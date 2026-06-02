30 năm từ ngày đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga giờ ra sao nơi xứ người?

Thứ ba, 19:00 02/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Sau 30 năm, chị lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga cách đây 30 năm khiến khán giả ấn tượng với phần thi ứng xử thông minh và duyên dáng. Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm đó, khi được hỏi: "Vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay, chiếc áo dài dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích?", người đẹp đã đáp: "Vì áo dài thực sự là trang phục phù hợp với phụ nữ Việt Nam, giúp họ trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó". Câu trả lời đã nhận được những tràng pháo tay không dứt của khán giả đang theo dõi cuộc thi tại cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.

So với các hoa hậu đời đầu, người đẹp Nguyễn Thiên Nga sở hữu chiều cao vượt trội, đạt 1m70. Ngoài ra, chị cũng được đánh giá là một trong số Hoa hậu thông minh nhất, được thừa hưởng trí tuệ của bố là GS.TS Nguyễn Hữu Phương.

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đồng thời cũng là người đẹp đầu tiên và duy nhất cho đến nay đăng quang ngôi vị cao nhất ở cả hai cuộc thi mang tên "Hoa hậu Việt Nam". Đó là cuộc thi đầu tiên là "Hoa hậu Toàn quốc 1996" như đã nêu trên (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hiện nay). Cuộc thi thứ 2 là "Hoa hậu Việt Nam 1999" được Bộ Văn hóa Thông tin đứng ra đăng cai một lần duy nhất nhằm tìm đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi "Hoa hậu hữu nghị thế giới và Đông Nam Á" được tổ chức cùng năm đó tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chị còn đạt giải trong gala Hoa hậu hữu nghị thế giới và Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội, Thiên Nga đã dừng lại ở vị trí Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á sau hoa hậu Thái Lan Kanjana Jongkol và hoa hậu Singapore và Top 10 khu vực thế giới.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, trong thời gian từ 1996 đến 2000, Nguyễn Thiên Nga có tham gia một số hoạt động văn hóa nổi bật như lễ kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, Duyên dáng Việt Nam, ấn tượng Sài Gòn... với tư cách người mẫu thời trang. Thời gian sau này, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sang Mỹ định cư và sống rất kín tiếng.

Đến năm 2018, nhân kỉ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thiên Nga mới trở về nước và có tiết mục trình diễn cùng các người đẹp đã đã đăng quang vương miện cao nhất.

Trong thời gian này, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga cũng chia sẻ với truyền thông những biến cố trong cuộc sống của chị. Nguyễn Thiên Nga lên xe hoa với một giáo sư đại học San Jose, hơn chị hơn chục tuổi. Chồng chính là học trò của ba chị. Trong mắt Nguyễn Thiên Nga, chồng chị là một người vĩ đại. "Anh giỏi đến mức, lúc còn học ở đại học Berkeley, người thường học 12 tín chỉ trong một học kỳ, riêng anh học đến 24 tín chỉ". Khi cuộc sống của Thiên Nga đang viên mãn thì chị lại bị tước mất người chồng hết mực yêu thương mình trong một tích tắc không thể tin nổi. Cuối năm 2015, trong lúc Nguyễn Thiên Nga đang đưa con trai đến trường học thì chồng chị đột ngột qua đời sau một cơn đau tim trong phòng làm việc riêng. Khi được nhân viên của chồng báo tin, Nguyễn Thiên Nga thực sự sụp đổ. Suốt 2 năm sau đó, Hoa hậu rơi vào trầm cảm. Chị kể, một thời gian dài chị sống mà như chết, lúc nào cũng mộng mị thấy chồng, không làm được bất cứ việc gì.

Nguyễn Thiên Nga sau thời gian đau khổ đó dần lấy lại được trạng thái cảm xúc bình thường nhờ con trai. Theo chị, con trai chính là động lực để chị bớt đau sau biến cố. Trong ảnh là khoảnh khắc Nguyễn Thiên Nga gặp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi về nước. Chị dành lời khen cho Đỗ Mỹ Linh vì đức tính tốt đẹp như thông minh, nhân hậu.

Ở tuổi trung niên, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sống kín tiếng và rất ít chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975 tại TP.HCM, là một trong những hoa hậu đặc biệt nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt Nam. Chị đăng quang cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong năm 1996 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) khi đang là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM. Năm 1999, bà tiếp tục giành vương miện tại một cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khác được tổ chức để tuyển chọn đại diện tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế, trở thành người đẹp duy nhất đến nay hai lần đăng quang ở các cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam. Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và giải trí, Nguyễn Thiên Nga sang Mỹ học tập, định cư và có cuộc sống khá kín tiếng.

