Con trai 14 tuổi cao 1m7 được gọi là 'thiếu gia gia thế khủng', vợ Đăng Khôi phản ứng thế nào?
GĐXH - Vợ Đăng Khôi lên tiếng về con trai 14 tuổi không phải là 'thiếu gia'. Cô cho biết Đăng Khang sống tiết kiệm, trân trọng công sức của bố mẹ.
Con trai Đăng Khôi là Đăng Khang (tên thân mật là Ken), đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện cùng bố mẹ tại một sự kiện. Ở tuổi 14, cậu bé nổi bật với chiều cao khoảng 1m70 và gương mặt điển trai. Nhiều cư dân mạng so sánh Ken với ngôi sao Cbiz Vương Nhất Bác và gọi cậu là thiếu gia gia thế khủng.
Trước những lời khen dành cho con trai, Thủy Anh có phản hồi khiêm tốn. Chia sẻ lại bài viết về Ken, cô cho biết: "Con không phải thiếu gia. Cấp 1 con học trường công như bao bạn, cấp 2 con tự thi vào trường điểm của quận. Con luôn cố gắng học tập, rèn luyện thể thao và lao động".
Bà xã Đăng Khôi cũng tiết lộ thêm về tính cách của con trai cả. Theo Thủy Anh, Ken sống tiết kiệm và biết trân trọng công sức của bố mẹ từ nhỏ. "Con rất tiết kiệm, vì con chưa kiếm ra tiền và thấy bố mẹ phải làm việc vất vả, nên con trân trọng từng đồng tiền mà bố mẹ cho con. Mẹ tuy rất tâm lý nhưng cũng rất nghiêm khắc để con không nghĩ mình được sống trong môi trường có điều kiện và được bảo bọc quá nhiều", cô chia sẻ.
Về phía Đăng Khôi không giấu được niềm tự hào khi con trai nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Nam ca sĩ cho biết, anh chú ý phát triển toàn diện cho con cả về chất, tinh thần và tri thức.
"Con hơn cha là nhà có phúc. Ken là niềm tự hào của Khôi đó mọi người. Vì con là con trai cả nên Khôi rất quan tâm chăm chút đến việc phát triển thể chất, tinh thần và tri thức để sau này con trách nhiệm, bản lĩnh và là chỗ dựa cho các em và cả vợ chồng Khôi về sau", nam ca sĩ chia sẻ.
Sau hơn 20 năm gắn bó và 13 năm chính thức trở thành vợ chồng, gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh vẫn nhận được nhiều ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc và cách nuôi dạy con văn minh.
Cặp đôi hiện có 3 con trai. Cả hai từng chia sẻ rằng việc chăm sóc con là trách nhiệm chung của cả gia đình. Khi vợ bận rộn, Đăng Khôi sẵn sàng vào bếp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay đưa các con đi học.
Ngoài ra, vợ chồng nam ca sĩ còn ưu tiên cho các con tham gia hoạt động thể thao và trải nghiệm thực tế để phát triển kỹ năng sống. Theo Đăng Khôi – Thủy Anh, những chuyến du lịch gia đình không đơn giản là nghỉ dưỡng mà còn là cơ hội cho các con học hỏi, trưởng thành và gắn kết với bố mẹ nhiều hơn.
