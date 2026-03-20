Đời thực gợi cảm của Ngọc Hương 'Quỷ nhập tràng 2'

Thứ sáu, 06:45 20/03/2026 | Đẹp

Ngọc Hương theo đuổi phong cách nữ tính. Nữ diễn viên hiện tại góp mặt trong phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2".


Theo Znews, trong phim “Quỷ nhập tràng 2”, Ngọc Hương vào vai Mỹ Ngọc - em gái của Minh Như (Khả Như). Từ nhỏ, Minh Như bị cha ép rời xa gia đình, khiến hai chị em sống xa cách. Sau nhiều năm, khi hay tin Mỹ Ngọc mắc bệnh nặng, Minh Như trở về thăm nhà, kéo theo hàng loạt bi kịch.

Chia sẻ trên Tiền Phong, Ngọc Hương cho biết cô được Khả Như và Quang Tuấn giới thiệu với đoàn phim. Sau vòng thử vai, nữ diễn viên có cơ hội góp mặt trong dự án điện ảnh này.

Trên phim trường “Quỷ nhập tràng 2”, Ngọc Hương phải đằm mình dưới mưa, gương mặt bê bết máu và thực hiện cảnh ăn lươn gây ám ảnh.

Ngọc Hương từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và có kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu kịch trước khi bén duyên điện ảnh.

Rũ bỏ lớp hóa trang ghê rợn trên màn ảnh, ngoài đời, Ngọc Hương trở lại với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn giữ nét quyến rũ. Cô không đóng khung bản thân trong một phong cách cố định mà liên tục thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau.

Khi xuất hiện trong chiếc váy hồng trễ vai, nữ diễn viên mang vẻ mềm mại với mái tóc buông dài tự nhiên. Ở những bộ ảnh khác, cô lại hóa thân theo hướng cổ điển với váy voan trắng, găng tay ren và phụ kiện hoa cài tóc.

Ngọc Hương cũng cho thấy sự biến hóa khi theo đuổi hình ảnh tiểu thư, diện thiết kế cúp ngực kết hợp chân váy dài xẻ gấu, tạo dáng giữa khung cảnh thiên nhiên.

Bên cạnh đó, những bộ trang phục tông trắng kem phối cùng áo khoác tweed giúp cô tôn làn da và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế.

Dù lựa chọn phong cách nào, nữ diễn viên vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính. Sự tiết chế trong cách tạo dáng giúp cô tránh cảm giác gượng gạo khi chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ngọc Hương)
