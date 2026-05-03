Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H'Hen Niê – đã chia sẻ loạt hình ảnh đời thường của mẹ khi chơi đùa trong bể bơi cùng cháu nội, đính kèm dòng trạng thái: "Bà nội và 3 cô công chúa". Chồng nàng hậu Ê-đê chia sẻ mẹ anh có ba cháu nội và luôn hạnh phúc khi được chăm nom, vui vầy cùng các bé.

Tuy nhiên, tâm điểm của bức ảnh là bé Harley đeo phao tập bơi với nụ cười rạng rỡ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số đều bày tỏ sự yêu thích trước khoảnh khắc dễ thương của các bé, đặc biệt là nụ cười hồn nhiên của bé Harley khiến nhiều người xem không khỏi "tan chảy".

Bố mẹ chồng H'Hen Niê.

Từ khi bé Harley chào đời, mẹ chồng H'Hen Niê cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. H'Hen Niê cho biết mẹ chồng có tính cách trẻ trung, luôn hết lòng vì gia đình. Từ khi cô sinh bé Harley, mỗi ngày bà đều đi hơn 10 km sang thăm cháu, động viên con dâu và phụ giúp việc nhà.

Ông xã H'Hen Niê từng hé lộ sinh ra trong gia đình bình dị, có bố là công nhân, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, anh đam mê nhiếp ảnh nhưng không đủ tiền mua máy chụp hình chuyên nghiệp. Vì thế Tuấn Khôi luôn phải tìm đến những cuộc thi để có giải thưởng đầu tư cho đam mê.

Anh luôn nỗ lực hết sức để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Anh muốn khẳng định bản thân, cũng như để bố mẹ thấy được sự trưởng thành của mình trên con đường nghệ thuật.

Con gái 8 tháng tuổi nhà H'Hen Niê.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).



