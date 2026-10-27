Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu'

Thứ ba, 16:00 27/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Đinh Ngọc Diệp mới đây gợi ý set đồ sân bay thú vị cho phái đẹp. Thiết kế denim và chân váy giả da lộn mix boot đồng màu vừa trẻ trung vừa cá tính.

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 1.Chỉ ra sân bay đi Bali, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì điều này

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được nhiều khen ngợi với phong cách thời trang quyến rũ, sành điệu khi ra sân bay chuẩn bị sang nước ngoài.

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 1.

Đinh Ngọc Diệp luôn được phái nữ ngưỡng mộ với nhan sắc rạng rỡ, phong cách thời trang trẻ trung dù ở tuổi U50. Mới đây, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục gây chú ý khi khoe hình ảnh ở sân bay kèm câu hỏi: "Đi sân bay thì mặc gì?".

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 2.

Ngay sau đó, bà xã đạo diễn Victor Vũ Một gợi ý set đồ từ thương hiệu thời trang thiết kế nhanh Urban Revivo. Set đồ gồm áo khoác denim dáng rộng vừa với cổ sơ mi cổ điển và các mảng vá (patchwork) tạo điểm nhấn thủ công độc đáo; chân váy chữ A chất liệu giả da lộn tone nâu bò ấm áp, được trang trí tinh xảo bằng các họa tiết đính đinh tán lấp lánh ở mặt trước.

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 3.

Điểm nhấn của outfit là chiếc túi Hermes màu vàng cùng đôi boots chất liệu giả da lộn đồng điệu, thiết kế mũi nhọn cá tính cùng phần cổ bốt dáng slouchy (nhún nhẹ) đặc trưng của phong cách cao bồi. "Jeans phối boots vừa ấm, vừa thời trang!", Đinh Ngọc Diệp chia sẻ.

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 4.

"Một set đồ bụi phủi, street style nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu. Kín đáo mà không đơn điệu, cá tính nhưng vẫn nữ tính. Nàng thích phá cách mà vẫn mê ngọt ngào thì khám phá bộ sưu tập Thu Đông mới nhé", bà xã Victor vũ cho biết thêm.

Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu' - Ảnh 5.

Nhiều người nhận xét Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42 nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút khi thử sức với phong cách hiện đại này.

Vẻ căng tràn, đầy năng lượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.

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