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn đê điều cũng như hành lang thoát lũ.

Không chỉ đặt dấu hỏi về tính pháp lý của các bến bãi và điểm cẩu vật liệu, dư luận còn băn khoăn trước việc hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn ngày đêm hoạt động rầm rộ trên tuyến đê Hữu Luộc.

Trong buổi làm việc ngày 27/5, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, về xử lý các “mố cẩu”, đơn vị đã nhiều lần tham mưu cho các cấp và đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

“Không còn cách nào khác ngoài việc xử lý, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Chi cục cũng đã tham mưu tỉnh để xử lý các vi phạm trên và đã có nhiều văn bản kiến nghị”, ông Lệ cho biết.

Một bến bãi tập kết loại vật liệu màu đen, không được che chắn kĩ - (ảnh Nhật Tân).

Theo ông Lệ, hoạt động bến bãi không bị cấm nếu đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật và được cấp phép theo quy định.

“Hiện một số bến bãi đã có nhà xưởng, mố cẩu sai phép nên phải tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng thì mới xem xét các thủ tục tiếp theo được. Có trường hợp người dân còn ngại làm thủ tục giấy tờ, chấp nhận chịu xử phạt để hoạt động”, ông Lệ nói.

Theo vị đại diện Chi cục Thủy lợi, trách nhiệm quản lý trực tiếp chủ yếu thuộc chính quyền địa phương. Chi cục có chức năng phối hợp kiểm tra, báo cáo, kiến nghị và đề xuất xử lý.

Cũng tại buổi làm việc ngày 27/5, một cán bộ Chi cục Thủy lợi thông tin, khu vực cầu Hiệp hiện có khoảng 13 bến, bãi, tuy nhiên chỉ có 1 bến được cấp phép, còn lại nhiều bến bãi chưa được cấp phép theo quy định.

Ngoài các bất cập tại bến bãi, trạm trộn bê tông ở đây cũng chưa được cấp phép - (ảnh Nhật Tân).

Trong khi đó, ông Đinh Thế Mạnh - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Quỳnh Phụ (đơn vị quản lý, giám sát trực tiếp ven sông Luộc khu vực huyện Quỳnh Phụ cũ) cho biết, tính từ khu bến bãi có trạm trộn bê tông hướng về phía cầu Hiệp hiện chưa có giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.

“Trạm trộn bê tông trước đây đã từng bị lập biên bản vào giai đoạn 2020 - 2021. UBND huyện Quỳnh Phụ cũ cũng đã ra quyết định xử phạt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng. Về phần tàu bốc dỡ hàng hóa lại liên quan đến bến thủy nội địa. Nội dung này cần kiểm tra thêm tại địa phương”, ông Mạnh thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Đĩnh – Chủ tịch UBND xã Minh Thọ, địa phương đã họp với các chủ bến bãi và yêu cầu chấp hành các quy định liên quan đến vận chuyển vật liệu, vệ sinh môi trường.





Xe tải chở vật liệu bị lực lượng CSGT tỉnh Hưng Yên xử lý sau phản ánh của Gia đình và Xã hội - (ảnh Nhật Tân).

“Xã đã yêu cầu các xe phải chở đúng tải trọng, che chắn bạt đầy đủ, đồng thời bố trí dọn vệ sinh, tưới nước hằng ngày để hạn chế bụi, cát ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân khu vực Bến Hiệp.Lực lượng chức năng vẫn xử lý, tuy nhiên tình trạng này còn tái diễn nên xã sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát và phối hợp với các ngành để xử lý”, ông Đĩnh cho biết.

Chiều ngày 29/5, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Văn Đĩnh – Chủ tịch UBND xã Minh Thọ để cung cấp thêm thông tin liên quan đến những bất cập tại các bến bãi, thế nhưng vị này không phản hồi.

Theo ghi nhận mới nhất của phóng viên, các bến bãi ven sông Luộc vẫn hoạt động nhộn nhịp. Hàng loạt xe ben vẫn ngày đêm nối đuôi nhau ra vào lấy vật liệu rồi tỏa đi nhiều hướng, phủ bụi khắp khu dân cư xã Minh Thọ.

Trong khi những đoàn xe tải vẫn tiếp tục cày xới đường đê, đường tỉnh lộ, vậy nên người dân địa phương cho biết họ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt hơn để kiểm tra, xử lý dứt điểm các dấu hiệu vi phạm, đảm bảo an toàn đê điều, môi trường và cuộc sống của người dân ven sông Luộc.

Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên: