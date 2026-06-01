Chồng Ngô Thanh Vân khoe ảnh thời thơ ấu, fan trầm trồ bé Gạo giống bố như 'đúc từ một khuôn'
GĐXH - Huy Trần chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu bên con gái - bé Gạo, gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét bé Gạo giống bố từng đường nét, khiến Ngô Thanh Vân cũng 'chạnh lòng'.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Huy Trần khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu của mình đặt cạnh ảnh con gái đầu lòng - bé Gạo. Kèm theo đó, ông xã Ngô Thanh Vân hài hước viết: "Huy Trần lúc bé và mini Huy Trần. Chúc mừng Quốc tế thiếu nhi nhé mọi người ơi".
Ngay dưới bài đăng, Huy Trần tiếp tục dí dỏm cho biết: "Bình thường mọi người kêu giống Huy lắm, không tin cho đến khi bà xã sáng nay gửi ảnh này. Chứng nhận con bố Huy". Trong khi đó, Ngô Thanh Vân cũng để lại bình luận hài hước: "Tôi đẻ thuê quý vị ơi", khiến nhiều khán giả bật cười.
Từ bức ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận thấy nhiều đường nét trên gương mặt bé Gạo giống bố một cách rõ rệt. Từ đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc mũi nhỏ nhắn đến đôi môi chúm chím đều có nhiều nét tương đồng với Huy Trần khi còn nhỏ.
Chính vì thế, nhiều người cũng đồng tình với câu nói vui của Ngô Thanh Vân khi cho rằng bé Gạo thừa hưởng gần như toàn bộ đường nét ngoại hình từ bố. "Phiên bản mini nữ của ba Huy Trần nè. Đôi mắt là giống nhất"; "Tấm này Gạo chưa giống ba Huy nhiều bằng hiện tại, càng lớn càng sao y ba Huy luôn"; "Trời ơi, Gạo giống nhất đôi mắt đó. Sao y bản chính"; "Mẹ Vân đừng lo, em Gạo vẫn có nét đẹp của mẹ. Gia đình cưng quá";... một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng.
Bé Gạo là con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Cô bé chào đời vào tháng 8/2025 sau hơn 3 năm cặp đôi về chung một nhà. Từ khi lên chức bố mẹ, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái trên mạng xã hội.
Những hình ảnh đáng yêu của bé Gạo luôn thu hút sự chú ý mỗi khi được bố mẹ chia sẻ. Dù mới 9 tháng tuổi, cô bé đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi và những biểu cảm ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhiều khán giả cho rằng bé Gạo chính là "bản sao nhí" của Huy Trần, đồng thời dự đoán cô bé sẽ sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình cuốn hút khi trưởng thành.
Trước đó, Ngô Thanh Vân từng trải lòng về hành trình mang thai và sinh con ở tuổi ngoài 40. Nữ diễn viên cho biết cô đã trải qua không ít áp lực về sức khỏe cũng như tâm lý trong quá trình thực hiện thiên chức làm mẹ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của bé Gạo được xem là "trái ngọt" sau hành trình dài đầy nỗ lực của hai vợ chồng.
Kể từ khi có con, cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây nữ diễn viên bận rộn với các dự án nghệ thuật và kinh doanh thì hiện tại cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Huy Trần cũng thường xuyên đồng hành cùng vợ trong việc nuôi dạy con gái, nhiều lần ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha tâm lý.
