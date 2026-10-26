6 outfit ấn tượng của G-Dragon trong concert tại SVĐ Mỹ Đình





Hai đêm diễn bùng nổ của G-Dragon cùng các thành viên BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 24 và 25/10 trong khuôn khổ BigBang 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS) không chỉ làm mãn nhãn người hâm mộ bởi âm thanh, sân khấu đỉnh cao mà còn biến nơi đây thành một sàn diễn thời trang thực thụ.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang của G-Dragon cũng trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Khác với hình ảnh trung thành với những trang phục chất liệu da cá tính hay các mẫu áo khoác lông dày cộp thường thấy ở các chặng tour trước đó, nam rapper đã có sự điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng tại Việt Nam.

Trong 2 đêm diễn, G-Dragon tiếp tục chứng minh tư duy thẩm mỹ thời trang độc đáo và độc tôn, không lẫn vào đâu được của "ông hoàng thời trang K-pop". Các set đồ biểu diễn của G-Dragon cũng là phong cách xuyên suốt của anh từ trước đến nay với nghệ thuật phối đồ layering (mặc nhiều lớp) vô cùng biến hóa và phóng khoáng. Anh khéo léo mix-match những món đồ mang tính cấu trúc của các nhà mốt lớn (như Chanel - thương hiệu anh làm đại sứ lâu năm) cùng với các item đường phố bụi bặm, rộng rãi (oversized), áo phông cá tính hoặc các phụ kiện mang đậm chất hip-hop.

Thời trang của G-Dragon tại Mỹ Đình tối 24 - 25/10 một lần nữa khẳng định: G-Dragon không chạy theo xu hướng, bởi vì chính anh là người tạo ra xu hướng.





Trong phần mở màn, G-Dragon diện chiếc blazer da hổ trắng lấp lánh. Trang phục từng được anh mặc trong concert của BigBang tại London nhưng được tái xuất cùng bản phối mới mẻ hơn.

Anh chinh phục lối mix trang phục unisex phi giới tính, kết hợp những món đồ nữ giới như áo choàng lụa, vòng ngọc trai...

Chiếc áo sơ mi và gilet hình quân bài vô cùng độc đáo, được nam ca sĩ phối cùng kính râm to bản và phụ kiện statement.

Mũ lông chóp cao - món phụ kiện gắn bó với G-Dragon cả chục năm nay - tiếp tục được anh sử dụng trong concert. Đi cùng chiếc mũ lông xanh ấn tượng là lối phối đồ layering, thể hiện sự phóng khoáng của đường phố với áo thun oversized, quần jeans, boots và khăn choàng.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên tổng thể trang phục là chiếc mũ được đính kết vô số chi tiết thủ công sinh động như hoa cúc trắng (biểu tượng gắn liền với G-Dragon), các họa tiết khuôn mặt hoạt hình đầy màu sắc cùng chuỗi hạt ngọc trai dài buông rủ hai bên tai.

Áo khoác da gắn tua rua là trang phục hiếm hoi "đơn giản" nhất trong loạt outfit của G-Dragon tại chặng Hà Nội vừa qua.

G-Dragon là thủ lĩnh nhóm BIGBANG, ra mắt lần đầu tiên năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Seungri, Daesung. Họ đều có khả năng hát, phối hợp tốt, biết sáng tác nhạc, vũ đạo nhuần nhuyễn, theo đuổi dòng hip-hop và R&B. Năm 2018, mọi thứ thay đổi khi các thành viên lần lượt nhập ngũ. Sản phẩm cuối cùng họ phát hành có đủ năm thành viên là Flower Road. Tái xuất năm 2022, nhóm chỉ còn bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021. Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, nhóm gây sốt khi tái hợp với đội hình ba thành viên tại lễ trao giải MAMA. BIGBANG lần đầu đến Việt Nam, biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội SoundFest 2012 tại TP HCM. Đây là sự kiện quy tụ đầy đủ năm thành viên nhóm lúc đó. Tháng 6/2025 G-Dragon "chào sân" fan Việt trong vai trò một nghệ sĩ solo tại SVĐ Mỹ Đình. Sự chào đón cuồng nhiệt của fan hâm mộ cũng mở đường để BIGBANG lựa chọn Việt Nam là chặng dừng chân trong word tour lần này của nhóm.

Những câu nói của BIGBANG trong chặng Hà Nội khiến fan 'tan chảy' GĐXH - Với 2 đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10, BIGBANG không chỉ để lại nhiều cảm xúc đáng nhớ cho fan Việt mà còn gây ấn tượng với cộng đồng quốc tế vì những khoảnh khắc riêng có.