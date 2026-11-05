Nhan sắc thăng hạng ở tuổi 43 của Lưu Hương Giang

Theo Lưu Hương Giang, nhiều người nói cô quá khác, "đập mặt đi xây lại" so với thời mới vào nghề nhưng thực tế, cô chỉ sửa mũi. Nữ ca sĩ cho rằng chỉ có bản thân biết mình thực sự muốn gì nên không cần phải quan tâm đến những lời nhận xét của người khác.