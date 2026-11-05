Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương Giang
GĐXH - Ca sĩ Lưu Hương Giang khiến khán giả bất ngờ trước nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng thần thái đầy tự tin ở tuổi 43.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
HULO CARE ra mắt sản phẩm mới - Bloom Care Wash Sensi-CareĐẹp -
HULO CARE chính thức ra mắt Bloom Care Wash Sensi-Care - dung dịch vệ sinh chăm sóc dịu nhẹ cho vùng nhạy cảm, giải pháp chăm sóc cho người dùng Việt.
4 trụ cột tôi luyện 25 thí sinh Hoa hậu Việt NamĐẹp -
Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.
Bí quyết chăm sóc tóc khi giao mùa và một số lưu ý giúp tóc đỡ rụngĐẹp -
GĐXH - Khi chuyển mùa, thời tiết bắt đầu hanh khô, da đầu cũng khô theo khiến phần chân tóc yếu và mảnh, gây ra hiện tượng tóc bị gãy rụng nhiều. Dưới đây là một số lưu ý giúp tóc đỡ rụng khi giao mùa.
Phục trang của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và dàn sao 'Chị chị em em 3' khiến fan mê mẩnĐẹp -
GĐXH - Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, “Chị chị em em 3” gây chú ý với phần phục trang được đầu tư công phu, góp phần khắc họa cá tính và thân phận của từng nhân vật.
Vẻ đẹp ở tuổi 37 của Phương OanhĐẹp -
GĐXH - Ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, duyên dáng.
Lisa (BLACKPINK) bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật MinnieĐẹp -
Lisa (BLACKPINK) và Minnie (i-dle) thu hút sự chú ý khi khoe những khoảnh khắc thân thiết tại tiệc sinh nhật.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026Đẹp -
GĐXH - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có cháu gái Quách Ngọc Ngoan, đang gây chú ý trước thềm chung kết.
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 38Đẹp -
GĐXH - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tiếp tục ghi dấu với khán giả khi đang ở giai đoạn ổn định, thăng hoa trong sự nghiệp cùng nhan sắc quyến rũ.
Hai hoa khôi Gia Lai muốn bứt phá ở chung kết Hoa hậu Việt NamĐẹp -
Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang hoa khôi trước khi vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái Gia Lai cùng cao 1,72 m đang vào cuộc đua nước rút cho chung kết.
Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo ThanhĐẹp -
GĐXH - Bảo Thanh ở tuổi 37 có bộ ảnh chào thu rất xinh đẹp và "hack tuổi" gây chú ý với khán giả.