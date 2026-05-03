Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, tính đến ngày 3/5, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung có tổng doanh thu vượt mốc hơn 174 tỷ đồng. Tác phẩm này đang tạm dẫn đầu đường đua phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Vị trí thứ hai là Phim "Heo năm móng" của Đạo diễn Lưu Thành Luân với tổng doanh thu hơn 87 tỷ đồng; vị trí thứ ba thuộc về phim "Anh Hùng" của Đạo diễn Võ Thạch Thảo với tổng doanh thu hơn 34 tỷ đồng.
"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" mang thể loại phim kinh dị, bí ẩn được khởi chiếu từ ngày 24/4/2026. Phim được phân loại T16, tức là chỉ dành cho khán giả từ đủ 16 tuổi trở lên. Người xem cần mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/thẻ học sinh) để xác nhận độ tuổi khi mua vé tại các rạp.
Phim lấy bối cảnh vùng núi phía Bắc, xoay quanh lời nguyền "Phí Phông" - loài quỷ đội lốt người hút máu/sinh khí.
Phí Phông, loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay. Phim xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh), hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông đánh gục. Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha), những người mang đặc tính y hệt Phí Phông. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng "Phí Phông" không hồi kết.
Tại phòng vé Việt thời điểm hiện tại, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đang là cái tên gây sốt bậc nhất. Bộ phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu và thu về nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ khán giả.
Bộ phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có sự tham gia của những gương mặt đình đám rất đỗi quen thuộc trên màn ảnh Việt như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Lan Phương, Quốc Tuấn cũng như là cả mỹ nhân mới nổi Đoàn Minh Anh. Bên cạnh đó, còn một cái tên thu hút vô số sự chú ý của khán giả, đó là Nina Nutthacha Padovan.
