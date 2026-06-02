Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ video: "Lên đồ cho cậu cả Bảo Nam đi prom" gây chú ý cộng đồng mạng.
Theo đó, nàng hậu đặc biệt đưa Bảo Nam - con trai lớn đi cắt tóc, mua vest, chuẩn bị hoa cài áo 'lên đồ' như một chú rể để xuất hiện trong đêm tiệc tốt nghiệp cấp 3. Jennifer Phạm cho biết, với học sinh phổ thông ở Mỹ, tiệc prom rất quan trọng. Sự kiện này thường diễn ra trong không khí trang trọng, được ví như lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp.
Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận: "Bảo Nam soái quá. Đẹp giống mẹ nhất cái mũi"; "Giống ba Quang Dũng nhiều và cũng có nét đẹp của mẹ"; "Nhìn là biết con ba Dũng"... Jennifer Phạm cũng xúc động khi thấy con trai bảnh bao, ra dáng đàn ông trưởng thành trong bộ vest. Bảo Nam năm nay 18 tuổi, cao 1m9 và sẽ tốt nghiệp cấp ba vào ngày 10/6.
Jennifer Phạm sửa soạn "lên đồ" cho con trai 18 tuổi đi tiệc prom.
"Lên đồ cho cậu cả Bảo Nam đi prom", Jennifer Phạm chia sẻ.
Trước đó, Jennifer Phạm còn gây chú ý với độ "chịu chơi" khi đưa con trai sang Canada xem đua xe F1. Đây là món quà nàng hậu tặng Bảo Nam nhân dịp tốt nghiệp THPT, chuẩn bị bước vào đại học. Nửa năm trước đó, khi sang Mỹ hỗ trợ con chuẩn bị vào đại học, Jennifer Phạm đã mua tặng Bảo Nam một chiếc ôtô để cậu chủ động đi lại, tiện về thăm nhà nếu học xa.
Nói về con trai 18 tuổi, Jennifer Phạm luôn tự hào vì Bảo Nam là người có mục tiêu rõ ràng: đam mê vật lý, định hướng theo con đường nghiên cứu. Vì thế, từ cấp ba, Bảo Nam đã chủ động vạch lộ trình ứng tuyển đại học, kiên định với mảng nghiên cứu. Hiện tại, con trai Jennifer Phạm đã nhận thư mời nhập học từ một số đại học tại Mỹ và đang cân nhắc chọn trường. Nàng hậu họ Phạm cũng đã đưa con tham quan loạt trường nổi tiếng về công nghệ, y học và vật lý để cảm nhận không khí giảng đường, có thêm cơ sở chọn lựa.
Cũng theo Jennifer Phạm, Bảo Nam bày tỏ nguyện vọng ở ký túc xá để trải nghiệm đời sống sinh viên. Dù vừa thương vừa lo khi con sắp rời vòng tay gia đình nhưng nàng hậu vẫn đồng ý để con tự lập.
Được biết, không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Bảo Nam còn có năng khiếu piano nhưng không hứng thú biểu diễn chuyên nghiệp. Cậu cũng đam mê thể thao, đặc biệt là cầu lông, và thường xuyên tập luyện cho đội tuyển của trường.
Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia một số phim như: Tiếng dương cầm trên biển,Những chiếc lá thời gian, Xin thề anh nói thật... Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC. Sau khi ly hôn với ca sĩ Quang Dũng, cô đi bước nữa cùng doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba bé Na, Nu, Nấm.
Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Cậu từng có thời gian về Việt Nam sống cùng mẹ và doanh nhân Đức Hải trước khi trở lại Mỹ năm 2020. Theo nàng hậu, Bảo Nam và chồng hiện tại của cô khá thân thiết, hợp tính khi bàn về công nghệ và thể thao.
