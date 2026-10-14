Hồ Ngọc Hà sang chảnh ở Ý

Ở tuổi ngoài 40, Hồ Ngọc Hà không chạy theo vẻ trẻ trung bằng mọi giá. Nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối và gu thời trang ổn định giúp cô giữ được hình ảnh riêng trong làng giải trí. Qua bộ ảnh tại Italy, nữ ca sĩ một lần nữa cho thấy sức hút của người phụ nữ biết chăm chút bản thân, tự tin với lựa chọn của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.