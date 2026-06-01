Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ sinh nhất đẳng huyền đai Karate quê Thanh Hóa đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

Thứ hai, 16:29 01/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Thị Trang quê Thanh Hóa, từng giành giải Người đẹp Tài năng Miss World Vietnam 2025 nhờ trình diễn võ karate, đang gây chú ý khi ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.Người đẹp quê Hưng Yên trở lại, gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

GĐXH - Kim Anh - người đẹp quê Hưng Yên, gây ấn tượng khi trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Cô thể hiện tinh thần quyết tâm giành vương miện sau khi chỉ dừng chân top 15 mùa giải 2025.

Lê Thị Trang sinh năm 2003 cao 1m73, đến từ Thanh Hóa là thí sinh đang gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Bởi cách đây không lâu, cuối tháng 3/2026, Lê Thị Trang đã lọt đến Top 20 và giải phụ Người đẹp Tài năng Miss World Vietnam 2025.

"Đến với Miss Grand Vietnam, mục tiêu lớn nhất của tôi là chinh phục chiếc vương miện cao quý, đại diện cho nhan sắc và bản lĩnh mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Bởi lẽ, tôi hiểu rằng sự khác biệt không nằm ở việc giỏi nhất, mà là ở việc dám thể hiện chính mình.

Tiếp nối những dấu ấn tại cuộc thi trước, chính nguồn năng lượng mãnh liệt cùng sự ủng hộ nồng nhiệt từ người thân và quý khán giả đã trở thành động lực to lớn thúc đẩy tôi đứng tại đây - Miss Grand Vietnam 2026. Tôi quyết tâm mang đến sân khấu này một phiên bản bứt phá nhất, năng lượng nhất và chiến đấu hết mình để giành lấy chiếc vương miện cho chính mình", người đẹp xứ Thanh tâm sự.

Lê Thị Trang tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cô còn gây ấn tượng với bảng thành tích võ thuật đáng nể: Nhất đẳng huyền đai môn Karate; từng giành nhiều huy chương Vàng và Đồng ở nội dung Kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các Câu lạc bộ Karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019…

Hình ảnh đời thường của Lê Thị Trang trước hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026:

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.
Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.
Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 9.
Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 10.
Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 11.

Nữ sinh Lê Thị Trang quê thanh hóa nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 12.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Bất ngờ có 2 nữ sinh quê Thanh Hóa vào Top 10 Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ảnh hiếm thời thơ ấu của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ những bức ảnh thời thơ ấu của mình. Những khoảnh khắc tuổi thơ đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú và bất ngờ.

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.

Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Nhân sinh nhật chồng Đại úy, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy mới đây chia sẻ niềm hạnh phúc trong dịp sinh nhật của cô và chồng quân nhân. Trong nhiều khoảnh khắc được đăng tải, nữ ca sĩ không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào, gắn bó bên chồng.

Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh

Hoa hậu Kỳ Duyên hóa 'Thị Mầu' quay phim ở Bắc Ninh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên hóa thân thành Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Bộ phim ghi hình tại Bắc Ninh, mang văn hóa dân gian Bắc Bộ lên màn ảnh.

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ GREY D cho rằng, trong tình yêu cả hai mang đến cho nhau sự đồng hành tự nguyện, nơi mỗi người vẫn giữ trọn vẹn được bản sắc của mình nhưng luôn có một "trạm dừng chân" ấm áp để trở về.

Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Con gái Hồng Đăng thi vào lớp 10

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Bé Nhím ngày nào trong chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" giờ đã lớn khôn và vừa thi vào lớp 10. Hình ảnh của cô bé được diễn viên Hồng Đăng chia sẻ cùng niềm hạnh phúc và tự hào.

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

Xem nhiều

Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?

20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?

Giải trí
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc
Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ

Hương Giang tuổi 35: Từ hoa hậu chuyển giới đến Á hậu cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ

Giải trí
Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top