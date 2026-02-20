Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Ngày Mùng 3 Tết, siêu thị đồng loạt mở cửa trở lại, hàng hóa phong phú GĐXH - Ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại sau hai ngày đầu năm mới, song sức mua nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với cao điểm cận Tết.

Ngày 20/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay từ sáng Mùng 4, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market… đã vận hành trở lại với công suất cao, đưa ra thị trường lượng hàng hóa phong phú từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đến hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các chương trình khuyến mại đầu xuân được kích hoạt sớm, góp phần duy trì nhịp mua sắm và tạo tâm lý tích cực cho người tiêu dùng.

Ở kênh truyền thống, nhiều chợ dân sinh cũng mở bán trở lại các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản, rau củ quả. Nhờ công tác chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết và điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng cung thực phẩm tươi sống tương đối dồi dào.

Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản có tăng nhẹ theo quy luật tiêu dùng sau Tết, song mức tăng không đáng kể và không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Ảnh: BL

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, báo cáo từ các địa phương cho thấy, tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng từ 10–15% so với tháng thường; tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ một số nhóm hàng thiết yếu tăng 20–40%.

Chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực như Saigon Co.op, Central Retail, AEON, bảo đảm khả năng điều tiết khi có biến động cục bộ.

Nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thị phần, tạo "vùng đệm" quan trọng cho thị trường những ngày cao điểm.

Cũng theo Cục QL&PTTTTN, cùng với bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công tác điều hành xăng dầu và kiểm tra thị trường tiếp tục được duy trì chặt chẽ.

Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao ở mức cao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong mọi tình huống. Hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc hoạt động bình thường, không ghi nhận tình trạng đóng cửa trái quy định hay găm hàng chờ tăng giá.

Lực lượng Quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Tại các địa bàn du lịch, lễ hội, công tác giám sát được tăng cường nhằm phòng ngừa gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Dự báo trong ngày Mùng 5 và những ngày tiếp theo, khi thêm nhiều điểm bán mở cửa hoàn toàn, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, song với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh "điểm nóng" về giá cả hay nguồn cung.

