Điều ít biết về sao nhí Thái Lan 12 tuổi mặt xinh, diễn hay đang khuấy đảo phòng vé Việt

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang là bộ phim có tổng doanh thu cao nhất tại các phòng vé Việt tính đến chiều ngày 3/5.

Phí Phông lấy cảm hứng từ giai thoại vùng núi Tây Bắc về một loài quỷ huyền bí, có ngoại hình như người thường, sống giữa cộng đồng nhưng chuyên hút máu hoặc sinh khí dân làng để tồn tại.

Đây là bộ phim mang thể loại kinh dị, bí ẩn có sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám, quen thuộc trên màn ảnh Việt như: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Lan Phương, Quốc Tuấn, Đoàn Minh Anh. Bên cạnh đó, còn một cái tên thu hút sự chú ý của khán giả, đó là Nina Nutthacha Jessica Padovan.

Nina Nutthacha Jessica Padovan, sinh năm 2014, là diễn viên người Anh gốc Thái. Cô bé được khán giả chú ý khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh phần 2. Nina còn góp mặt trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3, series phim Thái Lan từng gây sốt trong nước với tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Cô bé gây ấn tượng với khả năng nhập vai trong những cảnh trở thành nạn nhân bị quỷ ám.

Nina gây ấn tượng mạnh với những màn hóa thân ngẫu hứng, tái hiện khoảnh khắc hóa Phí Phông trong đợt quảng bá cinetour cho tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.

Là sao nhí nổi tiếng Thái Lan, Nina đã có màn thể hiện xuất sắc không ngoài mong đợi, diễn xuất "xuất quỷ nhập thần" và đặc biệt khả năng nói tiếng Việt được đánh giá lưu loát, dễ nghe. Mới đây, cô bé đã trở lại Việt Nam để tham gia đợt quảng bá cinetour cho tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.

Trong phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", Nina Nutthacha Jessica Padovan hóa thân thành một bé gái vùng cao tên Lua.

Nhân vật này có liên quan đến Phí Phông và bị ma nhập. Ở những phân cảnh cô bé bị ma quỷ chiếm hữu, từng biểu cảm, điệu cười cho đến ánh mắt, Nina khiến người xem ám ảnh, rùng mình. Dù còn nhỏ tuổi, Nina được khen khả năng biểu cảm đa dạng, chuyển đổi linh hoạt giữa nét ngây thơ và trạng thái ám ảnh. Ngoài ra, cũng cần phải khen ngợi khả năng thoại tiếng Việt rất ổn của cô bé, thể hiện rõ được sự khác biệt giữa Lua lúc là một cô bé bình thường và lúc bị thế lực tà ác chiếm hữu.

Ngoài đời, Nina ghi điểm nhờ sự thân thiện, vẻ đẹp xinh xắn, năng động khi liên tục giao lưu, tương tác với khán giả Việt.

