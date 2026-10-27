Đinh Ngọc Diệp gợi ý set đồ sân bay 'bụi phủi nhưng vẫn tiểu thư nũng nịu'
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp mới đây gợi ý set đồ sân bay thú vị cho phái đẹp. Thiết kế denim và chân váy giả da lộn mix boot đồng màu vừa trẻ trung vừa cá tính.
Vẻ căng tràn, đầy năng lượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.
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