Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'
GĐXH - Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô vì hai người đã trở thành người yêu của nhau.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) tiếp tục ở lại Hà Nội để bàn công việc. Trong lúc ăn cùng nhau, Trung bất ngờ bắt Mai thay đổi cách xưng hô: "Xưng em chứ không phải tôi. Em đã thấy hai người yêu nhau mà xưng tôi bao giờ chưa?".
Tuy nhiên, Mai cho rằng đó chỉ là lời nói dối để đối phó với Hồng và Thắng. Đáp lại, Trung quả quyết: "Anh không cần biết. Em đã nói yêu nhau rồi thì là yêu nhau, không nói nhiều".
Dù mối quan hệ giữa Trung và Mai ngày càng tiến triển, song cả hai gia đình lại không ủng hộ. Bố của Mai bày tỏ sự lo lắng khi con gái có tình cảm với Trung. Ông sợ sự khác biệt và những định kiến từ phía gia đình Trung có thể khiến Mai bị tổn thương, đồng thời khuyên con chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè.
Tuy nhiên, chị gái Mai nhận định Trung và Mai có nhiều điểm tương đồng khi đều từng học tập, làm việc ở thành phố rồi trở về quê lập nghiệp, vì vậy dễ thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Trong khi đó, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tỏ ra không hài lòng khi mẹ chồng liên tục ủng hộ Trung và Mai. Bà nhấn mạnh việc cưới xin không chỉ là quyết định của Trung mà còn cần sự đồng ý của gia đình.
Tập 17 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng lúc 21h ngày 23/4 trên VTV1.
