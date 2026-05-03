Điều ít biết về sao nhí Thái Lan 12 tuổi mặt xinh, diễn hay đang khuấy đảo phòng vé Việt

Chủ nhật, 19:07 03/05/2026 | Giải trí
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với diễn xuất “xuất quỷ nhập thần” trong phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng”, sao nhí Nina Nutthacha Jessica Padovan người Thái Lan thu hút sự chú ý của khán giả.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang là bộ phim có tổng doanh thu cao nhất tại các phòng vé Việt tính đến chiều ngày 3/5.

Phí Phông lấy cảm hứng từ giai thoại vùng núi Tây Bắc về một loài quỷ huyền bí, có ngoại hình như người thường, sống giữa cộng đồng nhưng chuyên hút máu hoặc sinh khí dân làng để tồn tại.

Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang là bộ phim có tổng doanh thu cao nhất tại các phòng vé Việt.

Đây là bộ phim mang thể loại kinh dị, bí ẩn có sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám, quen thuộc trên màn ảnh Việt như: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Lan Phương, Quốc Tuấn, Đoàn Minh Anh. Bên cạnh đó, còn một cái tên thu hút sự chú ý của khán giả, đó là Nina Nutthacha Jessica Padovan.

Nina Nutthacha Jessica Padovan, sinh năm 2014, là diễn viên người Anh gốc Thái. Cô bé được khán giả chú ý khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh phần 2. Nina còn góp mặt trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3, series phim Thái Lan từng gây sốt trong nước với tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Cô bé gây ấn tượng với khả năng nhập vai trong những cảnh trở thành nạn nhân bị quỷ ám.

Nina gây ấn tượng mạnh với những màn hóa thân ngẫu hứng, tái hiện khoảnh khắc hóa Phí Phông trong đợt quảng bá cinetour cho tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung. Ảnh: TPO

Là sao nhí nổi tiếng Thái Lan, Nina đã có màn thể hiện xuất sắc không ngoài mong đợi, diễn xuất "xuất quỷ nhập thần" và đặc biệt khả năng nói tiếng Việt được đánh giá lưu loát, dễ nghe. Mới đây, cô bé đã trở lại Việt Nam để tham gia đợt quảng bá cinetour cho tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.

Trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Nina Nutthacha Jessica Padovan hóa thân thành một bé gái vùng cao tên Lua.

Ở những phân cảnh cô bé bị ma quỷ chiếm hữu, từng biểu cảm, điệu cười cho đến ánh mắt, Nina khiến người xem ám ảnh, rùng mình.

Nhân vật này có liên quan đến Phí Phông và bị ma nhập. Ở những phân cảnh cô bé bị ma quỷ chiếm hữu, từng biểu cảm, điệu cười cho đến ánh mắt, Nina khiến người xem ám ảnh, rùng mình. Dù còn nhỏ tuổi, Nina được khen khả năng biểu cảm đa dạng, chuyển đổi linh hoạt giữa nét ngây thơ và trạng thái ám ảnh. Ngoài ra, cũng cần phải khen ngợi khả năng thoại tiếng Việt rất ổn của cô bé, thể hiện rõ được sự khác biệt giữa Lua lúc là một cô bé bình thường và lúc bị thế lực tà ác chiếm hữu.

Ngoài đời, Nina ghi điểm nhờ sự thân thiện, vẻ đẹp xinh xắn, năng động khi liên tục giao lưu, tương tác với khán giả Việt.

Hình ảnh Nina Nutthacha Jessica Padovan xinh đẹp cả trong phim lẫn ngoài đời:

 Nguồn ảnh: TPO, Phụ nữ mới

Đời thực ở tuổi xế chiều của nữ NSƯT mang quân hàm Đại tá, vào vai ni cô Huyền Trang trong 'Biệt động Sài Gòn'

Đời thực ở tuổi xế chiều của nữ NSƯT mang quân hàm Đại tá, vào vai ni cô Huyền Trang trong 'Biệt động Sài Gòn'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 40 năm, khán giả thế hệ 7X, 8X vẫn nhớ mãi từng nghệ sĩ trong phim “Biệt động Sài Gòn”. Trong số đó có NSƯT Thanh Loan – người vào vai ni cô Huyền Trang với đôi mắt buồn, đẹp.

