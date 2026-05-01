Tuổi xế chiều bình yên bên con cháu của nam nghệ sĩ đóng vai phản diện trong phim 'Biệt động Sài Gòn'

Thứ sáu, 19:00 01/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Nghệ sĩ Hai Nhất với vai diễn phản diện Ba Cẩn đã chinh phục được khán giả bởi lối diễn xuất chân thật của mình. Sau 40 năm phát sóng bộ phim, cuộc sống của người nghệ sĩ giờ ra sao?

Nghệ sĩ Hai Nhất đóng vai phản diện phim "Biệt động Sài Gòn" năm 35 tuổi

Nghệ sĩ Hai Nhất vào vai phản diện Ba Cẩn trong "Biệt động Sài Gòn" khi đã 35 tuổi. Đây là một vai diễn nặng ký, đòi hỏi nam nghệ sĩ gạo cội phải diễn ra nét hèn nhát, ham hưởng thụ để rồi phản bội lại đồng chí đồng đội, bán mình cho kẻ địch và cuối cùng phải nhận cái chết đau đớn... Với gương mặt dữ dằn và ánh mắt luôn láo liên, gian xảo, ông đã thực sự làm nên một vai diễn phản diện đúng nghĩa.

Nam nghệ sĩ vào vai kẻ phản bội Ba Cẩn phim "Biệt động Sài Gòn".

Sau thành công của bộ phim, nghệ sĩ Hai Nhất nổi tiếng đến mức đi tới đâu người ta cũng gọi ông là Ba Cẩn. Ông hài hước chia sẻ rằng mình đã "chết vai" Ba Cẩn từ khi phim kết thúc.

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật 40 năm của mình, nghệ sĩ Hai Nhất tham gia hơn 100 vai diễn và gắn liền với nhiều vai phản diện. Ngoài Biệt động Sài Gòn, ông còn được khán giả biết đến qua các phim như: Mùa nước nổi, Săn bắt cướp, Không chùn bước, Hương phù sa, Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm, Lời tạ từ trong mưa, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Hồ sơ lửa, Bản tình ca dữ dội...

Nghệ sĩ Hai Nhất trong phim "Những đứa con Biệt động Sài Gòn".

Sau nhiều năm cống hiến cho khán giả, nghệ sĩ Hai Nhất không theo nghề nữa mà chuyển sang nuôi yến kinh doanh. Ông sở hữu một công ty yến sào có tiếng, nhờ đó trở thành "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Tuy nhiên, dù đã là doanh nhân nhưng ông vẫn có tâm hồn nghệ sĩ. Đầu năm 2025, sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí, nghệ sĩ Hai Nhất bất ngờ tái xuất bằng việc tham gia chương trình casting tuyển diễn viên cho đài HTV. Sự trở lại của nam nghệ sĩ thu hút nhiều chú ý.

Ông chia sẻ: "Khi được mời, tôi nhận lời không chỉ vì niềm đam mê với nghệ thuật, mà còn bởi lòng yêu thương và mong muốn hỗ trợ thế hệ diễn viên trẻ. Tôi tin rằng, mỗi tài năng trẻ đều mang trong mình một ánh sáng riêng, và sứ mệnh của chúng tôi là giúp họ tỏa sáng hơn nữa".

Nghệ sĩ Hai Nhất chụp ảnh kỉ niệm cùng giấy Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Điện ảnh sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Ngoài ra, tháng 3/2025, nghệ sĩ Hai Nhất vinh dự nhận được Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Điện ảnh sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Nói về nghề, cách đây vài năm trên báo Công an nhân dân, nghệ sĩ Hai Nhất thổ lộ rằng đời ông đã trải qua nhiều nghề, đi bộ đội, làm lái xe, bốc vác… nhưng chưa có nghề nào khổ và vất vả như nghề đóng phim. Diễn viên là một thứ nghề khổ, rất khổ.

Nghệ sĩ Hai Nhất có tuổi xế chiều bình yên bên con cháu

Cách đây 5 năm, nghệ sĩ Hai Nhất đã cùng dàn diễn viên "Biệt động Sài Gòn" năm xưa xuất hiện trong chương trình "Ký ức vui vẻ". Nhiều người bất ngờ với cuộc sống của ông khi NSND Hồng Vân tiết lộ.

Hồng Vân nói: "Anh Hai Nhất ở ngoài rất giàu, "ông chủ bự" nhưng vì đóng vai phản diện quá đạt nên chúng tôi "sợ" không dám lại gần.

Nghệ sĩ Hai Nhất tham gia chương trình "Ký ức vui vẻ".

Theo nhiều nguồn tin, dường như hầu hết anh em của nghệ sĩ Hai Nhất đều là những doanh nghiệp có tiếng. Điểm chung của họ chính là tình yêu dành cho văn nghệ. Trên báo Thanh Niên còn viết, ngay cả em trai út của nghệ sĩ Hai Nhất cũng dạt dào tâm hồn văn nghệ và là TGĐ một resort lớn ở khu Suối Cát (Phan Thiết).

Hiện tại, cuộc sống của nghệ sĩ Hai Nhất khá kín tiếng. Tuy nhiên, với nghệ sĩ thì ai cũng biết ông có cuộc sống giàu sang tại Cần Giờ (TP.HCM) và làm nghề nuôi yến. Nghệ sĩ Hai Nhất còn có con trai là diễn viên Thành Đạt theo nghiệp ông. Người con trai này gây ấn tượng với khán giả bởi cuộc sống cực kỳ sang chảnh bên ca sĩ Hải Băng.

Nghệ sĩ Hai Nhất bên con trai và con dâu.

Hiện tại, ở tuổi U80, cuộc sống của nghệ sĩ Hai Nhất đã không còn hình bóng của phim ảnh. Ông vui vẻ tận hưởng cuộc sống tuổi già bên con cháu thành đạt, giàu có.

