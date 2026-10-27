Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu'

3 ngày trước

GĐXH - Da không được cấp đủ độ ẩm sẽ trở nên khô ráp và thiếu sức sống, đặc biệt vùng da tiếp xúc nhiều với các tác nhân bên ngoài như da mặt. Vì vậy, việc cấp ẩm cho da mặt là rất cần thiết để giúp bạn sở hữu làn da căng bóng, khoẻ mạnh.