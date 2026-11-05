Doãn Hải My hóa nàng thơ mùa thu, fan soi ra 'phó nháy' Đoàn Văn Hậu

Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương GiangĐẹp -
GĐXH - Ca sĩ Lưu Hương Giang khiến khán giả bất ngờ trước nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng thần thái đầy tự tin ở tuổi 43.
Mái tóc thắt nơ điệu đà cùng tông trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét đẹp "nàng thơ" tự nhiên.
Thấp thoáng phía sau những bức hình lung linh ấy chính là sự đồng hành của ông xã Đoàn Văn Hậu, người cưng chiều kiêm luôn vai trò "phó nháy" hộ tống vợ xuống phố tận hưởng ngày thu.
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GĐXH - Ca sĩ Lưu Hương Giang khiến khán giả bất ngờ trước nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng thần thái đầy tự tin ở tuổi 43.
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