Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chồng Ngô Thanh Vân khoe ảnh thời thơ ấu, fan trầm trồ bé Gạo giống bố như 'đúc từ một khuôn'

Thứ hai, 18:59 01/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huy Trần chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu bên con gái - bé Gạo, gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét bé Gạo giống bố từng đường nét, khiến Ngô Thanh Vân cũng 'chạnh lòng'.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Huy Trần khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh thời thơ ấu của mình đặt cạnh ảnh con gái đầu lòng - bé Gạo. Kèm theo đó, ông xã Ngô Thanh Vân hài hước viết: "Huy Trần lúc bé và mini Huy Trần. Chúc mừng Quốc tế thiếu nhi nhé mọi người ơi".

Ngay dưới bài đăng, Huy Trần tiếp tục dí dỏm cho biết: "Bình thường mọi người kêu giống Huy lắm, không tin cho đến khi bà xã sáng nay gửi ảnh này. Chứng nhận con bố Huy". Trong khi đó, Ngô Thanh Vân cũng để lại bình luận hài hước: "Tôi đẻ thuê quý vị ơi", khiến nhiều khán giả bật cười.

Từ bức ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận thấy nhiều đường nét trên gương mặt bé Gạo giống bố một cách rõ rệt. Từ đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc mũi nhỏ nhắn đến đôi môi chúm chím đều có nhiều nét tương đồng với Huy Trần khi còn nhỏ. 

Huy Trần khoe ảnh thời thơ ấu, fan trầm trồ bé Gạo giống bố như 'đúc từ một khuôn' - Ảnh 1.

Chính vì thế, nhiều người cũng đồng tình với câu nói vui của Ngô Thanh Vân khi cho rằng bé Gạo thừa hưởng gần như toàn bộ đường nét ngoại hình từ bố. "Phiên bản mini nữ của ba Huy Trần nè. Đôi mắt là giống nhất"; "Tấm này Gạo chưa giống ba Huy nhiều bằng hiện tại, càng lớn càng sao y ba Huy luôn"; "Trời ơi, Gạo giống nhất đôi mắt đó. Sao y bản chính"; "Mẹ Vân đừng lo, em Gạo vẫn có nét đẹp của mẹ. Gia đình cưng quá";... một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng.

Bé Gạo là con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Cô bé chào đời vào tháng 8/2025 sau hơn 3 năm cặp đôi về chung một nhà. Từ khi lên chức bố mẹ, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái trên mạng xã hội.

Những hình ảnh đáng yêu của bé Gạo luôn thu hút sự chú ý mỗi khi được bố mẹ chia sẻ. Dù mới 9 tháng tuổi, cô bé đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài bụ bẫm, lanh lợi và những biểu cảm ngộ nghĩnh đáng yêu. Nhiều khán giả cho rằng bé Gạo chính là "bản sao nhí" của Huy Trần, đồng thời dự đoán cô bé sẽ sở hữu chiều cao nổi bật và ngoại hình cuốn hút khi trưởng thành.

Huy Trần khoe ảnh thời thơ ấu, fan trầm trồ bé Gạo giống bố như 'đúc từ một khuôn' - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Trước đó, Ngô Thanh Vân từng trải lòng về hành trình mang thai và sinh con ở tuổi ngoài 40. Nữ diễn viên cho biết cô đã trải qua không ít áp lực về sức khỏe cũng như tâm lý trong quá trình thực hiện thiên chức làm mẹ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của bé Gạo được xem là "trái ngọt" sau hành trình dài đầy nỗ lực của hai vợ chồng.

Kể từ khi có con, cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây nữ diễn viên bận rộn với các dự án nghệ thuật và kinh doanh thì hiện tại cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Huy Trần cũng thường xuyên đồng hành cùng vợ trong việc nuôi dạy con gái, nhiều lần ghi điểm với hình ảnh người chồng, người cha tâm lý.

Ngô Thanh Vân chia sẻ video thú vị về bé Gạo 9 tháng tuổi trong dịp 1/6 đầu tiên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo

Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo

Khoe khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân gây tranh cãi

Khoe khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân gây tranh cãi

Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau'

Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau'

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Con gái 8 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lại gây chú ý

Con gái Ngô Thanh Vân biểu cảm ngộ nghĩnh 'gây sốt' mạng xã hội

Con gái Ngô Thanh Vân biểu cảm ngộ nghĩnh 'gây sốt' mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây bất ngờ trước nhan sắc ở độ tuổi 37, trong khi đó Nhật Kim Anh có những phút giây hạnh phúc khi đưa con gái đi tắm biển.

Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'

Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Biểu diễn ca khúc của Bùi Công Nam, Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi, ghi dấu ấn tại "Hải trình kỳ thú - số đặc biệt 1/6" phát sóng VTV.

Nữ sinh nhất đẳng huyền đai Karate quê Thanh Hóa đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Nữ sinh nhất đẳng huyền đai Karate quê Thanh Hóa đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Trang quê Thanh Hóa, từng giành giải Người đẹp Tài năng Miss World Vietnam 2025 nhờ trình diễn võ karate, đang gây chú ý khi ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.

Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của mình. Những khoảnh khắc tuổi thơ đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú và bất ngờ.

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.

Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy mới đây chia sẻ niềm hạnh phúc trong dịp sinh nhật của cô và chồng quân nhân. Trong nhiều khoảnh khắc được đăng tải, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào, gắn bó bên chồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh

Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Bộ phim ghi hình tại Bắc Ninh, mang văn hóa dân gian Bắc Bộ lên màn ảnh.

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.

Xem nhiều

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Giải trí

GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.

Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Giải trí
Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ

Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ

Giải trí
Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?

Hai em gái Thương Tín ở Mỹ có kịp về dự tang lễ mẹ?

Giải trí
Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top