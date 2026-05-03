Hồng Đào bất ngờ từ 'mẹ chồng hụt' thành 'mẹ ruột' của Phương Anh Đào trong phim của Vũ Ngọc Đãng

Chủ nhật, 16:00 03/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Nếu như trong “bom tấn” điện ảnh Mai của Trấn Thành, Hồng Đào là “mẹ chồng hụt” thì ở phim mới, chị trở thành “mẹ ruột” của Phương Anh Đào. Thông tin này khiến người hâm mộ rất tò mò về bộ phim.

Sau thành công rực rỡ của siêu phẩm Mai, mối quan hệ đầy duyên nợ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án này, cả hai sẽ chính thức viết tiếp kỳ tích màn ảnh nhưng ở một vị thế hoàn toàn mới: Mẹ con ruột.

Chia sẻ về màn tái hợp này, Đại diện đơn vị sản xuất - Runup Vietnam, Giám đốc sản xuất Lee Jin Sung dí dỏm cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được 'trả hết' tại Ngày Con Còn Mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất, mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cho biết cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản. "Đào biết anh Đãng cách đây cũng hơn 10 năm từ phim đầu tiên và cũng mong có cơ hội được làm việc với anh. Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào (từ MAI đã gọi là chị Đào vì chị thua tuổi mẹ ruột Đào) và tới giờ mới được gọi là má Đào (cười). Hồi đầu Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ekip sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ", Phương Anh Đào chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời có cánh cho "con gái" Phương Anh Đào về sự dễ thương: "Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả".

Với những đồn đoán về một bộ phim lấy đi nước mắt, tên phim "Ngày con còn mẹ" mở ra nhiều tầng suy ngẫm cho cộng đồng mạng. Cụm từ "Còn mẹ" vừa mang hơi ấm của sự vỗ về, vừa ẩn chứa những dự cảm về sự biến đổi của thời gian. Liệu đây sẽ là một hành trình chữa lành ấm áp hay một bản bi ca về tình thân? Câu trả lời vẫn đang được ekip giữ kín, tạo nên sự tò mò cực độ ngay từ ngày bấm máy đầu tiên.

Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn, nhà biên kịch được biết đến qua các bộ phim: Những cô gái chân dài, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Hot boy nổi loạn... Đầu năm 2021, anh làm đạo diễn phim điện ảnh "Bố già" gây tiếng vang. Tác phẩm được trao Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Phim điện ảnh gần nhất của Vũ Ngọc Đãng là "Cô dâu hào môn" (tháng 10/2024) nhận được sự ủng hộ của khán giả với doanh thu khả quan 87 tỷ đồng.

Sau 2 năm từ "Cô dâu hào môn", "Ngày con còn mẹ" hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc và tâm tư nhất của Vũ Ngọc Đãng, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp. Anh vừa là đạo diễn, đồng thời cũng là biên kịch của "Ngày con còn mẹ".

Chia sẻ về phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" ngày khai máy, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ: "Đoàn phim cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mời được diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào tham gia "Ngày con còn mẹ". Đãng nghĩ không phải mình mình, mà tất cả các đạo diễn đều mong có cơ hội làm việc với 2 diễn viên tài năng bậc nhất trong nghề như này. Đãng từng làm phim đề tài cha con rồi, hi vọng làm phim gia đình mẹ - con cũng được khán giả yêu thương, cùng ra rạp tháng 11 này".