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Hồng Đào bất ngờ từ 'mẹ chồng hụt' thành 'mẹ ruột' của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

Hồng Đào bất ngờ từ 'mẹ chồng hụt' thành 'mẹ ruột' của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu như trong “bom tấn” điện ảnh Mai của Trấn Thành, Hồng Đào là “mẹ chồng hụt” thì ở phim mới, chị trở thành “mẹ ruột” của Phương Anh Đào. Thông tin này khiến người hâm mộ rất tò mò về bộ phim.

Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý

Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chồng H'Hen Niê chia sẻ khoảnh khắc dễ thương của mẹ bên cháu nội. Bé Harley nhà H'Hen Niê thu hút sự chú ý với nụ cười hồn nhiên khi tập bơi.

Phan Hiển công khai khen Khánh Thi một câu mà phụ nữ ai cũng muốn nghe

Phan Hiển công khai khen Khánh Thi một câu mà phụ nữ ai cũng muốn nghe

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phan Hiển tiếp tục “nịnh vợ” Khánh Thi bằng một cụm từ mà bất kể chị em nào cũng muốn nghe. Nam kiện tướng dancesport khen vợ có làn da trắng phát sáng khi đi biển.

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của diễn viên Võ Tấn Phát. Trong quá khứ, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, kể cả dọn vệ sinh, phát tờ rơi để có chi phí trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất.

Khoảnh khắc đáng yêu của con trai, con gái MC Hạnh Phúc

Khoảnh khắc đáng yêu của con trai, con gái MC Hạnh Phúc

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ hình ảnh gia đình trong dịp lễ dài. Fan thích thú với khoảnh khắc đáng yêu của bé Voi, bé Trứng nhà nam MC.

Con trai Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong ngày đặc biệt

Con trai Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật con trai 2 tuổi, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã đăng lại bộ ảnh gia đình gây chú ý.

Diễn viên phim 'Bước chân vào đời' tiết lộ nguồn gốc nghệ danh Quỳnh Kool

Diễn viên phim ‘Bước chân vào đời’ tiết lộ nguồn gốc nghệ danh Quỳnh Kool

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH – Nữ diễn viên phim “Bước chân vào đời” tiết lộ, cái tên Quỳnh Kool xuất hiện từ năm cô học cấp 2 do một người bạn đặt cho. Cái tên ấy đã gắn bó với cô nhiều năm như một nhân duyên định sẵn.

Thái Hòa: 'Tôi không phải ông hoàng phòng vé, phim tôi đóng vẫn lỗ như thường'

Thái Hòa: 'Tôi không phải ông hoàng phòng vé, phim tôi đóng vẫn lỗ như thường'

Giải trí - 1 ngày trước

Tái xuất với phim "Anh Hùng", diễn viên Thái Hòa từ chối danh xưng "ông hoàng phòng vé" và hiếm hoi chia sẻ về việc làm bạn, học cách nhận sai trước các con.

Diễn viên phim 'Bước chân vào đời' tiết lộ nguồn gốc nghệ danh Quỳnh Kool

Diễn viên phim ‘Bước chân vào đời’ tiết lộ nguồn gốc nghệ danh Quỳnh Kool

Giải trí

GĐXH – Nữ diễn viên phim “Bước chân vào đời” tiết lộ, cái tên Quỳnh Kool xuất hiện từ năm cô học cấp 2 do một người bạn đặt cho. Cái tên ấy đã gắn bó với cô nhiều năm như một nhân duyên định sẵn.

Phan Hiển công khai khen Khánh Thi một câu mà phụ nữ ai cũng muốn nghe

Phan Hiển công khai khen Khánh Thi một câu mà phụ nữ ai cũng muốn nghe

Giải trí
Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Xem - nghe - đọc
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Thế giới showbiz
Nữ NSƯT đóng vai tình báo Z20 Ngọc Mai trong phim "Biệt động Sài Gòn" giờ ra sao?

Nữ NSƯT đóng vai tình báo Z20 Ngọc Mai trong phim “Biệt động Sài Gòn” giờ ra sao?

Giải trí

