Phan Hiển công khai khen Khánh Thi một câu mà phụ nữ ai cũng muốn nghe
GĐXH - Phan Hiển tiếp tục “nịnh vợ” Khánh Thi bằng một cụm từ mà bất kể chị em nào cũng muốn nghe. Nam kiện tướng dancesport khen vợ có làn da trắng phát sáng khi đi biển.
Phan Hiển luôn thể hiện tình cảm dành cho vợ qua nhiều lần "nịnh khéo" Khánh Thi. Gần đây, trong kỳ nghỉ lễ, anh không ngại ca ngợi sắc vóc lẫn làn da của vợ. Anh công khai khen Khánh Thi "trắng phát sáng" trên trang cá nhân. Ngay lập tức, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh gia đình Khánh Thi - Phan Hiển và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào của họ.
Được biết, trong làng dancesport Việt Nam, chuyện tình giữa Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ thu hút bởi hành trình vượt qua định kiến mà còn bởi cách cả hai gìn giữ hôn nhân bằng sự thấu hiểu và những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Đặc biệt, Phan Hiển nhiều lần khiến công chúng chú ý khi không ngần ngại "nịnh vợ" một cách khéo léo, vừa hài hước vừa chân thành, tạo nên hình ảnh một người chồng tâm lý và tinh tế.
Khánh Thi khoe vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng phát sáng khi đi biển cùng chồng con.
Ngay từ khi công khai mối quan hệ, Phan Hiển đã thể hiện sự trân trọng đặc biệt dành cho Khánh Thi – người vừa là bạn đời, vừa là người thầy dẫn dắt anh trong sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nam kiện tướng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ, gọi cô bằng những danh xưng đầy yêu thương như "bà xã quyền lực", "nóc nhà", hay "người phụ nữ tuyệt vời nhất". Những lời "nịnh" tưởng chừng đơn giản nhưng lại thể hiện sự tôn trọng và biết ơn sâu sắc của anh dành cho người bạn đời hơn tuổi.
Không ít lần, Phan Hiển khiến khán giả bật cười khi đăng tải những dòng trạng thái mang tính "tự trào", nhận mình là người "lép vế" trong gia đình. Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước ấy là cách anh chủ động hạ cái tôi, giữ hòa khí và mang lại sự thoải mái cho cuộc sống hôn nhân. Trong một chia sẻ, anh từng thừa nhận việc "nịnh vợ" không phải là yếu đuối, mà là nghệ thuật giữ lửa gia đình.
Bên cạnh những lời nói, hành động của Phan Hiển cũng được xem là "chiêu nịnh" hiệu quả. Anh thường xuyên xuất hiện bên vợ trong các sự kiện, không ngại thể hiện sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất như chỉnh trang trang phục, chăm sóc con cái để Khánh Thi yên tâm làm việc. Trong các chương trình truyền hình hay giải đấu, hình ảnh Phan Hiển luôn dõi theo và cổ vũ Khánh Thi trở thành điểm cộng lớn trong mắt công chúng.
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là khi Phan Hiển công khai khen vợ "đẹp hơn theo thời gian", bất chấp áp lực tuổi tác và công việc. Lời khen này không chỉ mang tính động viên mà còn cho thấy sự tinh tế của anh trong việc khiến bạn đời cảm thấy được trân trọng. Trong showbiz – nơi ngoại hình luôn bị soi xét – những lời động viên như vậy càng có ý nghĩa đặc biệt.
Ngoài ra, Phan Hiển cũng không ngần ngại chia sẻ về vai trò "hậu phương" của mình. Anh từng nhiều lần khẳng định Khánh Thi là người phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh, xứng đáng được tôn vinh. Việc chủ động "nâng vợ" trước công chúng không chỉ giúp hình ảnh của Khánh Thi thêm tích cực mà còn thể hiện sự đồng hành thực sự trong hôn nhân, thay vì cạnh tranh hay hơn thua.
Có thể thấy, những lần "nịnh vợ" của Phan Hiển không đơn thuần là lời nói vui mà là biểu hiện của sự thấu hiểu và trân trọng. Chính điều đó đã giúp anh và Khánh Thi xây dựng một gia đình không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn viên mãn trong đời sống riêng, trở thành hình mẫu đáng tham khảo đối với nhiều cặp đôi hiện đại.
