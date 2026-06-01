Nữ sinh nhất đẳng huyền đai Karate quê Thanh Hóa đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Lê Thị Trang quê Thanh Hóa, từng giành giải Người đẹp Tài năng Miss World Vietnam 2025 nhờ trình diễn võ karate, đang gây chú ý khi ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.
Lê Thị Trang sinh năm 2003 cao 1m73, đến từ Thanh Hóa là thí sinh đang gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Bởi cách đây không lâu, cuối tháng 3/2026, Lê Thị Trang đã lọt đến Top 20 và giải phụ Người đẹp Tài năng Miss World Vietnam 2025.
"Đến với Miss Grand Vietnam, mục tiêu lớn nhất của tôi là chinh phục chiếc vương miện cao quý, đại diện cho nhan sắc và bản lĩnh mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Bởi lẽ, tôi hiểu rằng sự khác biệt không nằm ở việc giỏi nhất, mà là ở việc dám thể hiện chính mình.
Tiếp nối những dấu ấn tại cuộc thi trước, chính nguồn năng lượng mãnh liệt cùng sự ủng hộ nồng nhiệt từ người thân và quý khán giả đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy tôi đứng tại đây - Miss Grand Vietnam 2026. Tôi quyết tâm mang đến sân khấu này một phiên bản bứt phá nhất, năng lượng nhất và chiến đấu hết mình để giành lấy chiếc vương miện cho chính mình", người đẹp xứ Thanh tâm sự.
Lê Thị Trang tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cô còn gây ấn tượng với bảng thành tích võ thuật đáng nể: Nhất đẳng huyền đai môn Karate; từng giành nhiều huy chương Vàng và Đồng ở nội dung Kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các Câu lạc bộ Karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019…
Hình ảnh đời thường của Lê Thị Trang trước hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026:
