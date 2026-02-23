Mới nhất
Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới

Thứ hai, 14:26 23/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với món bánh dân dã này, không chỉ Phương Mỹ Chi mà nhiều người cũng yêu thích món đặc sản chợ quê này.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi dành sự yêu thích đặc biệt cho bánh xèo, món ăn mà cô gọi là “khoái khẩu” và thường xuyên gắn bó trong cả đời sống lẫn công việc nghệ thuật. Sự yêu thích này được thể hiện rõ qua khoảnh khắc cô cùng mẹ và NSƯT Hạnh Thúy thưởng thức bánh xèo vàng ươm, giòn rụm – món ăn dân dã nhưng luôn khiến cô hào hứng.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới - Ảnh 1.

Không chỉ dừng ở việc thưởng thức, Phương Mỹ Chi còn tham gia sự kiện đổ bánh xèo phục vụ khán giả sau thành công của bộ phim Nhà gia tiên, nơi món bánh này xuất hiện nhiều lần như một chi tiết đậm chất văn hóa.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới - Ảnh 2.

Trong phim, bánh xèo mang ý nghĩa gắn kết gia đình, được đạo diễn Huỳnh Lập đưa vào như một cách tôn vinh ẩm thực Việt. Nhờ đó, Phương Mỹ Chi không chỉ thưởng thức món ăn yêu thích mà còn có cơ hội tự tay làm bánh, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ và lan tỏa tình yêu với món ăn truyền thống này.

Bánh xèo – món bánh dân dã nức tiếng quê nhà

Tên gọi bánh xèo bắt nguồn từ chính âm thanh vui tai khi bột được đổ vào chảo nóng. Tiếng “xèo xèo” ấy không chỉ báo hiệu một chiếc bánh sắp chín, mà còn gợi lên không khí bếp núc ấm cúng, nơi cả nhà quây quần chờ đợi.

Từ lâu, bánh xèo đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người Việt, xuất hiện từ bữa cơm gia đình đến những quán ăn bình dân, từ làng quê đến phố thị. Mỗi chiếc bánh xèo là sự kết hợp hài hòa giữa bột, nhân, rau sống và nước chấm, tưởng đơn giản nhưng lại đầy tinh tế.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới - Ảnh 3.

Nguyên liệu làm bánh xèo – giản dị nhưng không tùy tiện

Bánh xèo truyền thống được làm từ bột gạo xay mịn, pha cùng nước và một chút nghệ để tạo màu vàng óng đặc trưng. Nhân bánh thường gồm tôm, thịt ba chỉ, giá đỗ – những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm trong đời sống hàng ngày.

Tuy nhiên, để bánh xèo ngon, người làm không chỉ dựa vào công thức, mà còn dựa vào cảm giác. Bột phải đủ loãng để bánh mỏng, chảo phải đủ nóng để bánh giòn, lượng dầu vừa phải để bánh không khô mà cũng không ngấy. Chính những chi tiết nhỏ ấy tạo nên sự khác biệt giữa bánh xèo “ăn được” và bánh xèo “ăn nhớ”.

Bánh xèo trong bức tranh ẩm thực vùng miền

Mỗi vùng miền lại có một kiểu bánh xèo riêng, phản ánh rõ điều kiện tự nhiên và khẩu vị địa phương. Bánh xèo miền Trung thường nhỏ, vỏ mỏng, giòn rụm, nhân đơn giản, ăn kèm nhiều rau sống và nước chấm đậm đà.

Ở Nam Bộ, bánh xèo lại to bản, nhiều nhân, vỏ bánh béo hơn nhờ nước cốt dừa, ăn kèm đủ loại rau vườn. Dù khác nhau về hình thức, nhưng điểm chung của bánh xèo ở mọi miền vẫn là sự hài hòa và cảm giác quây quần mà món ăn mang lại.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới - Ảnh 4.

Nước chấm – yếu tố quyết định linh hồn bánh xèo

Nếu vỏ bánh là phần xác, thì nước chấm chính là linh hồn của bánh xèo. Nước chấm bánh xèo thường được pha từ nước mắm, chua – ngọt – mặn cân bằng, thêm tỏi, ớt, đôi khi có gan, đậu phộng giã nhuyễn tùy vùng.

Một chiếc bánh xèo dù giòn đến đâu, nhân ngon đến mấy, nếu thiếu chén nước chấm đúng vị thì cũng khó trọn vẹn. Đó là lý do mỗi gia đình, mỗi quán lại có “bí quyết” pha nước chấm riêng, tạo nên dấu ấn không lẫn vào đâu được.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới - Ảnh 5.

Bánh xèo trong đời sống và ký ức gia đình Việt

Không ít người lớn lên cùng ký ức về những buổi chiều mưa, mẹ hoặc bà đứng bên bếp, đổ bánh xèo, mùi thơm lan khắp nhà. Trẻ con ngồi chờ, nghe tiếng bánh xèo xèo vui tai, người lớn thì chuyện trò rôm rả.

Trong đời sống hiện đại, bánh xèo vẫn giữ vai trò là món ăn gắn kết. Nó không phải món ăn vội, mà là món để cùng nhau ngồi xuống, cuốn bánh với rau, chấm nước mắm và trò chuyện.

Vì sao bánh xèo luôn có sức sống bền bỉ?

Giữa rất nhiều món ăn mới mẻ, bánh xèo vẫn giữ được vị trí riêng bởi sự dung dị và linh hoạt. Món bánh này có thể biến tấu theo nguyên liệu sẵn có, phù hợp với nhiều khẩu vị, nhiều hoàn cảnh.

Quan trọng hơn, bánh xèo mang lại cảm giác thân thuộc. Dù ăn ở quán sang hay quán nhỏ ven đường, người ta vẫn tìm thấy trong đó hương vị quen của quê nhà, của bữa cơm gia đình.

Bánh xèo – lát cắt sống động của văn hóa ẩm thực Việt

Ở góc độ văn hóa, bánh xèo không chỉ là món ăn, mà còn là biểu hiện của đời sống cộng đồng. Từ cách đổ bánh, chờ bánh chín, đến cách cuốn bánh và chấm nước mắm, tất cả đều gắn với sự chia sẻ và gắn kết.

Trong dòng chảy hiện đại của ẩm thực, khi nhiều món ăn được thương mại hóa mạnh mẽ, bánh xèo vẫn giữ được tinh thần ban đầu: giản dị, rộn ràng và đầy sức sống. Đó là món ăn mà chỉ cần nghe tiếng “xèo” vang lên, người ta đã thấy lòng mình chùng lại, nhớ về một góc bếp quen, một miền ký ức rất Việt Nam.

