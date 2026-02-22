Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầy

Chính sự giao thoa ấy tạo nên một hệ thống biểu tượng rất riêng quanh câu chuyện ăn gì để gặp may đầu năm. Với người Philippines, bữa ăn đầu năm không chỉ để thưởng thức, mà còn là lời cầu chúc cho sự sung túc, gắn kết và khởi đầu trọn vẹn.

12 loại trái cây tròn – lời chúc đủ đầy cho 12 tháng

Một trong những phong tục phổ biến nhất ở Philippines vào đêm giao thừa và ngày đầu năm là bày 12 loại trái cây tròn trên bàn ăn. Con số 12 tượng trưng cho 12 tháng trong năm, còn hình tròn đại diện cho tiền xu, sự viên mãn và tài lộc.

Táo, cam, nho, dưa, lê… không quá quan trọng là loại quả nào, điều cốt lõi là hình dáng tròn và màu sắc tươi sáng. Người Philippines tin rằng, nếu gia đình có đủ 12 loại trái cây tròn đầu năm, thì cả năm sẽ không thiếu thốn, tiền bạc hanh thông.

Trái cây tròn – biểu tượng của tiền bạc và may mắn

Khác với nhiều quốc gia Đông Nam Á coi trọng món mặn, người Philippines lại đặt niềm tin lớn vào trái cây. Những quả tròn, mọng nước được xem như hình ảnh thu nhỏ của sự giàu có.

Nhiều gia đình còn chọn mặc trang phục chấm bi trong đêm giao thừa, kết hợp với việc ăn trái cây tròn, như một cách “nhân đôi” thông điệp gọi tài lộc ngay từ thời khắc đầu năm.

Pancit – sợi mì dài cho trường thọ và gắn kết

Pancit - món mì truyền thống trong ẩm thực Philippines

Bên cạnh trái cây, Pancit – món mì truyền thống – gần như không thể thiếu trong bữa ăn đầu năm của người Philippines. Pancit có nhiều biến thể, nhưng điểm chung là sợi mì dài, tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe và con đường sống suôn sẻ.

Ăn Pancit đầu năm là lời cầu mong cuộc sống kéo dài bền bỉ, các mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng gắn kết như những sợi mì đan vào nhau.

Lechon – món quay mang ý nghĩa sung túc

Trong những gia đình có điều kiện hoặc các bữa tiệc đầu năm đông người, Lechon – heo quay nguyên con – thường xuất hiện như biểu tượng của sự đủ đầy và thịnh soạn.

Lechon không chỉ là món ăn, mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách của người Philippines. Mâm cỗ đầu năm càng ấm cúng, càng đông đủ, thì năm mới được tin là càng nhiều niềm vui.

Bánh ngọt và gạo nếp – khởi đầu mềm mại cho cả năm

Người Philippines cũng rất coi trọng các món bánh ngọt làm từ gạo, dừa và đường mía trong dịp đầu năm. Vị ngọt được xem là dấu hiệu của một năm êm đềm, ít va chạm.

Gạo nếp, với đặc tính dẻo, dính, tượng trưng cho sự gắn bó và bền chặt của gia đình. Ăn đồ nếp đầu năm là mong muốn các mối quan hệ trong nhà sẽ “dính” chặt, không rời xa nhau.

Tránh món ăn mang ý nghĩa chia cắt

Bên cạnh những món nên ăn, người Philippines cũng có những điều kiêng kỵ trong ẩm thực đầu năm. Họ thường tránh các món ăn bị cắt khúc hoặc mang hình dáng “chia đôi”, với quan niệm điều đó có thể tượng trưng cho sự đứt đoạn, chia rẽ trong năm mới.

Chính sự cẩn trọng này cho thấy niềm tin sâu sắc của người Philippines vào ý nghĩa biểu trưng của từng món ăn.

Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầy

Nhìn tổng thể, ăn gì để gặp may đầu năm ở Philippines xoay quanh hai chữ “tròn đầy”: trái cây tròn, sợi mì dài, bữa tiệc đông đủ người thân.





Với người Philippines, may mắn không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ một bàn ăn đủ vị, đủ người, đủ tiếng cười. Và chính sự ấm áp ấy mới là “lá bùa” bền vững nhất cho một năm mới bình an, sung túc.