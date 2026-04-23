Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Thứ năm, 17:09 23/04/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô vì hai người đã trở thành người yêu của nhau.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) tiếp tục ở lại Hà Nội để bàn công việc. Trong lúc ăn cùng nhau, Trung bất ngờ bắt Mai thay đổi cách xưng hô: "Xưng em chứ không phải tôi. Em đã thấy hai người yêu nhau mà xưng tôi bao giờ chưa?". 

Tuy nhiên, Mai cho rằng đó chỉ là lời nói dối để đối phó với Hồng và Thắng. Đáp lại, Trung quả quyết: "Anh không cần biết. Em đã nói yêu nhau rồi thì là yêu nhau, không nói nhiều".

Ngược đường ngược nắng - Tập 17: Trung ép Mai đổi cách xưng hô - Ảnh 1.

Trung bất ngờ ép Mai phải thay đổi cách xưng hô. Ảnh VTV

Dù mối quan hệ giữa Trung và Mai ngày càng tiến triển, song cả hai gia đình lại không ủng hộ. Bố của Mai bày tỏ sự lo lắng khi con gái có tình cảm với Trung. Ông sợ sự khác biệt và những định kiến từ phía gia đình Trung có thể khiến Mai bị tổn thương, đồng thời khuyên con chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè.

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng' - Ảnh 2.

Bố của Mai lo lắng trước chuyện tình cảm của Mai và Trung. Ảnh VTV

Tuy nhiên, chị gái Mai nhận định Trung và Mai có nhiều điểm tương đồng khi đều từng học tập, làm việc ở thành phố rồi trở về quê lập nghiệp, vì vậy dễ thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Trong khi đó, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tỏ ra không hài lòng khi mẹ chồng liên tục ủng hộ Trung và Mai. Bà nhấn mạnh việc cưới xin không chỉ là quyết định của Trung mà còn cần sự đồng ý của gia đình.

Ngược đường ngược nắng - Tập 17: Trung ép Mai đổi cách xưng hô - Ảnh 3.

Bà Diện không hài lòng khi mẹ chồng ủng hộ chuyện tình cảm của Mai và Trung. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h ngày 23/4 trên VTV1.

Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mớiĐêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới

GĐXH - Đêm nhạc có sự tham gia của Trung Quân Idol dự kiến diễn ra vào 25/4 đã chính thức bị hủy bỏ.

Ngọc Huyền tiết lộ chuyện "ngượng ngùng" khi diễn cảnh ôm hôn Đình TúNgọc Huyền tiết lộ chuyện 'ngượng ngùng' khi diễn cảnh ôm hôn Đình Tú

GĐXH - Ngọc Huyền chia sẻ những "bí mật" trong lần đầu đóng phim chung cùng Đình Tú sau kết hôn.

Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới

Thoát cú lừa của 'gái quán bar', thiếu gia đồng ý đi du học

Ngọc Huyền tiết lộ chuyện 'ngượng ngùng' khi diễn cảnh ôm hôn Đình Tú

Diễn viên 'Sex Education' nhan sắc gây ngỡ ngàng

Đình Tú ghen tuông khi Ngọc Huyền cười 'tỏa nắng' với đối tác

Hoa hậu Vi Minh nổi tiếng chóng mặt nhờ drama

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Quản lý của Hoa hậu Vi Minh đã cố tình chụp ảnh cuộc gặp gỡ giữa cô và bố nhằm tạo drama thu hút dư luận.

'Thánh nhạc suy' Anh Quân Idol cảm ơn Tú Dưa vì đã nghiêm khắc và tin tưởng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau bản hit 120 triệu views "E là không thể", Anh Quân Idol đã được nhạc sĩ Tú Dưa "đo ni đóng giày" cho ca khúc về tình yêu quê hương đất nước "Việt Nam khúc kiêu hùng".

Thoát cú lừa của 'gái quán bar', thiếu gia đồng ý đi du học

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Quân quá mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện nên chấp nhận theo sự sắp xếp của bố mẹ đó là đi du học.

Tái hiện 'Đám cưới chuột' trong tranh dân gian Đông Hồ bằng AI qua MV 'Tính chuyện trăm năm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - MV Tính chuyện trăm năm là tác phẩm mới nhất của ca sĩ AnhHI Thanh Cường cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang Long kết hợp với đạo diễn hình ảnh

Đình Tú ghen tuông khi Ngọc Huyền cười 'tỏa nắng' với đối tác

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 16 "Ngược đường ngược nắng", Trung thể hiện sự ghen tuông dặn Mai lần sau gặp đối tác không được ăn mặc quá xinh đẹp và cười "tỏa nắng".

Rapper nhí 9 tuổi tự tin hòa giọng cùng divo Tùng Dương trong MV 'Có Bác trong tim'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - 'Em bé chất' Xệ Xệ là rapper nhí 9 tuổi nổi tiếng trên MXH với tài năng ca hát và nhảy chuyên nghiệp. Mới đây cậu bé đã tự tin mời divo Tùng Dương để làm MV "Có Bác trong tim".

Lập hat-trick giải thưởng trong giải Cống hiến, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục có tin vui

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Soobin Hoàng Sơn sau màn lập hat-trick ở giải Cống hiến đã liên tiếp nhận rất nhiều show ca nhạc lớn. Sắp tới anh sẽ cùng Chi Pu và HIEUTHUHAI gặp 26.000 khán giả trong một đêm nhạc.

Chuẩn bị sẵn sàng khởi quay phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Điện ảnh Công an nhân dân đang tích cực chuẩn bị cho việc khởi quay phim truyền hình dài tập “Kế hoạch CM12”, một trong những cuộc đấu trí cam go và vĩ đại nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đầu những năm 1980.

Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nổi giận với cha mẹ vì hiểu nhầm, Quân mới biết được sự thật về cô gái quán bar qua lời kể của Trần Lâm.

Nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu người theo dõi bất ngờ đóng phim điện ảnh kinh dị

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tín Nguyễn - nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu đã bất ngờ là nữ chính trong một dự án phim chiếu rạp cùng các tên tuổi lớn như: Lê Khánh, Hạnh Thúy...

'Gái quán bar' đòi nhà thiếu gia Quân 1 tỷ đồng tiền 'bù đắp thanh xuân'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Dù chưa khẳng định chắc chắn mang thai với Quân nhưng gái quán bar vẫn quả quyết đòi gia đình thiếu gia phải chi 1 tỷ đồng mới cho qua chuyện.

Thiếu gia ngỡ ngàng khi biết sự thật về 'cô gái quán bar'

Xem - nghe - đọc
Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc
Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?

Xem - nghe - đọc
Đình Tú và Ngọc Huyền bị chia rẽ tình cảm trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

