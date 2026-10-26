Nhan sắc đời thường của Miss Charm Vietnam 2026

Tối 22/10, chung kết Miss Charm Vietnam 2026 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của khán giả. Vượt qua các thí sinh, Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026. Bên cạnh thành tích tại cuộc thi, nhan sắc đời thường của tân hoa hậu cũng nhận được sự chú ý.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,77 m cùng ngoại hình nổi bật. Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng và gương mặt có nét thanh tú, người đẹp còn có nền tảng học vấn trong lĩnh vực truyền thông và kinh nghiệm làm việc tại môi trường quốc tế.

Cô từng theo học ngành Truyền thông tại Australia, hiện theo đuổi chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh và quản trị tại Mỹ. Đáng chú ý, Trà My còn hoạt động với vai trò MC song ngữ, dẫn dắt các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của những thương hiệu cao cấp.

Tân Miss Charm Vietnam còn hoạt động với vai trò MC song ngữ.

Trên trang cá nhân, tân Miss Charm Vietnam cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng. Ở những khoảnh khắc trẻ trung, năng động, người đẹp thường lựa chọn trang phục có thiết kế hiện đại, tôn vóc dáng cao ráo. Cách phối đồ gọn gàng giúp cô thể hiện hình ảnh khỏe khoắn, gần gũi nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu.

Hình ảnh đời thường của Trà My với phong cách trẻ trung, nữ tính.

Khi xuất hiện trong những bộ trang phục thanh lịch, Trà My lại mang đến diện mạo trưởng thành và sang trọng. Những thiết kế có phom dáng tinh tế giúp tôn lên lợi thế hình thể, đồng thời phù hợp với hình ảnh một người đẹp có kinh nghiệm hoạt động trong môi trường doanh nghiệp và sự kiện quốc tế. Ở những lựa chọn quyến rũ hơn, cô khéo léo làm nổi bật đường nét cơ thể, tạo cảm giác cuốn hút mà không đánh mất vẻ thanh lịch.

Người đẹp 9X gây ấn tượng với gu thời trang đa dạng, thanh lịch.

Chiến thắng tại Miss Charm Vietnam 2026 mở ra cho Nguyễn Ngọc Trà My cơ hội bước vào một hành trình mới. Sau đăng quang, cô sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị, trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết trước khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Charm 2026.

Bên cạnh việc hoàn thiện hình thể và phong thái trình diễn, khả năng giao tiếp, ứng xử cùng việc giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng là những yếu tố quan trọng đối với đại diện nước chủ nhà.

Với chiều cao nổi bật, kinh nghiệm làm việc quốc tế và hình ảnh đời thường đa dạng, Nguyễn Ngọc Trà My được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng tại đấu trường sắc đẹp sắp tới. Hành trình của tân hoa hậu vì thế nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi khán giả chờ đợi màn thể hiện của cô trong vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.