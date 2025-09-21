Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Trong phim Bà đừng buồn con , NSND Thanh Hoa hóa thân thành người bà tên Nga Tứ luôn hiền hậu, chở che và là chỗ dựa tinh thần cho những đứa cháu.

NSND Thanh Hoa đóng phim điện ảnh ở tuổi 75.

Đây là vai diễn đầu tiên của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm làm nghệ thuật. Chia sẻ với VietNamNet , NSND Thanh Hoa nói run, áp lực vì không biết khán giả đón nhận mình thế nào trong dự án.

NSND Thanh Hoa kể dù làm ca sĩ nhưng rất mê phim, xem nhiều thể loại từ Mỹ, Pháp đến Trung Quốc, Hàn Quốc. Dù vậy, bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ góp mặt vào 1 dự án phim ảnh ở tuổi này.

Khi đạo diễn ngỏ lời mời, nghệ sĩ ban đầu ngạc nhiên và nói lời từ chối. Sau khi đọc kịch bản, bà bị thuyết phục vì nhân vật như đang kể chính câu chuyện đời mình và của bao người bà, người mẹ Việt Nam nên nhận lời.

Nhiều năm qua, NSND Thanh Hoa canh cánh nỗi day dứt vì không có đủ điều kiện chăm sóc những người thân yêu trong gia đình.

"Cả đời tôi đi hát khắp nơi, hát hơn 1.000 bài hát, trong đó gần 500 bài đơn ca. Thời gian cho những chuyến lưu diễn còn nhiều hơn ở nhà. Dù gia đình chưa bao giờ trách móc, nhưng sâu thẳm tôi vẫn thấy có lỗi với chồng và các con cháu", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

NSND Thanh Hoa bên ông xã - nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi.

Chính điều đó khiến bà tự trách bản thân và luôn muốn tìm cách bù đắp cho gia đình.

Việc góp mặt trong tác phẩm cũng là cách để NSND Thanh Hoa được dịp trải lòng mình, mong nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu hơn từ những người thân yêu.

NSND Thanh Hoa hiện đã hoàn thành một số cảnh quay cho vai diễn. Bà tham gia dự án trước hết để thỏa đam mê, không dám nhận mình là diễn viên.

"Tôi thấy nghề diễn viên vất vả quá, một cảnh đôi khi quay đi quay lại hàng chục lần giữa thời tiết mưa nắng thất thường", bà cho hay.

NSND Thanh Hoa vào vai người bà trong phim.

Ngỏ lời mời nghệ sĩ gạo cội xuất hiện trong phim, đạo diễn Hoàng Nam gửi gắm nhiều tình cảm yêu mến vào vai diễn của Thanh Hoa, kỳ vọng khắc họa chân dung người bà gắn liền ký ức của nhiều khán giả, biểu tượng neo đậu tinh thần của các gia đình Việt.

Nàng Mơ - cô gái gây chú ý tại chương trình Vietnam Next Top Model 2025 cũng góp mặt trong tác phẩm. Nàng Mơ sẽ đóng vai thứ chính tên Trang, là cháu ngoại của người bà do NSND Thanh Hoa thủ vai. Còn diễn viên đóng vai chính - Tiến - cháu nội của bà, sẽ được công bố trong thời gian tới.

Bà đừng buồn con được ghi hình tại nhiều bối cảnh tại Hà Nội. Ngoài Nàng Mơ và NSND Thanh Hoa, phim còn quy tụ nhiều diễn viên khác.

Nàng Mơ, NSND Thanh Hoa và đạo diễn Hoàng Nam trên phim trường.

Đạo diễn Hoàng Nam tự tin dàn diễn viên đa thế hệ sẽ làm nên những thước phim đời thường, giàu cảm xúc gửi đến công chúng những ngày cuối năm.

Đậy là phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Hoàng Nam. Phim khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Phim dự kiến phát hành từ 12/12.



