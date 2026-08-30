Nhà có 3 dấu hiệu này được xem là 'đất lành, gia đình càng ở càng có phúc

Chủ nhật, 15:32 30/08/2026 | Không gian sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của gia đình.

Phúc khí của một ngôi nhà không chỉ nằm ở diện tích hay giá trị vật chất. Một mái ấm sáng sủa, xanh mát và quan trọng nhất là có các thành viên yêu thương, hòa thuận mới là nền tảng để gia đình bền vững. Khi biết giữ gìn những điều giản dị ấy, ngôi nhà sẽ thực sự trở thành nơi con cháu luôn muốn trở về.

Một mái ấm có 3 dấu hiệu dới đây thường được xem là nơi hội tụ phúc khí, mang đến sự bình an và nền tảng tốt đẹp cho con cháu.

Nhà có 3 dấu hiệu này được xem là 'đất lành, gia đình càng ở càng có phúc - Ảnh 1.

Nhà có 3 dấu hiệu này được xem là 'đất lành, gia đình càng ở càng có phúc - Ảnh 1.Đàn ông lấy 3 con giáp nữ này như rước được 'thần Tài' về nhà, gia đình dễ đổi vận

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ không chỉ khéo léo vun vén tổ ấm mà còn được cho là mang nguồn năng lượng may mắn đến gia đình.

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