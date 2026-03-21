Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Thứ bảy, 18:59 21/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.

Ở tuổi 59, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc đã an nhàn hơn khi tiết kiệm được một số tiền và sở hữu vài mảnh đất nhỏ. Nghệ sĩ không có lương hưu, do đó luôn tính xa để về già đỡ chật vật.

Không chỉ là một nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài duyên dáng, Tiểu Bảo Quốc còn là một người cha với nhiều suy tư rất đời thường trong hành trình nuôi dạy con. Đằng sau ánh đèn sân khấu là những câu chuyện giản dị, những lo toan và cả những nguyên tắc riêng mà ông kiên trì gìn giữ.

Tiểu Bảo Quốc là ai?

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962) xuất thân từ sân khấu cải lương trước khi chuyển hướng sang tấu hài và phim ảnh. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi, ông từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và để lại dấu ấn với khán giả.

Gần đây, ông gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Tử chiến trên không", trong phim, nhân vật Hùng "sầu riêng" (Chuột) do ông thủ vai mang đến nhiều tiếng cười, trở thành điểm nhấn giúp cân bằng không khí căng thẳng, kịch tính của toàn bộ tác phẩm.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc - Ảnh 2.

Tiểu Bảo Quốc là gương mặt hot trong làng phim và sân khấu kịch miền Nam.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, hình ảnh đời thường của ông trong các buổi cinetour cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người ta dễ dàng bắt gặp ông với chiếc xe máy cũ, chiếc túi sờn và trang phục giản dị. Chính sự mộc mạc này khiến không ít khán giả cho rằng ông có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có nhà cửa.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Ít ai biết rằng phía sau sân khấu, ông là người khá "mát tay" trong lĩnh vực bất động sản và được xem như một "đại gia ngầm" trong giới nghệ sĩ.

Chia sẻ về bước ngoặt cuộc đời, ông nhắc lại năm 2012 – thời điểm bắt đầu đầu tư đất tại Cần Giuộc (Long An). Khi đó, ông từng bị môi giới lừa, mua đất với giá cao gấp đôi thị trường, suýt rơi vào cảnh trắng tay ở tuổi 50. May mắn, nhờ sự giúp đỡ của người quen, ông nhanh chóng phân lô và bán lại chỉ trong một tháng, thu hồi được vốn. Từ số tiền đó, ông mua một căn nhà nhỏ 12m², hai tầng tại quận 8 (TP.HCM) và sống cùng con trai đến nay.

Sau biến cố, ông tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục đầu tư bất động sản. Ông cho biết đã mua bán tổng cộng năm căn nhà, hiện còn sở hữu ba căn (trong đó hai căn cho thuê), cùng hai mảnh đất lớn tại Long An. Tổng tài sản này đủ để xếp ông vào hàng khá giả trong giới nghệ sĩ.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì lối sống giản dị suốt nhiều năm.

Dù vậy, ông vẫn duy trì lối sống giản dị suốt nhiều năm. Ông không chạy theo hình thức, vẫn sử dụng đồ cũ nếu còn dùng tốt và trung thành với chiếc xe máy quen thuộc, thay vì xe hơi sang trọng như nhiều đồng nghiệp.

Theo ông, giá trị con người không nằm ở vẻ ngoài hay vật chất, mà ở sự thoải mái và phù hợp với bản thân. Ông cũng cho rằng việc lựa chọn phương tiện đi lại tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu mỗi người; riêng ông vẫn ưu tiên xe máy vì tính tiện lợi trong di chuyển, đặc biệt ở đô thị.

Tiểu Bảo Quốc và cuộc sống làm bố đơn thân

Có được thành công trong nghề nhưng đời tư của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rất vất vả. Sau biến cố hôn nhân, ông bước vào hành trình làm cha đơn thân, một mình nuôi dưỡng con trai từ những năm tháng chập chững đến khi trưởng thành. Suốt hơn hai thập kỷ, nam nghệ sĩ gánh vác đồng thời hai vai trò cha và mẹ, tự mình quán xuyến gia đình, lo toan kinh tế để con được học hành đầy đủ.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc - Ảnh 4.

Hơn 2 thập kỷ, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc sống làm bố đơn thân.

Chính việc lớn lên trong hoàn cảnh ấy đã giúp con trai của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc sớm hình thành tính tự lập, sự thấu hiểu và đời sống tình cảm sâu sắc. Với ông, thành tựu lớn nhất không nằm ở danh tiếng hay vật chất, mà là việc chứng kiến con trưởng thành vững vàng, có công việc ổn định và đủ khả năng tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Hơn 20 năm "gà trống nuôi con" vì thế trở thành một hành trình đáng giá, kết tinh thành niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn. Ông tự hào chia sẻ rằng điều khiến ông mãn nguyện nhất là con trai sống hiếu thảo, luôn quan tâm đến sức khỏe và mong muốn của cha, thậm chí chủ động chăm lo từng bữa ăn khi đã đi làm. Với ông, đó là phần thưởng lớn lao nhất sau bao năm tháng hy sinh thầm lặng.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc bên con trai.

Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ chọn cho mình một nhịp sống an yên. Khi không vướng bận công việc nghệ thuật, ông trở về mảnh vườn ven sông tại Long Hậu (Tây Ninh), tận hưởng thú vui điền viên. Những buổi chèo ghe, ngắm sông nước hay câu cá không chỉ là cách thư giãn, mà còn là khoảng lặng giúp ông tìm lại sự cân bằng và thanh thản sau một chặng đường dài nhiều biến động.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc mong gặp được người phụ nữ yêu thương và biết chia sẻ, kể cả họ làm những nghề buôn gánh bán bưng.

