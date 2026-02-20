Món ăn Việt khiến Hòa Minzy thích mê vừa lọt top ngon nhất thế giới 2026

Trong chuyến sang Thái Lan cổ vũ cho Hương Giang tại Miss Universe, Hòa Minzy bất ngờ gây “bão” mạng với khoảnh khắc hô vang đầy cảm xúc khi người đẹp Việt trượt khỏi top.

Nữ ca sĩ hùng hồn tuyên bố: "Việt Nam vô địch biết chưa. Phở Việt Nam ngon nhất. Giang đi về ăn phở ngay", khiến cộng đồng mạng thích thú vì sự gần gũi và tinh thần cổ vũ dễ thương.

Trở về Việt Nam, Hòa Minzy lập tức cùng Erik và Đức Phúc rủ nhau đi ăn phở - món Việt mà bộ ba yêu thích. Khoảnh khắc dễ thương này nhanh chóng được nhiều người yêu thích, "thả tim" nhiệt tình.

Hòa Minzy đi ăn phở sau chuyến qua Thái cổ vũ Hương Giang tại Miss Universe. (Ảnh FBNV)

Đặc biệt hơn, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas mới đây công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 (Best Dishes in the World 2026) và phở Việt Nam một lần nữa góp mặt, tiếp tục khẳng định vị thế bền vững của món ăn quốc hồn quốc túy trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Taste Atlas mô tả phở là món ăn “đặc trưng và được yêu thích nhất”, sở hữu hương vị khó trộn lẫn. Nước dùng được ninh từ xương ống, bắp, đuôi và cổ bò, hòa quyện cùng các loại gia vị khô như quế, hồi, đinh hương, thảo quả… tạo nên lớp hương đặc trưng vừa thanh, vừa ngọt tự nhiên.

Phở Việt Nam – món ăn quốc dân mang hồn cốt dân tộc

Không quá lời khi nói rằng phở Việt Nam là món ăn được nhắc đến nhiều nhất khi thế giới nói về ẩm thực Việt. Một tô phở giản dị với bánh phở, nước dùng, thịt và rau thơm, nhưng lại gói ghém trong đó cả lịch sử, tập quán và tinh thần của người Việt.

Phở không ồn ào về hình thức, không nặng gia vị, mà chinh phục thực khách bằng sự hài hòa. Chính sự chừng mực ấy đã giúp phở dễ đi xa, dễ được đón nhận ở nhiều nền văn hóa khác nhau.

Nước dùng – linh hồn làm nên thương hiệu phở Việt

Điều tạo nên sự khác biệt cốt lõi của phở Việt Nam nằm ở nước dùng. Nước phở được ninh từ xương trong nhiều giờ, kết hợp với các loại gia vị truyền thống như quế, hồi, thảo quả, gừng, hành nướng. Tất cả hòa quyện tạo nên vị ngọt thanh, trong và sâu, không béo gắt, không nồng mùi.

Người nấu phở giỏi luôn biết tiết chế gia vị để nước dùng không lấn át nguyên liệu chính. Bát phở ngon là khi húp một thìa nước, người ăn cảm nhận được vị ngọt tự nhiên, thơm nhẹ và ấm bụng.

Bánh phở và thịt – sự giản dị tạo nên tinh tế

Bánh phở được làm từ gạo, tráng mỏng rồi thái sợi vừa phải. Sợi bánh phở đạt chuẩn phải mềm nhưng không nát, đủ dai để giữ kết cấu trong nước dùng nóng. Đây là yếu tố tưởng chừng nhỏ, nhưng lại quyết định trải nghiệm của cả tô phở.

Thịt trong phở truyền thống thường là thịt bò hoặc thịt gà, được thái mỏng, chín tới nhờ nước dùng nóng. Sự tinh tế của phở nằm ở chỗ: không cần nhiều loại thịt, chỉ cần đúng độ, đúng cách là đủ tạo nên hương vị trọn vẹn.

Phở trong bức tranh ẩm thực vùng miền Việt Nam

Mỗi vùng miền lại có một cách nấu và thưởng thức phở Việt Nam khác nhau. Phở miền Bắc chú trọng sự thanh nhẹ, ít rau, nước dùng trong, vị vừa phải. Phở miền Nam lại đậm đà hơn, có thêm rau thơm, giá đỗ và đôi khi là chút ngọt nhẹ.

Dù khác nhau về khẩu vị, phở ở mọi miền vẫn giữ được tinh thần chung: lấy nước dùng làm trung tâm, tôn trọng nguyên liệu và đề cao sự hài hòa.

Phở và nhịp sống thường ngày của người Việt

Phở gắn liền với đời sống người Việt theo cách rất tự nhiên. Buổi sáng, nhiều người bắt đầu ngày mới bằng tô phở nóng, vừa ăn vừa đọc báo, vừa trò chuyện. Phở cũng xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bạn bè, những bữa ăn giản dị mà đủ đầy.

Không cầu kỳ nghi thức, không gò bó thời gian, phở Việt Nam là món ăn của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Chính tính phổ quát ấy đã giúp phở trở thành “món ăn chung” của xã hội Việt Nam.

Vì sao phở Việt Nam chinh phục thế giới?

Trên bản đồ ẩm thực toàn cầu, phở được yêu thích bởi sự cân bằng và dễ tiếp cận. Hương vị không quá nồng, nguyên liệu quen thuộc, cách ăn đơn giản nhưng tinh tế. Phở đáp ứng xu hướng ăn uống lành mạnh với nước dùng trong, ít dầu mỡ, nhiều thảo mộc.

Quan trọng hơn, phở mang theo câu chuyện về Việt Nam – một nền văn hóa ẩm thực coi trọng sự hài hòa, chừng mực và tinh tế trong từng chi tiết.

Phở Việt Nam – hơn cả một món ăn

Ở góc độ văn hóa, phở Việt Nam là ký ức, là thói quen, là niềm tự hào. Với người Việt xa quê, phở thường là món ăn đầu tiên họ tìm kiếm để vơi đi nỗi nhớ nhà. Với du khách quốc tế, phở là cánh cửa đầu tiên dẫn họ đến với ẩm thực Việt.

Giữa sự biến đổi không ngừng của đời sống hiện đại, phở vẫn giữ được bản sắc cốt lõi của mình. Có thể cách trình bày thay đổi, không gian thưởng thức đa dạng hơn, nhưng hương vị nền tảng vẫn được trân trọng gìn giữ.

Một tô phở – lát cắt tinh tế của văn hóa Việt

Một tô phở nóng, nghi ngút khói, tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng cả chiều sâu văn hóa. Đó là sự kiên nhẫn trong cách ninh xương, sự tinh tế trong nêm nếm, và sự chừng mực trong cách thưởng thức.

Trong dòng chảy hiện đại của ẩm thực toàn cầu, phở Việt Nam vẫn đứng vững như một biểu tượng – nhẹ nhàng, bền bỉ và rất Việt Nam. Với nhiều người, phở không chỉ là món ăn, mà là cảm giác quen thuộc, là hương vị của quê hương, là điều khiến người ta nhớ mãi dù đi đến đâu.

