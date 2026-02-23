Lý do cơ thể tăng cân sau Tết Nguyên Đán

Tết là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm và lý do "mỗi năm có một lần Tết" khiến nhiều người quên đi vấn đề cân nặng để tận hưởng những món ăn ngon, những bữa tiệc rượu cùng với người thân và gia đình.

Do đó, lượng calo mà mỗi người chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày trong những ngày tết tăng một cách bất thường.

Sử dụng nhiều đồ ăn thức uống nhiều đường, dầu mỡ

Đặc biệt những món ăn ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt, bánh mứt hay những món hầm… thường rất giàu tinh bột, đường và dầu mỡ.

Lượng calo mà mỗi người chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày trong những ngày Tết tăng một cách bất thường.

Vì thế, nếu bạn nạp vào cơ thể quá nhiều các món ăn này sẽ góp phần khiến cân nặng tăng nhanh chóng. Với những người thích xã giao thì lượng calo đến từ rượu bia, nước ngọt có gas trong những ngày này cũng không hề ít.

Tâm lý thoải mái ăn uống

Tâm lý thoải mái, thư thái trong một kỳ nghỉ dài cũng là nguyên nhân khiến bạn béo lên trong dịp Tết, hầu hết mọi người đều mang tâm lý "nghỉ xả hơi" khi Tết đến.

Lúc này, cơ thể sẽ sản sinh hoạt chất Dronabinol giúp kích thích ham muốn thèm ăn. Bạn sẽ cảm thấy ăn ngon miệng, muốn ăn nhiều, đồng thời, hệ tiêu hóa cũng tăng khả năng hấp thụ.

Chế độ sinh hoạt thay đổi trong kỳ nghỉ dài

Trong ngày Tết bị xáo trộn khiến nhiều người không thể duy trì chế độ tập luyện thể dục trong thời gian này. Việc vận động trong những ngày này cũng bị hạn chế.

Do đó lượng calo nạp vào cơ thể luôn lớn hơn lượng calo mà chúng ta tiêu thụ. Lượng calo dư thừa đó có thể tăng lên và gây nguy cơ tích đọng mỡ thừa tại nhiều vùng như: Mặt, bắp đùi, cánh tay và nhất là bụng.

Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng

Uống đủ nước

Uống thật nhiều nước sẽ giúp bạn nhanh lấy lại vóc dáng mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Để giúp quá trình giảm cân đạt hiệu quả mong muốn, bạn nên uống ít nhất khoảng 2 lít nước mỗi ngày và vào trước mỗi bữa ăn để làm giảm cảm giác đói, từ đó sẽ giúp bạn ăn ít hơn.

Uống thật nhiều nước sẽ giúp bạn nhanh lấy lại vóc dáng mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra việc uống đủ nước mỗi ngày còn giúp bạn có làn da tươi tắn, ít bị nổi mụn hơn. Do nhiều loại thực phẩm trong Tết chứa nhiều dầu mỡ sẽ gây nóng và là nguyên nhân gây ra mụn.

Ngoài uống nước lọc bạn cũng có thể dùng những loại nước ép rau củ quả có tác dụng cho việc giảm cân như nước ép bí đao, nước ép cần tây, nước ép dưa leo, nước ép cà rốt... Tuy nhiên bạn không được dùng những loại nước chứa chất cồn, nước ngọt đâu nhé, chúng có tác dụng ngược lại đó.

Hạn chế thức ăn dầu mỡ

Sau Tết là thời gian bạn cần điều chỉnh thực đơn một chút. Hạn chế các món chiên, xào, quay, nướng, không nên ăn da và các món ăn từ phủ tạng động vật nhằm cắt giảm lượng chất béo. Một bữa cơm cho một hoặc hai người thì chỉ cần một món canh và một món hấp đã là ngon lành rồi.

Hãy thử những món ăn đơn giản ít dầu mỡ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và nhiều năng lượng hơn là đồ chiên xào. Nếu bạn để ý sẽ thấy những bữa cơm có nhiều dầu mỡ thì sau bữa ăn sẽ cảm thấy lề mề, mệt mỏi. Vì cơ thể hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, nên bạn hãy cứ ăn nhẹ lại đi và xem cơ thể phản ứng một cách tích cực như thế nào.

Chia nhỏ bữa ăn

Bạn nên chia nhỏ thực đơn thành 4 – 5 bữa mỗi ngày, thời gian mỗi bữa cách nhau từ 3 – 4 tiếng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo.

Bạn nên chia nhỏ thực đơn thành 4 – 5 bữa mỗi ngày, thời gian mỗi bữa cách nhau từ 3 – 4 tiếng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, việc chia nhỏ bữa ăn còn giúp bạn ăn ít hơn nhưng no lâu hơn, hạn chế tối đa cảm giác đói dù lượng calo được cung cấp vẫn đầy đủ như bữa chính.

Từ bỏ thói quen ăn đêm

Việc ăn uống trong ngày Tết thất thường và khá nhiều người tìm đến thức ăn vào ban đêm để bù đắp cho cái bụng đói khi phải uống nhiều rượu bia vào ban ngày.

Đây là thói quen rất có hại cho sức khỏe và cần được loại bỏ ngay sau khi Tết qua đi. Hãy dừng ăn đêm để bảo vệ vóc dáng thon thả của bạn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sâu răng và tình trạng khó ngủ về đêm.

Hạn chế rượu bia

Rượu bia chứa rất nhiều calo, có thể bạn chưa biết lượng calo từ việc uống bia còn nhiều hơn cả trong đồ ăn. Uống nhiều rượu bia nhanh chóng làm tiêu tan bao nhiêu nỗ lực giảm cân của bạn và làm bụng bạn to nhanh khủng khiếp.

Cắt giảm tối đa lượng đường và bia rượu nạp vào cơ thể giúp bạn tránh khỏi tình trạng tăng cân không mong muốn và hạn chế nguy cơ mắc bệnh về gan hay tim mạch.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ có ảnh hưởng đến cân nặng, điều này đã được khoa học chứng minh. Việc thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến vòng 2 của bạn cũng như các hoạt động của não bộ, dẫn tới việc làm cơ thể thấy nhanh đói hơn và tăng sự thèm muốn các thực phẩm nhiều chất béo.

Để giữ cân nặng cơ thể ở mức lí tưởng ổn định, bạn cần nên ngủ đủ giấc, trung bình 7 – 8 tiếng một ngày.

Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Chính điều này khiến tình trạng tích tụ mỡ bụng gia tăng. Để giữ cân nặng cơ thể ở mức lí tưởng ổn định, bạn cần nên ngủ đủ giấc, trung bình 7 – 8 tiếng một ngày.

Tập thể dục

Vào ngày Tết mọi người thường có tư tưởng ăn uống và ngủ nghỉ thả phanh. Thế nhưng để giảm cân sau Tết bạn sẽ cần chăm chỉ luyện tập hơn đấy. Mặc dù tập thể dục chỉ chiếm 30% trong quá trình hoàn thiện vóc dáng của bạn nhưng nó giúp cơ thể bạn được săn chắc hơn.

Bạn không nhất thiết phải vận động mạnh quá sức, chỉ cần những động tác hoặc những bài tập nhẹ nhàng là được. Nếu quá bận rộn vì quá nhiều công việc bộn bề, bạn chỉ cần dành ra 15 - 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc chơi một môn thể thao yêu thích. Điều này sẽ giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, dẻo dai và giảm cân an toàn.