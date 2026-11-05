Doãn Hải My hóa nàng thơ mùa thu, fan soi ra 'phó nháy' Đoàn Văn Hậu

21 giờ trước

GĐXH - Khi chuyển mùa, thời tiết bắt đầu hanh khô, da đầu cũng khô theo khiến phần chân tóc yếu và mảnh, gây ra hiện tượng tóc bị gãy rụng nhiều. Dưới đây là một số lưu ý giúp tóc đỡ rụng khi giao mùa.