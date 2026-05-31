'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên
GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.
Đáng chú ý, trong đó có cả trạm trộn bê tông. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hưng Yên, trạm trộn bê tông này chưa được cấp phép.
Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động bốc xúc vật liệu và xe tải ra vào các bến bãi vẫn diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, cơ quan chuyên môn cho biết đã có các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, xử lý các công trình, điểm bốc xúc vật liệu chưa phù hợp quy định tại khu vực này.
Những hình ảnh ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc cho thấy hoạt động tập kết, bốc xúc và vận chuyển vật liệu xây dựng vẫn diễn ra nhộn nhịp mỗi ngày. Trong khi nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý, công tác quản lý và bảo vệ môi trường đang được dư luận quan tâm, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn đê điều, môi trường sống và trật tự giao thông trên địa bàn.
Hiện phóng viên, đang chờ phản hồi từ phía UBND xã Minh Thọ, về kết quả kiểm tra, xử lý, xử phạt và trách nhiệm trong công tác quản lý các bến bãi nơi đây.
Video theo dấu xe tải từ bến sông đến công trường san lấp ở Minh Thọ, Hưng Yên:
