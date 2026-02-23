Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Nhà còn đầy bánh chưng sau Tết, chị em học ngay cách bảo quản này để an toàn cho cả nhà, tránh ngộ độc

Thứ hai, 12:29 23/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.

Sau Tết, không ít gia đình vẫn còn "chật cứng" tủ lạnh với bánh chưng, giò chả, thịt kho, gà luộc, canh măng… Tâm lý chung là tiếc của nên cố ăn dần cho hết. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết hiện nay bắt đầu ấm nóng, độ ẩm cao – thực phẩm rất dễ hỏng và tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nếu bảo quản sai cách.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 1.

Thời tiết nồm ẩm đặc trưng Hà Nội tháng Giêng tạo môi trường lý tưởng cho nấm mốc và độc tố phát triển. Bộ Y tế thống kê cho thấy tới 70% vụ ngộ độc xảy ra ngay tại gia đình chứ không phải quán ăn.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 2.

Thức ăn thừa từ bữa tất niên ngày 30 được hâm vi sóng ăn đến mùng 5, mùng 6. Sai lầm chết người này đặc biệt nguy hiểm với độc tố tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) – ngoại độc tố siêu bền nhiệt có thể chịu nước sôi 100°C trong 30 phút. Chỉ cần để thịt chín, bánh kem, salad mayonnaise ngoài không khí 2 giờ ở 25-35°C, độc tố đã hình thành. Kết quả: 1-6 giờ sau ăn là nôn mửa kinh hoàng liên tục 10-20 lần, mất nước cực nhanh.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 3.

Đối với bánh chưng, chị em có thể cất vào ngăn mát nhưng khi đã bị nhớt không nên dùng lại, không để lại vào ngăn đá. Với bánh chưng vẫn còn nguyên vị, chưa bị hỏng, bạn có thể cắt thành từng miếng nhỏ, bọc trong bằng miếng bọc thức ăn, sau đó để ngăn đá. Ăn đến đâu bỏ ra đến đó. Bánh chưng, bánh tét bị khô thì có thể hấp hoặc chiên lại.

Một số cách chế biến bánh chưng thành món ngon:

1. Bánh chưng rán nước lọc

Cách làm

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 4.

Cho các miếng bánh chưng đã cắt vào chảo và đổ nước lọc đun sôi lên, bánh tự tan ra, sau khoảng 15-20 phút bánh tan quện vào nhau, vàng từng mặt thì lật cho chín vàng đều.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 5.

Ưu điểm không cần dầu mỡ, bánh tiếp xúc tối đa với chảo và đủ nhiệt để lớp bánh mỏng, tuy nhiên bánh hơi dai.

2. Cháo bánh chưng

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 6.

Với bánh chưng, thịt gà luộc cộng thêm một ít hành lá, rau mùi thái nhỏ, tiêu, bột ớt, hành phi thơm, bạn có thể chế biến thành món cháo lạ vị, hấp dẫn đãi cả nhà. Cách này vừa giúp giải ngấy vừa xử lý gọn đồ ăn thừa trong tủ lạnh.

3. Kimbap bánh chưng

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 7.

Kimbap bánh chưng với phần nhân phiên bản ''vét tủ lạnh'' cũng góp phần mang đến hương vị giòn dẻo, lạ miệng. Để thực hiện món ăn, bạn cần cắt mỏng bánh chưng, dầm nhuyễn rồi rán bằng nước. Khi bánh chưng se mặt thì tắt bếp, không nên rán vàng giòn sẽ khó cuộn.

Đặt tấm rong biển lên mặt phẳng, dàn đều bánh chưng tạo độ kết dính rồi đặt các nhân có sẵn hoặc còn tồn đọng sau Tết như giò, xúc xích thái sợi dài, rau củ, trứng rán... vào và cuộn lại thật chặt tay.

Dùng dao sắc nhúng nước nóng hoặc thoa chút dầu ăn rồi cắt kimbap thành các miếng vừa ăn. Thưởng thức chấm cùng sốt mayonnaise pha lẫn tương ớt, tương cà tùy khẩu vị.

4. Bánh chưng chiên trứng

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 8.

Bánh chưng cho vào chảo chống dính 26cm, thêm 4 muỗng canh nước lọc, đun cho mềm nhừ. Hạ lửa 4/10 công suất, chiên mỗi mặt 10 phút cho giòn đều, vừa chiên vừa ép dẹp dàn phẳng. Đập trứng gà lên mặt bánh chưng, dàn đều. Lật mặt cho trứng chín, rắc tiêu và hành lá. Quậy đều nước chấm, nêm lại chua mặn ngọt vừa ăn và kèm tương ớt. Món này ăn kèm với đu đủ bào hay đồ chua ăn kèm rất ngon.

5. Pizza bánh chưng

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 9.

Bánh chưng lấy phần nhân thịt và phần vỏ bánh để riêng. Cho phần vỏ bánh vào âu cùng 1 quả trứng gà và hành lá trộn đều.

Bắc chảo không dính lên bếp, cho vào chút xíu dầu, láng đều. Dầu hơi nóng thì cho phần vỏ bánh trộn trứng vào, dàn đều, chiên khoảng 2 phút với lửa hơi thấp. Sau đó cho hết phần nhân bánh chưng cùng với tất cả rau củ cũng như pho mát vào.

Khoét 1 lỗ tròn ở giữa, đổ 1 quả trứng gà còn lại.

Đậy vung, tiếp tục chiên với lửa thấp cho đế bánh vàng giòn phần trên chín đều (7-8 phút) là tắt bếp, bạn đã có ngay chiếc pizza bánh chưng rồi.

Pizza bánh chưng cho ra đĩa, rắc thêm chút hành lá là hoàn tất.

6. Bánh chưng bọc khoai rán

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 10.

Cho bánh đã hấp mềm vào túi nilon. Xả khăn sạch vắt ráo rồi bọc khăn bên ngoài túi bánh, nhồi bánh như nhồi bột bánh mì, nhồi đến khi nếp quyện nhau thành một khối mịn dẻo là được.

Chuẩn bị một tấm nilon sạch. Dàn nếp lên tấm nilon thành hình chữ nhật.

Trét khoai lên trên nếp rồi cuộn lại đem rán ngập dầu. Khi nếp giòn và vàng đều vớt ra đặt lên giấy thấm dầu. Dùng kéo cắt bánh thành khối vuông nhỏ, rưới nước cốt lên mặt bánh rồi đến mỡ hành, sao cùng là lạc rang giã nhỏ.

Từng miếng bánh khoai trong dẻo ngoài giòn, bùi vị khoai, bao trùm vị béo của nước cốt dừa, thơm hương lạc rang và nếp rán giòn, lại còn chan thêm mỡ hành rất hấp dẫn.

7. Bánh chưng nướng

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 11.

- Làm mềm bơ ở nhiệt độ phòng. Cắt bánh chưng làm 5 miếng theo chiều dọc rồi lột bỏ lá ngoài. Cho 2 quả trứng gà vào tô, nêm thêm nước mắm, hạt nêm rồi đánh thật đều. Giò lụa hay còn gọi là chả lụa, bạn thái chỉ. Bột mì để trong 1 cái tô riêng.

- Lấy một khoanh bánh chưng lăn qua bột mì cho phủ đều, nhúng vào tô trứng. Tương tự chả lụa cũng làm như vậy. Tiếp tục trang trí chả lụa lên bánh chưng theo ý thích, rắc hạt tiêu lên trên.

Làm nóng lò ở mức 200 độ, cho bánh chưng nướng trong lò khoảng 30 phút. Khi nướng bánh chưng khoảng 25 phút thì lấy bánh chưng ra phết một lớp bơ mỏng rồi cho vào nướng tiếp 15 phút nữa (giúp bánh chưng nướng giòn và béo thơm hơn).

- Bánh chưng nướng xong lấy ra khỏi lò, đặt vào đĩa. Không nên nêm gia vị quá mặn vì món bánh chưng nướng này phải chấm thêm với nước tương hoặc nước mắm củ kiệu sẽ ngon hơn rất nhiều. Bạn có thể ăn kèm bánh chưng nướng với tương ớt nếu thích.

8. Bánh chưng rán sốt chua cay

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 12.

