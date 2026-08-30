Nhà có 3 dấu hiệu này được xem là 'đất lành, gia đình càng ở càng có phúc
GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của gia đình.
Phúc khí của một ngôi nhà không chỉ nằm ở diện tích hay giá trị vật chất. Một mái ấm sáng sủa, xanh mát và quan trọng nhất là có các thành viên yêu thương, hòa thuận mới là nền tảng để gia đình bền vững. Khi biết giữ gìn những điều giản dị ấy, ngôi nhà sẽ thực sự trở thành nơi con cháu luôn muốn trở về.
Một mái ấm có 3 dấu hiệu dới đây thường được xem là nơi hội tụ phúc khí, mang đến sự bình an và nền tảng tốt đẹp cho con cháu.
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