'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

Chủ nhật, 16:08 31/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Toàn cảnh khu vực bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên nhìn từ trên cao, với nhiều điểm tập kết cát, đất và vật liệu san lấp nằm dọc tuyến sông.

Hàng loạt bãi chứa vật liệu quy mô lớn được tập kết sát khu vực chân đê Hữu Luộc.

Đáng chú ý, trong đó có cả trạm trộn bê tông. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, trạm trộn bê tông này chưa được cấp phép.

Trong các bến bãi có một khu vực tập kết vật liệu màu đen được để ngoài trời, không che chắn kín. Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, tại các bến bãi này hằng ngày có nhiều sà lan chở vật liệu neo đậu sát bờ, chờ bốc dỡ hàng hóa lên bến.

Máy xúc công suất lớn hoạt động liên tục, múc vật liệu trực tiếp từ khoang sà lan lên xe tải.

Các xe tải loại "3 chân", "4 chân" xếp hàng chờ lấy vật liệu tại khu vực bến bãi.

Tại các bến bãi có các "mố cẩu" được xây dựng kiên cố bằng bê tông phục vụ hoạt động bốc xúc vật liệu ven sông. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, các "mố cẩu" này chưa được cấp phép.

Sau khi nhận hàng, xe tải bắt đầu di chuyển từ bến bãi lên tuyến đê Hữu Luộc.

Khu vực bến bãi, nhà xưởng và điểm tập kết vật liệu nằm san sát dọc tuyến ven sông Luộc.

Hoạt động bốc xúc, vận chuyển vật liệu diễn ra nhộn nhịp tại khu vực gần cầu Hiệp trong thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế.

Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động bốc xúc vật liệu và xe tải ra vào các bến bãi vẫn diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, cơ quan chuyên môn cho biết đã có các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, xử lý các công trình, điểm bốc xúc vật liệu chưa phù hợp quy định tại khu vực này.

Những hình ảnh ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc cho thấy hoạt động tập kết, bốc xúc và vận chuyển vật liệu xây dựng vẫn diễn ra nhộn nhịp mỗi ngày. Trong khi nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý, công tác quản lý và bảo vệ môi trường đang được dư luận quan tâm, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn đê điều, môi trường sống và trật tự giao thông trên địa bàn.

Hiện phóng viên, đang chờ phản hồi từ phía UBND xã Minh Thọ, về kết quả kiểm tra, xử lý, xử phạt và trách nhiệm trong công tác quản lý các bến bãi nơi đây.

Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên:

