Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên
GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.
Tập 1 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim là trong tiết dạy Văn trên lớp của cô giáo Thương (Quỳnh Kool). Cách dạy học của Thương không áp đặt một chiều, mà để cho học sinh thảo luận, có cơ hội nói lên quan điểm cá nhân và cô trò cùng trao đổi xung quanh mỗi vấn đề đặt ra.
Cách dạy này của Thương gặp phải sự phản đối của cô giáo Ngân. Cô Ngân nói quá lên với hiệu trưởng về cô Thương rằng "cô trò cãi nhau tay đôi". Bởi vậy, cô hiệu trưởng đã đích thân đến lén nghe và quan sát một tiết dạy của Thương.
Ngoài đi dạy, Thương còn làm thêm ở một quán cà phê sách - nơi có một vị khách đặc biệt luôn đến uống cà phê, đọc sách và để gặp Thương. Tuy nhiên, lần này Quân (Huỳnh Anh) không gặp được Thương nữa vì cô xin nghỉ việc, để làm giáo viên hợp đồng.
Cô em đồng nghiệp ở quán cà phê nhắn tin cho Thương báo tin hôm nay, Thương vừa rời đi thì anh chàng lại đến. Tin nhắn này khiến Thương nhớ lại khoảnh khắc giữa mình và Quân - hai ánh mắt chạm nhau, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" tại quán cà phê.
Hôm sau, Quân tiếp tục trở lại quán cà phê để xin số điện thoại của Thương. Được cô em đồng nghiệp báo tin, Thương một lần nữa không giấu được sự sung sướng. Ngay khi có số điện thoại của Thương, Quân đã nhắn tin cho cô nàng, khiến Thương vui đến muốn hét lên.
Trong khi chị gái chăm chỉ làm thêm, sống giản dị thì Trang (Ngọc Thuỷ) - em gái của Thương lại luôn ăn diện, tạo vẻ ngoài thời thượng với túi xách fake. Trang sắc sảo, mang trong mình khát vọng đổi đời mãnh liệt nên luôn cố gắng đi tìm kiếm cơ hội, dù có phải diễn kịch trước mặt người khác.
Thương và Trang có em trai tên Minh - cậu bé 17 tuổi ở quê cùng với bà. Trong khi hai chị gái ở trọ trên thành phố, Minh ở quê đi học nhưng thường xuyên bày trò lừa dối bà, để chểnh mảng việc học và làm theo ý mình. Biết tính em trai, Thương thường xuyên gọi điện cho bà, dặn dò bà phải để mắt tới Minh.
Tuy nhiên, dù bà có giám sát, canh chừng cỡ nào thì Minh vẫn bày ra cách để trốn học, đi chơi. Minh ghi âm tiếng ho, tiếng hắt xì của mình rồi bật loa để lại trong phòng, còn cậu thì tháo khung cửa sổ để lẻn ra ngoài. Dù đã cao tuổi nhưng bà của Thương vẫn vất vả, làm việc đồng áng để kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ các cháu.
Trên thành phố, hai chị em Thương - Trang bàn luận về việc học của Minh. Thương cho rằng "có học vẫn hơn" nên liên tục nhắc nhở em việc học, trong khi đó Minh lại không muốn học. Thương biết khi còn sống bố mẹ rất lo cho Minh nên bây giờ, dù thế nào Thương cũng phải lo cho Minh ăn học đàng hoàng.
Tâm sự với em gái, Thương kể chuyện cô vừa nghỉ việc ở quán cà phê, mất đi một khoản, tiếc đứt cả ruột. Thương bàn với em gái, rủ thêm người ở cùng để giảm bớt tiền trọ nhưng Trang lập tức phản đối. Mới là sinh viên năm thứ 3 nhưng Trang tự tin sẽ kiếm được tiền từ dự án của nhóm sinh viên của mình đang làm.
