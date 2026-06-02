Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Thứ ba, 11:25 02/06/2026 | Giải trí
GĐXH - Bộ phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" có sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Trinh đã không bán được vé nào trong những ngày cuối cùng và rời rạp trong thất vọng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim điện ảnh "Thẩm mỹ viện âm phủ" ghi nhận tình trạng không bán được vé vào ngày 1/6, trước khi kết thúc lịch chiếu.

Tình trạng ế ẩm này đã kéo dài liên tục một vài tuần trước đó. Hiện tại, "Thẩm mỹ viện âm phủ" đã hoàn toàn rút khỏi hệ thống bán vé trực tuyến. "Thẩm mỹ viện âm phủ" kết thúc sớm hơn khi thời gian công chiếu chưa đầy một tháng, chỉ mang về 12,6 tỷ đồng tính từ thời điểm mở bán các suất chiếu đặc biệt vào ngày 6/5. Doanh thu này cho thấy bộ phim chưa thể thu hồi vốn và có khả năng thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

"Thẩm mỹ viện âm phủ" có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vy… Câu chuyện phim theo chân nhân vật Thanh, nữ bác sĩ buộc phải nhận việc tại cơ sở thẩm mỹ bí ẩn của bà Xuân để kiếm tiền cứu người yêu đang nguy kịch. Từ đó, cô bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ dị xảy ra trong khu bệnh viện nằm biệt lập giữa núi rừng.

Biên kịch của phim cố gắng đan xen nhiều ý tưởng mới từ chất liệu tâm linh dân gian, kinh dị thể xác cho đến tâm lý tình cảm, nhưng diễn biến thiếu mạch lạc khiến tổng thể rối rắm. Nửa sau của tác phẩm bộc lộ nhiều điểm thiếu hợp lý về mặt logic, đặc biệt là cách các nhân vật phản ứng trước hiện tượng siêu nhiên. Kỹ thuật hù dọa đột ngột được lặp lại dày đặc làm giảm dần hiệu ứng căng thẳng.

Lần đầu đóng phim kinh dị, Ngọc Trinh trở nên khác lạ trên màn ảnh với tạo hình kín đáo, tính cách kiệm lời, đồng thời cho thấy bước tiến lớn trong diễn xuất nội tâm và đài từ. 

"Nữ hoàng nội y" chia sẻ về lý do nhận tác phẩm này: "Xưa giờ mọi người hay thấy một Ngọc Trinh rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn Trinh cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai Trinh muốn diễn từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, Trinh rất thích. Trinh cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm tôi thích thú".

Xuất thân là người mẫu, gắn liền hình ảnh sexy và xinh đẹp, nhưng khi bước chân vào điện ảnh, Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, không ngại làm xấu, sẵn sàng để mặt mộc để phục vụ nhân vật, nếu kịch bản yêu cầu. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tạo hình của cô luôn được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xét duyệt trước khi vào quay.

