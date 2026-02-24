Mới nhất
Trung tá Minh Kiên được đồng đội ủng hộ yêu Lam Anh

Thứ ba, 15:08 24/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Tùng ủng hộ chuyện tình cảm của Trung tá Minh Kiên và Lam Anh vì muốn người đồng đội quên quá khứ buồn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 "Không giới hạn", Tùng hỏi thăm Trung tá Minh Kiên về việc gặp Lam Anh kể từ khi cô chuyển công tác sang đơn vị mới. Tùng nói rất mong Minh Kiên và Lam Anh trở thành một đôi.

"Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cái gì đã qua cho nó qua luôn đi. Đừng quá bận lòng", Tùng khuyên Kiên.

Không giới hạn - Tập 12: Tùng ủng hộ Kiên yêu Lam Anh - Ảnh 1.

Không giới hạn - Tập 12: Tùng ủng hộ Kiên yêu Lam Anh - Ảnh 2.

Đồng đội khuyên Trung tá Minh Kiên đến với Lam Anh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương Trang trong mắt Khánh Linh và các anh em dân quân là một người vô cùng tử tế và tốt bụng. Theo Linh, Trang ít khi nói suông mà thường thực hiện bằng hành động giúp đỡ nhiệt tình không ngoại trừ ai nên uy tín của Phương Trang với mọi người thường rất cao, duy chỉ có Lợi là vẫn còn hoài nghi về bà chủ công ty lữ hành này.

"Chị ấy không chỉ nói mồm mà còn dùng hành động để lo cho đời sống vật chất của anh em, tạo công ăn việc làm cho em nữa, bây giờ em còn kiêm thêm cả hướng dẫn viên du lịch riêng cho chị ấy... Chị Trang bảo là các anh em ở đây ai mà gặp vấn đề gì khó khăn cần giúp đỡ thì cứ nói với chị ấy. Chị ấy không hứa nhưng mà chị ấy sẽ cố gắng hết sức", Linh háo hức nói.

Không giới hạn - Tập 12: Tùng ủng hộ Kiên yêu Lam Anh - Ảnh 6.

Khánh Linh ấn tượng với sự giúp đỡ của Phương Trang. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Lam Anh có buổi làm việc với ngân hàng đang gặp vấn đề với một lỗ hổng thông tin khách hàng đã bị hacker xâm nhập. Lam Anh đã đưa ra lời cảnh báo tới ngân hàng về quyền lợi cũng như tài sản của khách hàng dễ bị đánh cắp.

Không giới hạn - Tập 12: Tùng ủng hộ Kiên yêu Lam Anh - Ảnh 4.

Lam Anh trong buổi làm việc với ngân hàng đang gặp sự cố về hệ thống. Ảnh VTV

"Tôi muốn mọi người biết rằng giữ bí mật khi chưa vá xong lỗ hổng chẳng khác nào để két sắt mở ra mà không mong ai nhìn thấy. Việc của chúng tôi vẫn là xử lý và vá lỗ hổng để tránh rủi ro cho khách hàng. Tôi nghĩ ngân hàng cần có động thái. Gần đây, kẻ xấu đang tạo một đường link giả gần giống với link gốc để gây hiểu lầm, lừa đảo khách hàng nên chúng ta cần tuyên truyền rằng sẽ chỉ có một đường link duy nhất", Lam Anh phân tích.

Tập 12 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 24/2 trên VTV1.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứTrung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.

