Đổi vị bữa tối đầu tuần với món mì Ý tôm sốt cà chua thơm lừng
GĐXH - Thay vì những món cơm quen thuộc, một đĩa spaghetti tôm sốt cà chua nóng hổi sẽ giúp bữa tối đầu tuần thêm mới mẻ mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Cách làm món mì Ý tôm sốt cà chua thơm lừng
Sợi mì dai vừa tới, tôm ngọt thịt quyện cùng nước sốt cà chua chua dịu, thơm tỏi và có độ sánh tự nhiên tạo nên món ăn hấp dẫn chẳng kém ngoài hàng. Bí quyết nằm ở cách luộc mì, sơ chế tôm và nấu sốt đúng độ.
Nguyên liệu làm spaghetti tôm sốt cà chua
Với khẩu phần dành cho 2 người, bạn cần chuẩn bị 200g mì spaghetti, 200–250g tôm tươi, 3 quả cà chua chín, 3 tép tỏi, 1/2 củ hành tây nhỏ, 2 thìa canh dầu ô liu, muối, tiêu và một ít lá basil (húng quế Tây) nếu có. Có thể chuẩn bị thêm một ít phô mai Parmesan để rắc lên món ăn khi hoàn thành.
Ba bí quyết làm mì Ý tôm sốt cà chua ngon như ngoài hàng
Luộc mì đủ độ, giữ sợi dai vừa tới
Sơ chế tôm đúng cách để khử mùi tanh
Bí quyết nằm ở nước sốt cà chua sánh mịn tự nhiên
Băm nhỏ cà chua hoặc khứa nhẹ vỏ, chần nhanh trong nước sôi rồi bóc vỏ trước khi thái hạt lựu nếu muốn sốt mịn hơn. Phi thơm tỏi và hành tây với dầu ô liu, cho cà chua vào đảo đều, nêm một chút muối rồi hạ lửa vừa hoặc nhỏ. Đun khoảng 10–15 phút, thỉnh thoảng đảo và dằm nhẹ cà chua để phần thịt quả mềm, hòa quyện thành sốt. Nếu cà chua nhiều nước, tiếp tục đun đến khi hỗn hợp cô lại; nếu sốt quá đặc, thêm từng ít nước luộc mì.
Mẹo nhỏ để món ăn hấp dẫn hơn
Đừng xả mì dưới vòi nước lạnh sau khi luộc nếu sẽ dùng ngay với sốt nóng, bởi lớp tinh bột trên bề mặt giúp sốt bám vào sợi mì tốt hơn. Cũng không nên cho quá nhiều dầu vào nước luộc vì dầu có thể khiến sốt khó bám đều.
Khi bày món, dùng đĩa sáng màu, cuộn mì thành từng phần gọn gàng, xếp tôm lên trên và thêm vài lá basil để tạo điểm nhấn. Một bình hoa nhỏ đặt giữa bàn ăn cũng giúp bữa tối thêm ấm cúng; chỉ cần tận dụng lọ thủy tinh sạch hoặc chiếc bình đơn giản trong nhà, chọn hoa có màu hài hòa với không gian là đủ đẹp.
Spaghetti tôm sốt cà chua ngon nhất khi dùng nóng ngay sau khi chế biến. Với nguyên liệu dễ tìm, cách làm không quá cầu kỳ và hương vị dễ ăn, đây là gợi ý đáng thử để đổi vị bữa tối đầu tuần mà vẫn có một bữa ăn tại nhà hấp dẫn.
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