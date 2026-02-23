Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng
GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.
Lý do cơ thể tăng cân sau Tết Nguyên Đán
Tết là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm và lý do "mỗi năm có một lần Tết" khiến nhiều người quên đi vấn đề cân nặng để tận hưởng những món ăn ngon, những bữa tiệc rượu cùng với người thân và gia đình.
Do đó, lượng calo mà mỗi người chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày trong những ngày tết tăng một cách bất thường.
Sử dụng nhiều đồ ăn thức uống nhiều đường, dầu mỡ
Đặc biệt những món ăn ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt, bánh mứt hay những món hầm… thường rất giàu tinh bột, đường và dầu mỡ.
Vì thế, nếu bạn nạp vào cơ thể quá nhiều các món ăn này sẽ góp phần khiến cân nặng tăng nhanh chóng. Với những người thích xã giao thì lượng calo đến từ rượu bia, nước ngọt có gas trong những ngày này cũng không hề ít.
Tâm lý thoải mái ăn uống
Tâm lý thoải mái, thư thái trong một kỳ nghỉ dài cũng là nguyên nhân khiến bạn béo lên trong dịp Tết, hầu hết mọi người đều mang tâm lý "nghỉ xả hơi" khi Tết đến.
Lúc này, cơ thể sẽ sản sinh hoạt chất Dronabinol giúp kích thích ham muốn thèm ăn. Bạn sẽ cảm thấy ăn ngon miệng, muốn ăn nhiều, đồng thời, hệ tiêu hóa cũng tăng khả năng hấp thụ.
Chế độ sinh hoạt thay đổi trong kỳ nghỉ dài
Trong ngày Tết bị xáo trộn khiến nhiều người không thể duy trì chế độ tập luyện thể dục trong thời gian này. Việc vận động trong những ngày này cũng bị hạn chế.
Do đó lượng calo nạp vào cơ thể luôn lớn hơn lượng calo mà chúng ta tiêu thụ. Lượng calo dư thừa đó có thể tăng lên và gây nguy cơ tích đọng mỡ thừa tại nhiều vùng như: Mặt, bắp đùi, cánh tay và nhất là bụng.
Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng
Uống đủ nước
Uống thật nhiều nước sẽ giúp bạn nhanh lấy lại vóc dáng mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe. Để giúp quá trình giảm cân đạt hiệu quả mong muốn, bạn nên uống ít nhất khoảng 2 lít nước mỗi ngày và vào trước mỗi bữa ăn để làm giảm cảm giác đói, từ đó sẽ giúp bạn ăn ít hơn.
Ngoài ra việc uống đủ nước mỗi ngày còn giúp bạn có làn da tươi tắn, ít bị nổi mụn hơn. Do nhiều loại thực phẩm trong Tết chứa nhiều dầu mỡ sẽ gây nóng và là nguyên nhân gây ra mụn.
Ngoài uống nước lọc bạn cũng có thể dùng những loại nước ép rau củ quả có tác dụng cho việc giảm cân như nước ép bí đao, nước ép cần tây, nước ép dưa leo, nước ép cà rốt... Tuy nhiên bạn không được dùng những loại nước chứa chất cồn, nước ngọt đâu nhé, chúng có tác dụng ngược lại đó.
Hạn chế thức ăn dầu mỡ
Sau Tết là thời gian bạn cần điều chỉnh thực đơn một chút. Hạn chế các món chiên, xào, quay, nướng, không nên ăn da và các món ăn từ phủ tạng động vật nhằm cắt giảm lượng chất béo. Một bữa cơm cho một hoặc hai người thì chỉ cần một món canh và một món hấp đã là ngon lành rồi.
Hãy thử những món ăn đơn giản ít dầu mỡ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và nhiều năng lượng hơn là đồ chiên xào. Nếu bạn để ý sẽ thấy những bữa cơm có nhiều dầu mỡ thì sau bữa ăn sẽ cảm thấy lề mề, mệt mỏi. Vì cơ thể hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, nên bạn hãy cứ ăn nhẹ lại đi và xem cơ thể phản ứng một cách tích cực như thế nào.
Chia nhỏ bữa ăn
Bạn nên chia nhỏ thực đơn thành 4 – 5 bữa mỗi ngày, thời gian mỗi bữa cách nhau từ 3 – 4 tiếng sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Việc chia nhỏ bữa ăn sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo.
Ngoài ra, việc chia nhỏ bữa ăn còn giúp bạn ăn ít hơn nhưng no lâu hơn, hạn chế tối đa cảm giác đói dù lượng calo được cung cấp vẫn đầy đủ như bữa chính.
Từ bỏ thói quen ăn đêm
Việc ăn uống trong ngày Tết thất thường và khá nhiều người tìm đến thức ăn vào ban đêm để bù đắp cho cái bụng đói khi phải uống nhiều rượu bia vào ban ngày.
Đây là thói quen rất có hại cho sức khỏe và cần được loại bỏ ngay sau khi Tết qua đi. Hãy dừng ăn đêm để bảo vệ vóc dáng thon thả của bạn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sâu răng và tình trạng khó ngủ về đêm.
