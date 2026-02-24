Mới nhất
Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Thứ ba, 11:00 24/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.

Trong tập 11 "Không giới hạn" đã được phát sóng, thủ trưởng đơn vị đã có chỉ đạo về công tác triển khai an ninh quốc phòng toàn dân. Đơn vị đã cử cán bộ về các xã, phường trọng điểm. Tuy nhiên, công tác huấn luyện gặp rất nhiều khó khăn. Ở nhiều địa phương, dân quân chưa ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện quốc phòng. Thủ trưởng đơn vị đã chỉ đạo cần hướng dẫn những nội dung huấn luyện sát sao với thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng, Trung tá Minh Kiên đã tổ chức một buổi thi sau thời gian tập huấn để tạo không khí vui tươi, đoàn kết và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, Phúc lại bất ngờ gặp chấn thương. Dù nỗ lực về đích hoàn thành bài thi nhưng Phúc bị ngất xỉu, được đưa về quân y cấp cứu. Vợ của Phúc đã được báo tin ngay lập tức.

Không giới hạn - Tập 11: Trang để lộ sự ưu ái dành cho Kiên, Lam Anh bối rối vì được Phong ái mộ - Ảnh 1.

Trung tá Minh Kiên tổ chức buổi thi sau giờ tập để các dân quân tự vệ nâng cao sức khỏe. Ảnh VTV

Phúc luyện tập hơi quá sức, cộng với vết thương cũ ở vai ra nhiều máu nên tụt huyết áp rồi ngất. Anh chỉ uống thuốc một hai hôm là đỡ. Việc chồng bị thương khiến vợ Phúc rất áy náy. Phúc đã an ủi vợ để cô phấn chấn hơn. Thấy cảnh này, Lợi rất khó chịu.

Lợi đã tìm chất vấn Kiên vì cho rằng Kiên cố ý để Phúc tham gia thi dù biết anh đang có vấn đề sức khỏe. Ngược với thái độ đối đầu gay gắt của Lợi, Kiên bình tĩnh phân tích: “Phúc đã làm được. Cậu ta đã kiên cường vượt qua giới hạn của bản thân”.

Lợi không chấp nhận quan điểm của Kiên nên bực bội nói: “Một mạng của anh tôi chưa đủ à? Đây là giới hạn cuối cùng của tôi, nếu anh còn làm gì ảnh hưởng đến người thân của tôi nữa, tôi sẽ không để yên đâu”. Điều Lợi nói khiến Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên. Anh đã nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng với anh trai của Lợi.

Không giới hạn - Tập 11: Trang để lộ sự ưu ái dành cho Kiên, Lam Anh bối rối vì được Phong ái mộ - Ảnh 2.

Lợi tỏ ra thiếu hợp tác, khơi lại nỗi đau trong lòng của Minh Kiên. Ảnh VTV

Vì cảm thấy Kiên không thoải mái khi huấn luyện đội của Lợi nên Tuấn đã đề nghị anh sẽ đảm nhận vai trò giám sát thay Kiên. Tuấn nhận thấy Lợi có thành kiến với Kiên nên khó mà nói chuyện theo lý lẽ thông thường được. Vì thế, Tuấn cũng động viên Kiên lấy lại tinh thần.

Vì Phúc bị thương nên anh được cho phép nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh lại đến đơn vị để tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện. Nhân cơ hội này, Lợi cũng hỏi Phúc về lý do bị thương. Khi biết đồng đội bị người lạ đánh, còn xúc phạm vì là dân quân tự vệ, Lợi tức giận đòi đi trả thù. Ngay lập tức, Phúc đã can ngăn đội trưởng của mình.

Trong khi đó, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ngân hàng nâng cấp hệ thống bảo mật, Lam Anh bất ngờ xuất hiện ở nơi Minh Kiên đang đi công tác khiến anh rất ngạc nhiên. Cô đã mở lời muốn cùng Kiên đi tham quan xung quanh. Đúng lúc này, Khải Phong và Phương Trang xuất hiện, đề nghị bốn người lên du thuyền dạo chơi xung quanh.

Không giới hạn - Tập 11: Trang để lộ sự ưu ái dành cho Kiên, Lam Anh bối rối vì Phong thể hiện tình cảm ái mộ - Ảnh 12.

Khải Phong và Phương Trang xuất hiện và mời Lam Anh cùng Minh Kiên đi du thuyền tham quan. Ảnh VTV

Trong cuộc trò chuyện, Khải Phong không ngần ngại bày tỏ sự ái mộ trước Lam Anh bởi Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước cô gái tên Lam Anh. Cả hai từng là đối thủ trong một cuộc thi công nghệ ở nước ngoài. Tuy nhiên, Khải Phong đã bại trận trước Lam Anh. Sau cuộc thi, Phong đã gửi thư điện tử cho Lam Anh nhưng không thấy cô trả lời.

Lam Anh đã hỏi Phong về lý do bỏ công nghệ chuyển sang kinh doanh. "Lúc đó gặp Phương Trang, cô ấy muốn về quê làm lữ hành nhưng không có vốn nên anh đầu tư cùng cô ấy, cũng coi như là đóng góp một chút cho quê nhà". 

Tuy nhiên, Phương Trang đã tiết lộ lý do nữa khiến Khải Phong về quê là để tìm kiếm một người con gái, cũng chính là Lam Anh.

Không giới hạn - Tập 11: Trang để lộ sự ưu ái dành cho Kiên, Lam Anh bối rối vì Phong thể hiện tình cảm ái mộ - Ảnh 13.

Không giới hạn - Tập 11: Trang để lộ sự ưu ái dành cho Kiên, Lam Anh bối rối vì Phong thể hiện tình cảm ái mộ - Ảnh 14.

Lam Anh và Minh Kiên bất ngờ trước những tiết lộ của hai người bạn mới. Ảnh VTV

Sau đó, Phương Trang đã khéo léo chuyển cuộc nói chuyện sang Kiên. Cô không ngần ngại bày tỏ tình cảm ưu ái cho anh chàng quân nhân điển trai. Biết chuyện có đồng chí dân quân bị thương khi huấn luyện, Trang còn động viên anh không nên tự dằn vặt mình. 

“Thật ra mình cứ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, mình đã làm đúng vì mọi người và vì cái chung chứ mình không sai. Mình đã không sai thì mình không nên tự dằn vặt mình vì những cái sai của người khác”, cô nói. Thái độ của Trang khiến những người còn lại đều nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam AnhKhải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được "nam thần" theo đuổiThương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.

Tòa soạn Quảng cáo
Top