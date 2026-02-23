Làm thế nào để gian bếp trở thành nơi 'giữ tài lộc' trong năm mới?
GĐXH - Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà – nơi giữ lửa, giữ nếp sống và gắn kết các thành viên trong gia đình. Những ngày đầu năm, nhiều gia đình càng chú trọng chăm sóc không gian bếp với niềm tin rằng một gian bếp ấm áp, gọn gàng sẽ góp phần mang lại sự đủ đầy, thuận hòa cho năm mới.
Dưới góc nhìn văn hóa và đời sống hiện đại, việc chăm sóc gian bếp không đơn thuần mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách giúp gia đình duy trì nếp sống tích cực, khoa học và bền vững.
Giữ gian bếp sạch sẽ, gọn gàng – nền tảng của sự đủ đầy
Trong dân gian, bếp được xem là nơi thể hiện sự chăm lo và chu toàn của gia chủ. Một gian bếp bừa bộn, ám mùi dầu mỡ thường được cho là biểu hiện của sự thiếu chăm chút trong đời sống gia đình.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng không gian bếp sạch sẽ giúp tạo cảm giác dễ chịu, kích thích cảm hứng nấu nướng và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh. Đây cũng là yếu tố góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng sống – điều mà người xưa thường gọi bằng hình ảnh “giữ lộc trong nhà”.
Trong năm, việc lau chùi bếp gas, hút mùi, kệ tủ, tủ lạnh và loại bỏ thực phẩm hư hỏng không chỉ đảm bảo vệ sinh, mà còn giúp chuẩn bị cho những bữa cơm gia đình chu đáo, đảm bảo sức khỏe từng thành viên.
Duy trì bữa cơm gia đình – cách giữ “lửa” bền vững nhất
Trong văn hóa Việt, bữa cơm gia đình luôn gắn liền với hình ảnh ấm áp và sung túc. Nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng những gia đình thường xuyên ăn cơm chung có mức độ gắn kết cao hơn và ít xảy ra mâu thuẫn.
Trong năm sẽ có những thời điểm, dù bận rộn, việc duy trì bữa cơm chung giúp các thành viên có cơ hội chia sẻ và cùng lên kế hoạch cho năm mới. Đây cũng là cách truyền lại các giá trị gia đình cho thế hệ trẻ – yếu tố được xem là “tài sản vô hình” nhưng vô cùng bền vững.
Chuẩn bị thực phẩm đầy đủ nhưng tránh tích trữ lãng phí
Người Việt thường có thói quen chuẩn bị nhiều thực phẩm với mong muốn năm mới sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên dự trữ thực phẩm hợp lý, tránh để tủ lạnh quá tải hoặc để thực phẩm quá lâu gây mất an toàn.
Ở góc nhìn văn hóa, việc chuẩn bị thực phẩm vừa đủ thể hiện sự khéo léo, biết cân đối chi tiêu và quản lý gia đình. Điều này cũng phù hợp với lối sống hiện đại, hướng tới tiết kiệm và giảm lãng phí.
Tạo không gian bếp ấm cúng, nhiều năng lượng tích cực
Ánh sáng, mùi hương và sự sắp xếp hợp lý có thể ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Một gian bếp sáng sủa, thoáng khí, có cây xanh hoặc hoa tươi thường mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn.
Theo các chuyên gia phong cách sống, những chi tiết nhỏ như thay khăn trải bàn, sắp xếp lại gia vị hay trang trí nhẹ nhàng giúp không gian bếp trở nên sinh động, tạo cảm hứng cho việc nấu nướng và sum họp.
Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bếp thường xuyên
Đây là thói quen nên được xây dựng trong năm mới. Việc kiểm tra bếp gas, dây dẫn, ổ điện, nồi niêu hay các thiết bị điện tử giúp đảm bảo an toàn và tránh sự cố.
Ở góc nhìn đời sống, sự chuẩn bị chu đáo này thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm trong quản lý gia đình – yếu tố được người xưa xem là biểu hiện của sự thịnh vượng, ổn định.
Giữ thái độ tích cực khi vào bếp
Nhiều người Việt tin rằng cảm xúc của người nấu ăn có thể ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Dưới góc nhìn khoa học, khi nấu ăn trong trạng thái thoải mái, con người thường chăm chút món ăn kỹ lưỡng hơn, từ đó giúp bữa cơm ngon miệng và hấp dẫn hơn.
Gian bếp – nơi giữ tài lộc theo cách hiểu hiện đại
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, quan niệm gian bếp giữ tài lộc không nên hiểu theo nghĩa tâm linh tuyệt đối. Thực chất, đó là cách người xưa gửi gắm thông điệp về việc chăm lo đời sống gia đình, duy trì nếp sống ngăn nắp, tiết kiệm và gắn kết.
Một gian bếp sạch sẽ, ấm cúng, đầy đủ bữa cơm sum họp không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình khi bước sang năm mới.
Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giớiĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Với món bánh dân dã này, không chỉ Phương Mỹ Chi mà nhiều người cũng yêu thích món đặc sản chợ quê này.
Sau Tết ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ được sinh khí đầu năm?Ăn - 3 giờ trước
Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng rất quan trọng.
Nhà còn đầy bánh chưng sau Tết, chị em học ngay cách bảo quản này để an toàn cho cả nhà, tránh ngộ độcĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.
Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau TếtĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.
Tuyệt chiêu 'giải cứu' bánh chưng, bánh tét rần rần cõi mạng: Chỉ cần một chiếc máy waffle, nhàn tênh mà giòn rụm khó cưỡng!Ăn - 9 giờ trước
Bí quyết để "đánh bay" đống bánh chưng, bánh tét thừa sau Tết đây rồi!
Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dángĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.
Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩnĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Tài tử Tạ Đình Phong khiến fan thích thú khi chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với món ăn khá phổ biến ở Việt Nam, gọi đây là “sandwich ngon nhất châu Á”.
Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới góc nhìn văn hóa ẩm thực, Philippines là một quốc gia đặc biệt, nơi ẩm thực bản địa hòa quyện với ảnh hưởng Tây Ban Nha, Trung Hoa và Mỹ.
Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh cực kỳ thích món ăn này, quên luôn cả việc giữ dáng kiêng khem.
Người Indonesia tìm sự an yên ngay từ bữa cơm đầu nămĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Indonesia luôn mang đến một cảm giác rất riêng khi nói về câu chuyện ăn gì để gặp may đầu năm. Ở quốc gia vạn đảo này, ẩm thực không chỉ để no bụng, mà còn là cách con người gửi gắm niềm tin vào sự sung túc, hài hòa và khởi đầu tốt lành cho cả năm phía trước.
Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngonĂn
GĐXH - Không phải sơn hào hải vị, hóa ra MC Quyền Linh rất thích món ăn này.