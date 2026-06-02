30 năm từ ngày đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga giờ ra sao nơi xứ người?

Trong thời gian này, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga cũng chia sẻ với truyền thông những biến cố trong cuộc sống của chị. Nguyễn Thiên Nga lên xe hoa với một giáo sư đại học San Jose, hơn chị hơn chục tuổi. Chồng chính là học trò của ba chị. Trong mắt Nguyễn Thiên Nga, chồng chị là một người vĩ đại. "Anh giỏi đến mức, lúc còn học ở đại học Berkeley, người thường học 12 tín chỉ trong một học kỳ, riêng anh học đến 24 tín chỉ". Khi cuộc sống của Thiên Nga đang viên mãn thì chị lại bị tước mất người chồng hết mực yêu thương mình trong một tích tắc không thể tin nổi. Cuối năm 2015, trong lúc Nguyễn Thiên Nga đang đưa con trai đến trường học thì chồng chị đột ngột qua đời sau một cơn đau tim trong phòng làm việc riêng. Khi được nhân viên của chồng báo tin, Nguyễn Thiên Nga thực sự sụp đổ. Suốt 2 năm sau đó, Hoa hậu rơi vào trầm cảm. Chị kể, một thời gian dài chị sống mà như chết, lúc nào cũng mộng mị thấy chồng, không làm được bất cứ việc gì.