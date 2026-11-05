Doãn Hải My hóa nàng thơ mùa thu, fan soi ra 'phó nháy' Đoàn Văn Hậu

Thứ năm, 16:16 05/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - Doãn Hải My đăng ảnh đi cafe xinh đẹp như nàng thơ mùa thu Hà Nội nhờ 2 outfit nhẹ nhàng. Fan thích thú khi phát hiện Đoàn Văn Hậu sắm vai "phó nháy" chiều lòng bà xã.

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

Doãn Hải My hoá nàng thơ đón thu Hà Nội, Văn Hậu sắm vai "phó nháy" chiều lòng bà xã.

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2.

Xuất hiện giữa bối cảnh phố cổ và không gian thoáng đãng từ trên cao, bà xã của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo voan tơ bồng bềnh phối cùng quần sắc nâu ấm áp. 

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 3.
Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 4.

Mái tóc thắt nơ điệu đà cùng tông trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét đẹp "nàng thơ" tự nhiên.

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 5.
Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 6.

Thấp thoáng phía sau những bức hình lung linh ấy chính là sự đồng hành của ông xã Đoàn Văn Hậu, người cưng chiều kiêm luôn vai trò "phó nháy" hộ tống vợ xuống phố tận hưởng ngày thu.

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 7.

Trong một buổi cafe, Doãn Hải My diện áo len xanh rêu mix quần sooc nâu trầm, điểm nhấn nằm ở phom dáng ôm body và cách cài khuy áo. 

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 8.

Outfit của bà xã Đoàn Văn Hậu tạo cảm giác dịu mắt, có chút cổ điển nhưng vẫn trẻ trung.

Doãn Hải My trở thành nàng thơ mùa thu Hà Nội cùng Đoàn Văn Hậu - Ảnh 9.

Đây cũng là bộ đồ dễ ứng dụng khi dạo phố, gặp bạn bè hoặc đi cà phê.

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