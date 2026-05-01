Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Lời hứa đầu tiên" hé lộ nhiều tình huống mới, hấp dẫn xoay quanh Hoa hậu Vi Minh. Dũng - trợ lý của Quỳnh Mai đã gọi điện cho Quang Lee thông báo "tin mật" rằng Quỳnh Mai đang định để Hoa hậu Vi Minh ở nhà và cho Thanh Hương đi thi quốc tế. Quang Lee rất ngỡ ngàng khi nghe tin này vì cậu không thấy Quỳnh Mai nói gì và đang hiểu rằng công ty để cạnh tranh công bằng.
"Anh gọi anh báo em luôn đấy. Mà em xem lại cái dự án trên đó của hai đứa đi, tiến độ thì chậm, truyền thông thì chả ai để ý cả, không bùng nổ tí nào cả", Dũng nói.
Cuộc gọi của Dũng khiến cả Vi Minh lẫn Quang Lee rất lo lắng. Nhưng cả hai không biết rằng cuộc gọi ấy nằm trong kế hoạch của Quỳnh Mai và Dũng chỉ làm theo những gì cô ta nói.
Hải Đăng vốn biết rõ Hoa hậu Vi Minh lợi dụng tên tuổi mình để tạo drama nhằm tạo vị trí và sự quan tâm của công chúng sau khi cô giành vương miện hoa hậu. Ngay khi bài báo đầu tiên về nghi vấn hẹn hò được đăng tải trên trang tin mạng, Hải Đăng đã biết là ai làm.
Hải Đăng chấp nhận cho Vi Minh lợi dụng mình. Thiếu gia của Tập đoàn Hải Minh thậm chí còn đến gặp Quỳnh Mai - người đứng đầu công ty chủ quản của Vi Minh để đàm phán. Theo đó, Hải Đăng muốn Quỳnh Mai đầu tư cho Vi Minh, đưa cô đi thi quốc tế và đổi lại, Quỳnh Mai sẽ nhận được nhiều quyền lợi nếu mọi thứ tốt đẹp - Vi Minh giành vương miện.
Sau khi tạo bệ đỡ cho Vi Minh, Hải Đăng tiếp tục bước đi khác của mình - về tận thôn bản quê hương Vi Minh. Khi Vi Minh tới thăm điểm trường và bất ngờ khi thấy đám trẻ có đồ chơi mới. Và người mang tới không ai khác chính là Hải Đăng.
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của thiếu gia, có lẽ mọi bất lợi mà cô đang vướng phải sẽ được giải quyết êm đẹp. Thiếu gia tập đoàn lớn sẽ là tâm điểm chú ý của người dân nơi cô đang sinh sống và cũng sẽ tạo sự quan tâm đối với cộng đồng mạng. Hải Đăng đang thể hiện sự cao tay khi vừa giúp Vi Minh cũng là giúp cho dự án của tập đoàn có nhiều thuận lợi khi sắp được triển khai tại chính quê hương của Vi Minh.
Tập 6 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 1/5 trên kênh VTV3.