Hạn chế rượu bia
Rượu bia chứa rất nhiều calo, có thể bạn chưa biết lượng calo từ việc uống bia còn nhiều hơn cả trong đồ ăn. Uống nhiều rượu bia nhanh chóng làm tiêu tan bao nhiêu nỗ lực giảm cân của bạn và làm bụng bạn to nhanh khủng khiếp.
Cắt giảm tối đa lượng đường và bia rượu nạp vào cơ thể giúp bạn tránh khỏi tình trạng tăng cân không mong muốn và hạn chế nguy cơ mắc bệnh về gan hay tim mạch.
Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ có ảnh hưởng đến cân nặng, điều này đã được khoa học chứng minh. Việc thiếu ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến vòng 2 của bạn cũng như các hoạt động của não bộ, dẫn tới việc làm cơ thể thấy nhanh đói hơn và tăng sự thèm muốn các thực phẩm nhiều chất béo.
Ngủ không đủ giấc khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Chính điều này khiến tình trạng tích tụ mỡ bụng gia tăng. Để giữ cân nặng cơ thể ở mức lí tưởng ổn định, bạn cần nên ngủ đủ giấc, trung bình 7 – 8 tiếng một ngày.
Tập thể dục
Vào ngày Tết mọi người thường có tư tưởng ăn uống và ngủ nghỉ thả phanh. Thế nhưng để giảm cân sau Tết bạn sẽ cần chăm chỉ luyện tập hơn đấy. Mặc dù tập thể dục chỉ chiếm 30% trong quá trình hoàn thiện vóc dáng của bạn nhưng nó giúp cơ thể bạn được săn chắc hơn.
Bạn không nhất thiết phải vận động mạnh quá sức, chỉ cần những động tác hoặc những bài tập nhẹ nhàng là được. Nếu quá bận rộn vì quá nhiều công việc bộn bề, bạn chỉ cần dành ra 15 - 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc chơi một môn thể thao yêu thích. Điều này sẽ giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, dẻo dai và giảm cân an toàn.
Tuyệt chiêu 'giải cứu' bánh chưng, bánh tét rần rần cõi mạng: Chỉ cần một chiếc máy waffle, nhàn tênh mà giòn rụm khó cưỡng!Ăn - 2 giờ trước
Bí quyết để "đánh bay" đống bánh chưng, bánh tét thừa sau Tết đây rồi!
Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩnĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Tài tử Tạ Đình Phong khiến fan thích thú khi chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với món ăn khá phổ biến ở Việt Nam, gọi đây là “sandwich ngon nhất châu Á”.
Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầyĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Dưới góc nhìn văn hóa ẩm thực, Philippines là một quốc gia đặc biệt, nơi ẩm thực bản địa hòa quyện với ảnh hưởng Tây Ban Nha, Trung Hoa và Mỹ.
Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh cực kỳ thích món ăn này, quên luôn cả việc giữ dáng kiêng khem.
Người Indonesia tìm sự an yên ngay từ bữa cơm đầu nămĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Indonesia luôn mang đến một cảm giác rất riêng khi nói về câu chuyện ăn gì để gặp may đầu năm. Ở quốc gia vạn đảo này, ẩm thực không chỉ để no bụng, mà còn là cách con người gửi gắm niềm tin vào sự sung túc, hài hòa và khởi đầu tốt lành cho cả năm phía trước.
Món ăn Việt khiến Hòa Minzy thích mê vừa lọt top ngon nhất thế giới 2026Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy vừa đi ăn món ngon này và chia sẻ lên trang cá nhân.
Người Malaysia ăn gì trong ngày đầu năm đón một năm mới may mắn?Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Malaysia là một bức tranh đa sắc tộc hiếm có ở Đông Nam Á, nơi người Mã Lai, người Hoa và người Ấn cùng chung sống. Chính vì vậy, câu chuyện ăn gì để gặp may đầu năm ở Malaysia không gói gọn trong một món ăn duy nhất, mà là sự giao thoa của nhiều niềm tin, nhiều biểu tượng may mắn, cùng gặp nhau ở một điểm chung: cầu khởi đầu thuận lợi, cả năm hanh thông.
Bỏ túi những món ăn lạ miệng giúp chống ngán sau TếtĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Bạn đã bắt đầu thấy ngán ngẩm khi suốt dịp Tết Nguyên đán này phải ăn mãi các món như bánh chưng và thịt kho tàu? Đừng lo, bài viết sau sẽ giúp bạn bỏ túi ngay những món ăn giúp chống ngán để làm đa dạng bữa ăn ngày Tết của gia đình.
Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngonĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Không phải sơn hào hải vị, hóa ra MC Quyền Linh rất thích món ăn này.
Về Hưng Yên tận thấy cỗ khao lão với cá chép nằm võng chế biến suốt 10 tiếngĂn - 3 ngày trước
Cỗ khao lão tại làng Diệc (xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên) được tổ chức duy nhất vào ngày mùng 3 Tết, với điểm nhấn là món cá chép nằm võng được chế biến rất kỳ công.
Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngonĂn
GĐXH - Không phải sơn hào hải vị, hóa ra MC Quyền Linh rất thích món ăn này.