Video: Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan khi nhiệt độ giảm sâu -3 độ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, ông Trần Đình Luật (cán bộ khu du lịch cáp treo Fansipan) cho biết: Đêm về sáng 7/1, tại núi Fansipan nhiệt độ giảm xuống mức âm khoảng - 3 độ C, cùng với thời tiết có mưa nhỏ, nước mưa rơi xuống gặp lạnh ngưng kết lại tạo thành băng tuyết phủ trắng nhiều khu vực trên đỉnh núi, cây cối, lan can và các hạng mục công trình.

Băng giá xuất hiện từ đỉnh Fansipan và lan xuống độ cao 2.700m với cường độ yếu dần. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện trên núi Fansipan vào những ngày nửa đầu tháng 1/2026.

Nhiệt độ xuống - 3 độ C, đỉnh Fansipan xuất hiện băng tuyết (Nguồn: Báo Lào Cai điện tử)

Vào lúc 7 giờ 7/1, Trạm khí tượng Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 13 độ C, Yên Bái 12,4 độ C; Phố Ràng 12,7 độ C; Lục Yên 11,9 độ C; Văn Chấn thấp hơn 11 độ C. Mù Cang Chải 8,5 độ C; Bắc Hà 7,5 độ C; Sa Pa rét nhất tụt còn 4,1 độ C.

Theo bản tin Dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai, ngày và đêm 7/1, không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định. Nhiệt độ trên khu vực núi Fansipan vẫn ở mức thấp, nhiều khả năng đêm về sáng ngày 8/1 băng giá vẫn tiếp tục xảy ra.

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng (các phường/xã đại diện) Nhiệt độ thấp nhất (độ C) Nhiệt độ trung bình (độ C) Đêm 7 ngày 8/1/2026 Khu vực vùng thấp: Lào Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Yên Bái, Mậu A, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn 12-14 14-16 Khu vực vùng cao: Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Mù Cang Chải, Hạnh Phúc 7-9 10-11 Khu vực vùng núi cao: Sa Pa 4-6 6-7

Cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng thấp trời rét đậm (riêng khu vực phường Lào Cai trời rét), vùng cao và vùng núi cao trời rét hại.

Vùng núi có độ cao từ 2.300m trở lên đề phòng xảy ra mưa tuyết, băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Hình ảnh băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan:

Nguồn ảnh, video: Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.