Diễn viên phim ‘Bước chân vào đời’ tiết lộ nguồn gốc nghệ danh Quỳnh Kool
GĐXH – Nữ diễn viên phim “Bước chân vào đời” tiết lộ, cái tên Quỳnh Kool xuất hiện từ năm cô học cấp 2 do một người bạn đặt cho. Cái tên ấy đã gắn bó với cô nhiều năm như một nhân duyên định sẵn.
Sở hữu gương mặt trong trẻo cùng nét đẹp dịu dàng, Quỳnh Kool dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện. Bên cạnh đó, cô còn ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong chương trình "Sao Check" đã được phát sóng, khi MC hỏi về sự ra đời của cái tên Quỳnh Kool, nữ diễn viên tiết lộ không thích cái tên này chút nào.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Từ ngày học cấp 2, thời mạng Yahoo còn thịnh hành, các bạn nói nếu đặt tên là Quỳnh "hot" thì ngang lắm, đặt Quỳnh Kool cho ngầu. Thực tế bạn đặt cho chứ em không biết gì đâu. Tự nhiên cái tên này cứ đi theo mình đến tận bây giờ. Khi là diễn viên rồi, em không thích cái tên này chút nào cả, nghe nó cứ "nửa Tây, nửa ta" và không hợp với người Việt Nam. Nhưng mọi người đã quen gọi như thế rồi nên mình không đổi được.
Giờ bảo Quỳnh Nguyễn mọi người không biết nhiều bằng cái tên Quỳnh Kool đâu. Thôi thì cái tên nó đã có nhân duyên với mình rồi, mọi người gọi làm sao, nếu thoải mái nhất là được. Hôm trước ra đường, mọi người cứ bảo Quỳnh Kool kìa".
Quỳnh Kool được công chúng biết tới vào năm 2014, khi cô bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc. Đến năm 2015, cô thường xuyên tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài tình huống trên mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn với vẻ đẹp ngọt ngào, sang chảnh, Quỳnh Kool thường được giao những vai hot girl, tiểu thư...
Được biết, trong một chương trình truyền hình, Quỳnh Kool đã có những trải lòng về hành trình theo đuổi nghề diễn. Đằng sau những vai diễn trên sóng giờ vàng là nhiều năm nỗ lực, áp lực và cả những lần muốn dừng lại. Nữ diễn viên thừa nhận, con đường đến với thành công chưa bao giờ dễ dàng, mà là sự đánh đổi bằng thời gian, sự kiên trì và cả những lần tự hoài nghi chính mình.
Để có được vị trí như hiện tại, Quỳnh Kool đã phải trải qua nhiều năm miệt mài với những vai phụ mờ nhạt trước khi nhận được vai chính đầu tiên trong "Đừng bắt em phải quên". Khoảng thời gian dài loay hoay tìm kiếm cơ hội bứt phá khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái hoài nghi năng lực và cảm thấy bản thân đang đi vào ngõ cụt.
"Đã từng có lúc tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân và nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì mãi mà không có được một vai chính nào. Tôi tự trách mình chưa làm đủ tốt để nhận được sự tin tưởng từ các đạo diễn", cô chia sẻ.
Bước ngoặt đến khi cô tham gia vai Đào trong phim "Quỳnh búp bê". Dù không phải vai chính, nhưng đây là dấu mốc quan trọng giúp nữ diễn viên nhìn lại bản thân và quyết định cho mình thêm một cơ hội. "Sau khi nhận vai Đào, tôi đã tự nhủ sẽ thử sức thêm một lần cuối. Và chính sự trở lại đó đã mang đến bước ngoặt trong sự nghiệp", Quỳnh Kool nói.
Đặc biệt, trong bộ phim "Bước chân vào đời" đã có nhiều lời khen ngợi về sự thăng hạng trong diễn xuất, màn "lột xác" đáng ghi nhận của Quỳnh Kool. Nữ diễn viên thể hiện một phong độ diễn xuất ổn định và có chiều sâu trong từng phân đoạn của bộ phim. Những giọt nước mắt của Thương khiến khán giả cảm động bởi ẩn sâu trong đó là tình yêu thương của cô với các em của mình...
Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng nhân vật của cô "khóc quá nhiều" trên màn ảnh. Kịch bản liên tục đẩy nhân vật chính vào vòng lặp quen thuộc là chịu đựng và chìm trong nước mắt. Chính sự lặp lại này khiến người xem cảm thấy câu chuyện rơi vào vòng luẩn quẩn, càng xem càng nặng nề.
Chia sẻ trên Thời báo VTV, Quỳnh Kool giải thích, đó chính là cái nghèo và cái khổ đã khắc sâu, hằn sâu vào trong suy nghĩ của cô ấy, khiến cho cô ấy lúc nào cũng phải gồng mình lên thôi. "Những giọt nước mắt của cô ấy không phải chỉ là khóc vì là nhà mình nghèo, nhà mình khổ mà cô ấy còn khóc vì những uất ức, tủi thân. Có quá nhiều thứ xung quanh bủa vây cô ấy và cô ấy lại là người hay suy nghĩ cho nên mới dẫn đến những giọt nước mắt rơi" - Quỳnh Kool nói.
Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, quê Hưng Yên. Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình. Thời gian qua, nữ diễn viên đã gây được ấn tượng với mọi người qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: "Đừng bắt em phải quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu", "Quỳnh búp bê", "Nhà trọ Balanha", "Gió ngang khoảng trời xanh"...
