Dọn dẹp sau Tết, có 3 thứ trong bếp nên thay mới ngay nếu không muốn cả tháng Giêng trì trệ
Dọn dẹp sau Tết không chỉ để sạch nhà mà còn để tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật.
Sau những ngày Tết rộn ràng, căn bếp nơi từng đỏ lửa suốt từ 27, 28 âm đến mùng 3 bắt đầu chậm lại. Nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để chuẩn bị cho nhịp sống thường ngày. Thế nhưng theo quan niệm dân gian, có những vật dụng trong bếp nếu để cũ kỹ, ám mùi hay xuống cấp sau Tết có thể vô tình tạo cảm giác trì trệ cho cả tháng Giêng.
Không phải mê tín, mà là triết lý sống: năm mới nên khởi đầu bằng sự sạch sẽ, gọn gàng và tươi mới.
1. Khăn lau bếp – thứ nhỏ nhưng tích tụ nhiều “khí cũ”
Trong những ngày Tết, khăn lau bếp hoạt động hết công suất: lau tay, lau bàn, lau dầu mỡ, lau nước tràn… Sau vài ngày liên tục như vậy, khăn rất dễ ám mùi, tích tụ vi khuẩn dù nhìn bề ngoài vẫn còn “ổn”.
Theo quan niệm xưa, bếp tượng trưng cho tài lộc và ấm no. Những vật dụng ẩm ướt, cũ kỹ trong bếp bị xem là biểu tượng của sự tồn đọng, nặng nề. Vì vậy, sau Tết, nhiều gia đình có thói quen thay mới hoặc ít nhất giặt, phơi nắng kỹ toàn bộ khăn lau.
Hành động nhỏ này giúp không gian bếp trở nên sáng sủa, khô thoáng đồng thời tạo cảm giác làm mới năng lượng trong nhà.
2. Gia vị để mở nắp quá lâu
Tết là dịp sử dụng nhiều gia vị: nước mắm, tiêu, hạt nêm, bột canh, đường… Không ít chai lọ bị mở nắp liên tục, thậm chí quên đậy kín. Sau nhiều ngày, gia vị dễ vón cục, ẩm hoặc đổi mùi.
Trong phong tục dân gian, gia vị đại diện cho “vị” của cuộc sống mặn, ngọt, cay, đắng. Nếu gia vị bị ẩm mốc, hỏng hóc mà vẫn giữ lại, người xưa cho rằng điều đó tượng trưng cho sự cũ kỹ, thiếu tròn vị trong năm mới.
Sau Tết là thời điểm hợp lý để kiểm tra lại toàn bộ kệ gia vị: lọ nào ẩm, vón, hết hạn thì nên thay mới. Không chỉ tốt cho sức khỏe, việc này còn mang ý nghĩa khởi động lại căn bếp với nguồn năng lượng tươi mới.
3. Miếng rửa bát, cọ nồi
Ít ai để ý nhưng miếng rửa bát là vật dụng tích tụ vi khuẩn nhanh nhất trong bếp, đặc biệt sau chuỗi ngày rửa mâm cỗ liên tục. Nhiều gia đình có thói quen dùng đến khi mòn hẳn mới thay.
Theo quan niệm truyền thống, những thứ dùng để “làm sạch” lại càng phải sạch. Nếu giữ miếng rửa bát cũ kỹ, sờn rách, đó được xem là hình ảnh không đẹp trong tháng Giêng – tháng mở đầu cho cả năm.
Thay mới một miếng rửa bát chỉ mất vài nghìn đồng, nhưng lại mang lại cảm giác tươm tất, gọn gàng cho căn bếp sau kỳ nghỉ dài.
Làm mới không gian, làm mới tinh thần
Dọn dẹp sau Tết không chỉ để sạch nhà mà còn để tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật. Những vật dụng nhỏ như khăn lau, lọ gia vị hay miếng rửa bát tưởng chừng không quan trọng, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác khi bước vào bếp mỗi ngày.
Một căn bếp khô ráo, thơm tho, gọn gàng sẽ giúp mọi người có tâm trạng tích cực hơn khi bắt đầu công việc đầu năm. Và chính sự nhẹ nhõm ấy mới là điều giúp tháng Giêng trôi qua suôn sẻ.
Giữ lộc không nằm ở việc giữ đồ cũ
Người xưa tin rằng lộc đầu năm đến từ sự ấm áp và chăm chút trong gia đình, chứ không phải từ việc tích trữ mọi thứ. Biết thay mới những vật dụng đã xuống cấp cũng là cách thể hiện sự sẵn sàng bước sang một chặng mới.
Sau Tết, hãy dành một buổi sáng mở hết cửa sổ, lau lại căn bếp, thay vài món nhỏ cần thiết. Có thể bạn không cảm nhận được “vận khí” thay đổi rõ rệt, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy lòng nhẹ hơn, nhà cửa sáng hơn và nhịp sống mới bắt đầu một cách trọn vẹn hơn.
