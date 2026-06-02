Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim điện ảnh "Thẩm mỹ viện âm phủ" ghi nhận tình trạng không bán được vé vào ngày 1/6, trước khi kết thúc lịch chiếu.

Tình trạng ế ẩm này đã kéo dài liên tục một vài tuần trước đó. Hiện tại, "Thẩm mỹ viện âm phủ" đã hoàn toàn rút khỏi hệ thống bán vé trực tuyến. "Thẩm mỹ viện âm phủ" kết thúc sớm hơn khi thời gian công chiếu chưa đầy một tháng, chỉ mang về 12,6 tỷ đồng tính từ thời điểm mở bán các suất chiếu đặc biệt vào ngày 6/5. Doanh thu này cho thấy bộ phim chưa thể thu hồi vốn và có khả năng thua lỗ hàng chục tỷ đồng.

Ngọc Trinh trong "Thẩm mỹ viện âm phủ".

"Thẩm mỹ viện âm phủ" có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vy… Câu chuyện phim theo chân nhân vật Thanh, nữ bác sĩ buộc phải nhận việc tại cơ sở thẩm mỹ bí ẩn của bà Xuân để kiếm tiền cứu người yêu đang nguy kịch. Từ đó, cô bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ dị xảy ra trong khu bệnh viện nằm biệt lập giữa núi rừng.

Biên kịch của phim cố gắng đan xen nhiều ý tưởng mới từ chất liệu tâm linh dân gian, kinh dị thể xác cho đến tâm lý tình cảm, nhưng diễn biến thiếu mạch lạc khiến tổng thể rối rắm. Nửa sau của tác phẩm bộc lộ nhiều điểm thiếu hợp lý về mặt logic, đặc biệt là cách các nhân vật phản ứng trước hiện tượng siêu nhiên. Kỹ thuật hù dọa đột ngột được lặp lại dày đặc làm giảm dần hiệu ứng căng thẳng.

Ngọc Trinh lần đầu đóng cảnh tự rạch mặt mình.

Lần đầu đóng phim kinh dị, Ngọc Trinh trở nên khác lạ trên màn ảnh với tạo hình kín đáo, tính cách kiệm lời, đồng thời cho thấy bước tiến lớn trong diễn xuất nội tâm và đài từ.

"Nữ hoàng nội y" chia sẻ về lý do nhận tác phẩm này: "Xưa giờ mọi người hay thấy một Ngọc Trinh rất năng lượng, nhiều lúc hơi ồn ào. Nhưng đây là vai diễn Trinh cảm thấy nhiều chiều sâu hơn, diễn bằng mắt nhiều, là dạng vai Trinh muốn diễn từ lâu rồi. Khi đọc kịch bản, Trinh rất thích. Trinh cũng chưa xem phim kinh dị liên quan thẩm mỹ viện. Đây là hai yếu tố làm tôi thích thú".

Xuất thân là người mẫu, gắn liền hình ảnh sexy và xinh đẹp, nhưng khi bước chân vào điện ảnh, Ngọc Trinh không bận tâm ngoại hình, không ngại làm xấu, sẵn sàng để mặt mộc để phục vụ nhân vật, nếu kịch bản yêu cầu. Với Thẩm mỹ viện âm phủ, tạo hình của cô luôn được đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xét duyệt trước khi vào quay.

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37 GĐXH - Ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây bất ngờ trước nhan sắc ở độ tuổi 37, trong khi đó Nhật Kim Anh có những phút giây hạnh phúc khi đưa con gái đi tắm biển.

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.



