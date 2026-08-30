Đồ vật cấm kỵ đặt đầu giường và mẹo bố trí tạo điểm nhấn

Những đồ vật tuyệt đối không để đầu giường

Túi xách

Nhiều người có thói quen đi ra ngoài về hay tiện tay vứt túi xách, ví... lên giường. Theo VTC News, một nghiên cứu của Anh, ví thật sự là một trong những vật dụng bẩn nhất mà nó thậm chí còn kinh khủng hơn nắp bồn cầu. Mặt ngoài của ví là vô số loại vi khuẩn khác nhau từ đủ mọi người. Do vậy, treo ví lên móc và thường xuyên lau sạch với khăn khử trùng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Điện thoại

Sóng điện từ phát ra từ điện thoại có thể ảnh hưởng tới não bộ, gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng triền miên. Bên cạnh đó để điện thoại đầu giường còn khiến bạn bị phân tâm, nên giấc ngủ không sâu, thường xuyên mộng mị. Do vậy, khi đi ngủ hãy để điện thoại cách xa giường để đảm bảo cho mình một giấc ngủ ngon.

Sóng điện từ phát ra từ điện thoại có thể ảnh hưởng tới não bộ, gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng triền miên.

Dao, kiếm

Đây là những đồ vật đại kỵ trong phòng ngủ, vì sát khí của nó rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an và thậm chí là bị thương nếu vô ý đụng vào.

Phong thủy học lại cấm kị treo những thứ đó trong phong ngủ, nơi đầu giường vì nó khiến bạn ngủ dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an và gặp xui xẻo trong công việc.

Không đặt gương trên đầu giường

Nhiều gia đình hay đặt gương hoặc những vật bằng thủy tinh trên đầu giường để trang trí. Tuy nhiên theo phong thủy, gương và đồ vật bằng thủy tinh đều thuộc tính hàn, không nên để gần giường.

Ngoài ra, những đồ vật này dùng để phản chiếu hình ảnh của con người, hay còn gọi là nhân phách. Do đó, không nên để trên đầu giường hoặc vị trí đối diện giường ngủ vì khiến mọi người cảm thấy bất an, dễ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không treo đồng hồ ngay trên đầu giường

Trong phog thủy, không nên treo đồng hồ ngay trên đầu giường ngủ, vì sát khí do kim đồng hồ tạo ra sẽ gây ra áp lực lớn lên vận may của gia chủ.

Trong phog thủy, không nên treo đồng hồ ngay trên đầu giường ngủ, vì sát khí do kim đồng hồ tạo ra sẽ gây ra áp lực lớn lên vận may của gia chủ.

Ngoài ra, đồng hồ luôn biểu thị cho thời gian và sự chảy trôi, việc treo đồng hồ trên đầu giường giống như đặt tấm bia lên mộ phần điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và tuổi thọ của mọi người.

Biến đầu giường thành điểm nhấn đẹp trong phòng ngủ

Thông tin trên VOV, nếu bạn là người thích sự đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp thì đừng bỏ vật liệu gỗ nhé, bởi nó cũng được thiết kế và lắp đặt khá quá cầu kỳ. Chỉ cần một tấm ván đơn giản trang trí là bạn đã có phía đầu giường vô cùng hiện đại rồi, nếu thích sự vui tươi hơn hãy cắt nhỏ gỗ ra và xếp chúng lại. Điều quan trọng là việc lựa chọn vật liệu gỗ cũng giúp bạn dễ dàng lắp đặt các bộ phận khác như tủ kệ, táp đầu giường...

Để có một giấc ngủ ngon chúng ta thường nghĩ tới gối ôm, vì vậy hãy thiết kế nhiều đệm, gối êm xung quanh đầu giường một cách thông minh, không tạo lộn xộn. Đặc biệt ý tưởng này cũng an toàn hơn so với gắn thanh móc, thanh ray hay dây treo. Vậy là bạn đã có một không gian đầy sự thú vị và êm ái, mang lại một giấc ngủ ngon.

Phòng ngủ là nơi để bạn thư giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày, vì vậy bạn nên trang trí để phòng ngủ trở nên lung linh, bắt mắt. Đặc biệt là đầu giường - nơi được xem là điểm nhấn của căn phòng thì càng cần để ý trau chuốt hơn.

Thêm phong cách cho phòng ngủ của bạn bằng cách treo những tấm vài sang trọng trên những móc xoay, thanh treo...

Trang trí đầu giường có ảnh hưởng đến phong thủy không?

Phòng ngủ là nơi để bạn thư giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày, vì vậy bạn nên trang trí để phòng ngủ trở nên lung linh, bắt mắt. Đặc biệt là đầu giường - nơi được xem là điểm nhấn của căn phòng thì càng cần để ý trau chuốt hơn.

Tuy nhiên, trang trí đầu giường cần phải lưu ý: Thứ nhất, tuân theo nguyên tắc của phong thủy, đó là: Không để bất cứ thứ gì chắn trên đầu khi ngủ tạo thành thế xà ngang. Thứ hai, tránh màu tương khắc với mệnh của mình: Mỗi người sẽ có một mệnh, mỗi mệnh sẽ có những màu tương hợp và tương khắc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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