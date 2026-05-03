Đời thực ở tuổi xế chiều của nữ NSƯT mang quân hàm Đại tá, vào vai ni cô Huyền Trang trong 'Biệt động Sài Gòn'

Nữ NSƯT đóng vai tình báo Z20 Ngọc Mai trong phim “Biệt động Sài Gòn” giờ ra sao? GĐXH - Sau 40 năm kể từ khi phim “Biệt động Sài Gòn” phát sóng, khán giả vẫn nhớ mãi từng nhân vật trong tác phẩm. Trong số đó, vai nữ tình báo xinh đẹp mang bí danh Z20 – Ngọc Mai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vậy hiện tại, nữ nghệ sĩ từng hóa thân vào nhân vật này đang có cuộc sống ra sao?

NSƯT Thanh Loan gây thương nhớ với vai ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn" ra sao?

NSƯT Thanh Loan sinh năm 1951 tại Hà Nội, là con thứ 5 trong gia đình có 8 thành viên, không ai theo nghệ thuật. 16 tuổi, bà học diễn viên trong trường Nghệ thuật Quân đội, sau đó về công tác tại Đoàn Kịch nói Tổng cục Chính trị.

NSƯT Thanh Loan khiến khán giả thương nhớ với vai diễn ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn".

Năm 1986, NSƯT Thanh Loan vào vai ni cô Huyền Trang - nữ chiến sĩ biệt động phải khoác áo tu hành để hoạt động. Với đôi mắt nhung, vẻ đẹp thánh thiện, đằm thắm, Thanh Loan được đạo diễn Long Vân chấm vai. Hồi ấy, bà đang là phát thanh viên của Truyền hình Công an Nhân dân. Trước khi bà vào vai ni cô Huyền Trang, nữ nghệ sĩ gạo cội đã nổi tiếng với các phim cùng thời như: Bài ca ra trận, Phương án ba bông hồng, Nơi tình yêu đã chết, Bản đề án bị bỏ quên, Tuổi thơ...

Nhan sắc thời trẻ của NSƯT Thanh Loan.

Khi chia sẻ về vai diễn ni cô Huyền Trang gây tiếng vang trong sự nghiệp, đúng dịp 30/4/2020, trên Lao động, nữ nghệ sĩ tâm sự: "Trong một lần đi công tác, tôi gặp anh Trịnh Thái – họa sĩ chính của phim này. Anh ấy ngỏ ý bảo đoàn phim đang cất công tìm người đóng ni cô Huyền Trang. Sau đó, tôi đọc kịch bản và thấy hay quá, có đất cho diễn viên thỏa máu nghề".

Bà coi đây là một mối lương duyên với đạo diễn Long Vân, nghệ sĩ Thanh Loan nói: "Đạo diễn Long Vân gặp tôi và mối lương duyên với vai diễn bắt đầu từ đó. Hồi đó, bộ phim sản xuất trong một thời gian rất dài và chủ yếu là anh em diễn viên, nghệ sĩ miền Bắc vào. Cả nước chỉ có một cơ sở duy nhất in tráng phim nhựa là Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương nên chúng tôi mỗi một lần quay xong đều phải gửi ra Hà Nội kiểm tra chất lượng rồi mới tiếp tục quay. Chặng đường như thế rất gian nan và công phu, tỉ mỉ".

NSƯT Thanh Loan ở tuổi hưu vẫn tích cực tham gia những hoạt động của ngành.

Hiện tại sau 40 năm phát sóng "Biệt động Sài Gòn" với những biến thiên của cuộc sống cùng dòng chảy thời gian, vai diễn ni cô Huyền Trang của nghệ sĩ Thanh Loan vẫn vẹn nguyên sức sống trong lòng người yêu phim thế hệ 7X.

NSƯT Thanh Loan có cuộc sống bình yên ở tuổi xế chiều

NSƯT Thanh Loan được khán giả quan tâm về đời tư, tuy nhiên bà lại cực kỳ kín tiếng. Những năm gần đây, khi về hưu, bà mới hé mở một chút với công chúng, nghệ sĩ Thanh Loan có cuộc sống như nhiều gia đình bình thường khác. Bà không muốn chia sẻ nhiều vì luôn mong mình tìm được bình yên ở ngôi nhà thân yêu.

Hình ảnh mới nhất của NSƯT Thanh Loan khi ở tuổi hưu.

Được biết, chồng NSƯT Thanh Loan là một Tiến sĩ Toán học. Cả 2 nên duyên qua một người bạn mai mối. Theo Dân trí ghi lại lời bà kể, cả hai bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tài năng của nhau, có sự cảm mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Trong dòng hồi tưởng, Thanh Loan nói ấn tượng về chồng là người ít nói, hiền lành. "Gặp người đàn ông cao to, đẹp trai lại tri thức, hiểu biết mà hiền hậu như thế là tôi cảm nắng ngay. Chồng tôi bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, tình cảm, đúng mẫu người tôi thích", bà kể. Nữ diễn viên cho biết được ông xã "cưa đổ" bà bằng việc làm thơ, vẽ chân dung tặng.

NSƯT Thanh Loan và NSƯT Thanh Quý thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nhau khi có thời gian rảnh.

Năm 1974, Thanh Loan kết hôn sau hơn một năm yêu. Cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ từng bị đồn thổi ác ý như bà bị đánh ghen, tạt axit, đi tu… Trước những tin đồn thất thiệt, Thanh Loan chọn cách không để tâm tới, bởi bà hiểu rằng người của công chúng sẽ khó tránh khỏi điều này. "Sẽ có nhiều người yêu mến mình nhưng cũng có người ghét bỏ, đố kị và bịa đặt, đó là chuyện rất đời. Tôi xem nó là bình thường", bà cho biết.

Khi nói chuyện về cuộc sống hiện tại, năm 2020, bà chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi nghỉ hưu được hơn chục năm rồi nhưng tôi làm công tác hội. Đây là sân chơi cuối cùng cho những người như tôi để có cơ hội gặp bạn bè nhiều hơn. Hiện nay, tôi là Quyền Chủ tịch của Hội điện ảnh Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội. Những hoạt động này còn bận rộn hơn là khi tôi chưa nghỉ. Tôi nghĩ chính những bận rộn này khiến tôi khỏe mạnh hơn, chống lão hóa. Tôi được gặp những anh chị em yêu mến điện ảnh.

Ngày nào tôi cũng phải đến cơ quan sinh hoạt học tập hay tổ chức những buổi tọa đàm, thâm nhập thực tế rất vui. Hiện tôi có 3 cháu ngoại, 2 cháu nội. Con cháu đều ngoan và giỏi nên tôi rất mừng và yên tâm".

Trên tài khoản Facebook cá nhân, NSƯT Thanh Loan vẫn luôn nhiều năng lượng trong những chuyến đi chơi cùng gia đình và bạn bè.

Hiện tại ở tuổi ngoài 70, NSƯT Thanh Loan vẫn giữ được nét đẹp của mình. Bà hạnh phúc với cuộc sống vui vầy bên con cháu cùng công việc ở Hội Điện ảnh Hà Nội. Trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ, bà luôn chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, tươi trẻ và năng động của mình. Tuổi xế chiều của nữ nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá diễn ra trong bình lặng, an yên.