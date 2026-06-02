Ảnh lúc nhỏ siêu đáng yêu của con gái NSND Trung Anh

Thứ ba, 11:59 02/06/2026 | Giải trí
GĐXH - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, NSND Trung Anh chia sẻ những hình ảnh thời thơ ấu của con gái để ghi lại hành trình trưởng thành của cô bé.

NSND Trung Anh khoe con gái lúc nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đó là hành trình lớn của con gái và cũng là niềm tự hào của NSND Trung Anh.

Con gái NSND Trung Anh lúc nhỏ có vẻ ngoài rất đáng yêu.

Trước đó, cách đây ít năm, NSND Trung Anh cũng khoe ảnh của con gái kèm dòng tâm sự bùi ngùi khi phải chia tay con đi du học. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Hè này chưa qua, bố mẹ đã lại mong hè tới. Đi an toàn, khỏe mạnh con nhé". Khán giả lúc ấy đã ngạc nhiên vì vẻ ngoài ngày càng "lột xác" của con gái NSND Trung Anh.

Năm 2021, NSND Trung Anh khoe chuyện con gái nhận được học bổng du học. NSND Trung Anh cho biết con gái giành học bổng ngành hóa sinh tại Mỹ. Học bổng của Thục Anh gồm khoảng 10.000 USD học phí cùng một số khoản khác.

Thời điểm ấy, khi chia sẻ trên trang cá nhân, NSND Trung Anh viết: "Con gái rượu của bố làm được rồi. Hôm nay sau khi con kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố mới yên tâm để chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Con gái đã giành được học bổng danh dự của trường Northern Kentucky University, Hoa kỳ, ngành Hoá Sinh giữa hàng trăm đơn ứng tuyển.

Hai bố con ít khi tâm sự, nhưng trong những lần hiếm hoi ấy câu nói của con làm bố nhớ mãi: "Bố mẹ đã vất vả nuôi con rồi, con sẽ cố gắng giành học bổng để đi du học". Và tin vui đến trước khi con bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Con gái bố giỏi lắm, nói được là làm được. Từ nay mẹ nó không phải lo học phí cho con gái nữa nhé.

Bố biết con đã nỗ lực rất nhiều để giành được học bổng này. Những đêm miệt mài trên bàn học khi bố mẹ đã say giấc, những ngày tan trường muộn nhưng vẫn theo các cô đi hoạt động ngoại khoá, luyện tiếng Anh. Ngành Hóa học lại bằng tiếng Anh không dễ dàng gì, nhưng con đã biết bắt đầu khám phá, tìm hiểu môi trường học mới và liên lạc với các anh chị khóa trước ở trường".

Hiện tại, sau 5 năm học tập ở Mỹ, con gái NSND Trung Anh đã tốt nghiệp và đang học Thạc sĩ. Theo NSND Trung Anh tiết lộ với Gia đình&Xã hội, con gái hiện còn làm trợ giảng ở trường đại học và lo được cho bản thân.

Nhan sắc hiện tại đã "lột xác" của con gái NSND Trung Anh.

Không chỉ con gái giỏi giang, NSND Trung Anh còn có cậu con trai cả cũng cực kỳ xuất sắc. Cậu có tên Bùi Tiến Việt, sau thời gian du học ở Phần Lan, cậu đã trở lại Việt Nam để làm việc. Nói về các con, NSND Trung Anh tâm sự có lẽ vì thấy bố vất vả nên từ bé, các con không muốn theo nghệ thuật.

Về NSND Trung Anh, hiện tại ngoài cuộc sống viên mãn bên vợ con, anh còn có sự nghiệp phát triển. Cách đây ít năm, NSND Trung Anh nổi tiếng với vai Đại tá Trần Giang. Chia sẻ về vai diễn Đại tá công an Trần Giang trong "Đấu trí", nam nghệ sĩ cảm thấy khá áp lực. "Áp lực ở đây không phải là vấn đề mình sẽ làm như thế nào, hay là mình sẽ thể hiện nó như thế nào. Áp lực ở đây là những vấn đề mà bộ phim này thể hiện thì người dân đều đã biết hết nên làm thế nào để hấp dẫn người xem là rất khó", NSND Trung Anh cho biết.

NSND Trung Anh được chú ý với vai Đại tá Trần Giang.

Dù áp lực nhưng bằng kinh nghiệm lâu năm, NSND Trung Anh đã làm trọn vẹn vai diễn này. Anh tiếp tục được khán giả ủng hộ và yêu mến.

NSND Trung Anh (tên đầy đủ Bùi Trung Anh) là một trong những diễn viên gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ông được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn giàu chiều sâu tâm lý, đặc biệt là vai ông Sơn trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia hàng trăm vai diễn trên sân khấu và màn ảnh. Trung Anh được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên, nội tâm và khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Những vai diễn nổi bật: Lương Bổng trong Người phán xử, ông Sơn trong Về nhà đi con. Ngoài ra, NSND Trung Anh tham gia các phim: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau.

Vai ông Sơn trong Về nhà đi con giúp ông giành giải Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2019 và được khán giả ưu ái gọi là "ông bố quốc dân"

