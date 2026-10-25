Jang Won Young (IVE) gây bất ngờ với diện mạo mới lạ

Theo MyDaily, ngày 23/10, Jang Won Young đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới, ghi lại diện mạo sau khi hoàn tất quá trình làm tóc, trang điểm và chuẩn bị trang phục biểu diễn. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ thần tượng gây ấn tượng với phong cách thời trang mạnh mẽ, khác biệt so với vẻ ngoài ngọt ngào thường thấy.

Jang Won Young đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới.

Đáng chú ý nhất chính là kiểu tóc được cắt tỉa nhiều tầng với những lớp tóc có độ dài khác nhau. Khi nhìn từ phía trước, Jang Won Young trông như vừa thay đổi hoàn toàn diện mạo bằng kiểu tóc ngắn ôm sát gương mặt. Tuy nhiên, ở những góc chụp từ phía sau, phần tóc dài vẫn được giữ lại, tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị.

Thực tế, nữ ca sĩ không cắt ngắn toàn bộ mái tóc mà lựa chọn kiểu tóc layer với sự tương phản rõ rệt giữa các lớp tóc phía trước và phía sau. Cách tạo kiểu này giúp Jang Won Young vừa giữ được nét nữ tính vốn có, vừa mang đến cảm giác mới mẻ và phá cách.

Thực tế, nữ ca sĩ không cắt ngắn toàn bộ mái tóc mà lựa chọn kiểu tóc layer.

Bên cạnh mái tóc, trang phục biểu diễn của thành viên IVE cũng trở thành điểm nhấn. Nữ thần tượng diện áo họa tiết quân đội kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể cá tính và năng động.

Phong cách trang điểm sân khấu cùng thần thái tự tin càng làm nổi bật những đường nét gương mặt thanh tú của Jang Won Young. Sự thay đổi này cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của nữ thần tượng, khi cô có thể phù hợp với cả phong cách dịu dàng lẫn những tạo hình mang màu sắc mạnh mẽ.

Jang Won Young vốn được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của IVE, không chỉ nhờ khả năng trình diễn mà còn bởi ngoại hình và phong cách thời trang. Mỗi lần xuất hiện với tạo hình mới, nữ ca sĩ thường nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Trong những năm qua, mái tóc dài đã trở thành một trong những đặc điểm gắn liền với hình ảnh của Jang Won Young. Vì vậy, kiểu tóc tạo hiệu ứng ngắn trong loạt ảnh lần này mang đến cảm giác khác lạ. Không cần thay đổi hoàn toàn chiều dài mái tóc, thành viên IVE vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách cắt tỉa và phối hợp trang phục.

Jang Won Young vốn được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của IVE.

Về hoạt động âm nhạc, Jang Won Young cùng các thành viên IVE vừa trở lại với ca khúc mới mang tên Looks Can Kill. Sản phẩm đánh dấu hoạt động mới của nhóm trên đường đua Kpop, đồng thời đi kèm những thay đổi về phong cách trình diễn và hình ảnh sân khấu.

Trong bối cảnh IVE đang quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, loạt ảnh của Jang Won Young càng nhận được sự chú ý. Với kiểu tóc layer độc đáo cùng trang phục cá tính, nữ thần tượng tiếp tục cho thấy sức hút riêng, chứng minh rằng vẻ ngoài nổi bật của cô không chỉ phụ thuộc vào mái tóc dài quen thuộc.



