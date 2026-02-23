Nhà còn đầy bánh chưng sau Tết, chị em học ngay cách bảo quản này để an toàn cho cả nhà, tránh ngộ độc
GĐXH - Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.
Sau Tết, không ít gia đình vẫn còn "chật cứng" tủ lạnh với bánh chưng, giò chả, thịt kho, gà luộc, canh măng… Tâm lý chung là tiếc của nên cố ăn dần cho hết. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết hiện nay bắt đầu ấm nóng, độ ẩm cao – thực phẩm rất dễ hỏng và tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu bảo quản sai cách.
Một số cách chế biến bánh chưng thành món ngon:
1. Bánh chưng rán nước lọc
Cách làm
Ưu điểm không cần dầu mỡ, bánh tiếp xúc tối đa với chảo và đủ nhiệt để lớp bánh mỏng, tuy nhiên bánh hơi dai.
2. Cháo bánh chưng
Với bánh chưng, thịt gà luộc cộng thêm một ít hành lá, rau mùi thái nhỏ, tiêu, bột ớt, hành phi thơm, bạn có thể chế biến thành món cháo lạ vị, hấp dẫn đãi cả nhà. Cách này vừa giúp giải ngấy vừa xử lý gọn đồ ăn thừa trong tủ lạnh.
3. Kimbap bánh chưng
Kimbap bánh chưng với phần nhân phiên bản ''vét tủ lạnh'' cũng góp phần mang đến hương vị giòn dẻo, lạ miệng. Để thực hiện món ăn, bạn cần cắt mỏng bánh chưng, dầm nhuyễn rồi rán bằng nước. Khi bánh chưng se mặt thì tắt bếp, không nên rán vàng giòn sẽ khó cuộn.
Đặt tấm rong biển lên mặt phẳng, dàn đều bánh chưng tạo độ kết dính rồi đặt các nhân có sẵn hoặc còn tồn đọng sau Tết như giò, xúc xích thái sợi dài, rau củ, trứng rán... vào và cuộn lại thật chặt tay.
Dùng dao sắc nhúng nước nóng hoặc thoa chút dầu ăn rồi cắt kimbap thành các miếng vừa ăn. Thưởng thức chấm cùng sốt mayonnaise pha lẫn tương ớt, tương cà tùy khẩu vị.
4. Bánh chưng chiên trứng
Bánh chưng cho vào chảo chống dính 26cm, thêm 4 muỗng canh nước lọc, đun cho mềm nhừ. Hạ lửa 4/10 công suất, chiên mỗi mặt 10 phút cho giòn đều, vừa chiên vừa ép dẹp dàn phẳng. Đập trứng gà lên mặt bánh chưng, dàn đều. Lật mặt cho trứng chín, rắc tiêu và hành lá. Quậy đều nước chấm, nêm lại chua mặn ngọt vừa ăn và kèm tương ớt. Món này ăn kèm với đu đủ bào hay đồ chua ăn kèm rất ngon.
5. Pizza bánh chưng
Bánh chưng lấy phần nhân thịt và phần vỏ bánh để riêng. Cho phần vỏ bánh vào âu cùng 1 quả trứng gà và hành lá trộn đều.
Bắc chảo không dính lên bếp, cho vào chút xíu dầu, láng đều. Dầu hơi nóng thì cho phần vỏ bánh trộn trứng vào, dàn đều, chiên khoảng 2 phút với lửa hơi thấp. Sau đó cho hết phần nhân bánh chưng cùng với tất cả rau củ cũng như pho mát vào.
Khoét 1 lỗ tròn ở giữa, đổ 1 quả trứng gà còn lại.
Đậy vung, tiếp tục chiên với lửa thấp cho đế bánh vàng giòn phần trên chín đều (7-8 phút) là tắt bếp, bạn đã có ngay chiếc pizza bánh chưng rồi.
Pizza bánh chưng cho ra đĩa, rắc thêm chút hành lá là hoàn tất.
6. Bánh chưng bọc khoai rán
Cho bánh đã hấp mềm vào túi nilon. Xả khăn sạch vắt ráo rồi bọc khăn bên ngoài túi bánh, nhồi bánh như nhồi bột bánh mì, nhồi đến khi nếp quyện nhau thành một khối mịn dẻo là được.
Chuẩn bị một tấm nilon sạch. Dàn nếp lên tấm nilon thành hình chữ nhật.
Trét khoai lên trên nếp rồi cuộn lại đem rán ngập dầu. Khi nếp giòn và vàng đều vớt ra đặt lên giấy thấm dầu. Dùng kéo cắt bánh thành khối vuông nhỏ, rưới nước cốt lên mặt bánh rồi đến mỡ hành, sao cùng là lạc rang giã nhỏ.
Từng miếng bánh khoai trong dẻo ngoài giòn, bùi vị khoai, bao trùm vị béo của nước cốt dừa, thơm hương lạc rang và nếp rán giòn, lại còn chan thêm mỡ hành rất hấp dẫn.
7. Bánh chưng nướng
- Làm mềm bơ ở nhiệt độ phòng. Cắt bánh chưng làm 5 miếng theo chiều dọc rồi lột bỏ lá ngoài. Cho 2 quả trứng gà vào tô, nêm thêm nước mắm, hạt nêm rồi đánh thật đều. Giò lụa hay còn gọi là chả lụa, bạn thái chỉ. Bột mì để trong 1 cái tô riêng.
- Lấy một khoanh bánh chưng lăn qua bột mì cho phủ đều, nhúng vào tô trứng. Tương tự chả lụa cũng làm như vậy. Tiếp tục trang trí chả lụa lên bánh chưng theo ý thích, rắc hạt tiêu lên trên.
Làm nóng lò ở mức 200 độ, cho bánh chưng nướng trong lò khoảng 30 phút. Khi nướng bánh chưng khoảng 25 phút thì lấy bánh chưng ra phết một lớp bơ mỏng rồi cho vào nướng tiếp 15 phút nữa (giúp bánh chưng nướng giòn và béo thơm hơn).
- Bánh chưng nướng xong lấy ra khỏi lò, đặt vào đĩa. Không nên nêm gia vị quá mặn vì món bánh chưng nướng này phải chấm thêm với nước tương hoặc nước mắm củ kiệu sẽ ngon hơn rất nhiều. Bạn có thể ăn kèm bánh chưng nướng với tương ớt nếu thích.
8. Bánh chưng rán sốt chua cay
- Cho vào chảo không dính một chút dầu, đun nóng rồi cho bánh chưng vào chiên vàng 2 mặt.
- Dầu nóng, cho hành tỏi băm vào phi thơm, rồi cho tôm khô vào xào thơm, cho nước cốt me, tương ớt, ớt hiểm vào xào thơm. Nêm 4 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm chấm ngon, 1 thìa cà phê hạt nêm, tắt bếp.
- Cho bánh chưng ra đĩa, rưới sốt sa tế me lên trên. Dùng nóng.
- Vị sốt me chua chua, ngọt ngọt lại cay cay rất hấp dẫn, bánh chưng rán sẽ càng tuyệt hơn với chút dưa hành, dưa góp hoặc củ kiệu chua ăn kèm.