- Cho vào chảo không dính một chút dầu, đun nóng rồi cho bánh chưng vào chiên vàng 2 mặt.

- Dầu nóng, cho hành tỏi băm vào phi thơm, rồi cho tôm khô vào xào thơm, cho nước cốt me, tương ớt, ớt hiểm vào xào thơm. Nêm 4 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm chấm ngon, 1 thìa cà phê hạt nêm, tắt bếp.

- Cho bánh chưng ra đĩa, rưới sốt sa tế me lên trên. Dùng nóng.

- Vị sốt me chua chua, ngọt ngọt lại cay cay rất hấp dẫn, bánh chưng rán sẽ càng tuyệt hơn với chút dưa hành, dưa góp hoặc củ kiệu chua ăn kèm.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 13.Món ăn Việt khiến Hòa Minzy thích mê vừa lọt top ngon nhất thế giới 2026

GĐXH - Hòa Minzy vừa đi ăn món ngon này và chia sẻ lên trang cá nhân.

Cách bảo quản bánh chưng sau Tết an toàn để tránh ngộ độc cho cả nhà - Ảnh 14.Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56

GĐXH - Ngọc Trinh cực kỳ thích món ăn này, quên luôn cả việc giữ dáng kiêng khem.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩn

Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩn

Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngon

Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngon

Món ăn vài chục nghìn khiến Hoài Linh cực mê, ăn năm này qua tháng nọ không ngán

Món ăn vài chục nghìn khiến Hoài Linh cực mê, ăn năm này qua tháng nọ không ngán

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn đen sì mà Ngọc Trinh tấm tắc khen ngon, nhiều người vừa nhìn đã sợ, có gì độc đáo?

Món ăn đen sì mà Ngọc Trinh tấm tắc khen ngon, nhiều người vừa nhìn đã sợ, có gì độc đáo?

Cùng chuyên mục

Làm thế nào để gian bếp trở thành nơi 'giữ tài lộc' trong năm mới?

Làm thế nào để gian bếp trở thành nơi 'giữ tài lộc' trong năm mới?

Ăn - 16 phút trước

GĐXH - Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà – nơi giữ lửa, giữ nếp sống và gắn kết các thành viên trong gia đình. Những ngày đầu năm, nhiều gia đình càng chú trọng chăm sóc không gian bếp với niềm tin rằng một gian bếp ấm áp, gọn gàng sẽ góp phần mang lại sự đủ đầy, thuận hòa cho năm mới.

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới

Phương Mỹ Chi mê mẩn món bánh ở chợ quê từng nhiều lần lọt top món ngon nhất thế giới

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Với món bánh dân dã này, không chỉ Phương Mỹ Chi mà nhiều người cũng yêu thích món đặc sản chợ quê này.

Sau Tết ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ được sinh khí đầu năm?

Sau Tết ăn gì để 'rửa' vị dầu mỡ mà vẫn giữ được sinh khí đầu năm?

Ăn - 3 giờ trước

Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng rất quan trọng.

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.

Tuyệt chiêu 'giải cứu' bánh chưng, bánh tét rần rần cõi mạng: Chỉ cần một chiếc máy waffle, nhàn tênh mà giòn rụm khó cưỡng!

Tuyệt chiêu 'giải cứu' bánh chưng, bánh tét rần rần cõi mạng: Chỉ cần một chiếc máy waffle, nhàn tênh mà giòn rụm khó cưỡng!

Ăn - 9 giờ trước

Bí quyết để "đánh bay" đống bánh chưng, bánh tét thừa sau Tết đây rồi!

Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng

Bí quyết ăn uống sau Tết để nhanh lấy lại vóc dáng

Ăn - 9 giờ trước

GĐXH - Năm mới là dịp để ta có thể tận hưởng những giây phút sum vầy đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Nếu như kế hoạch trước Tết là giảm cân, thì thời điểm sau Tết việc lấy lại vóc dáng là điều mà bạn nào cũng muốn sau những ngày Tết “no say”.

Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩn

Một món ăn đường phố Việt Nam giá rẻ bèo, khiến Tạ Đình Phong mê mẩn

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Tài tử Tạ Đình Phong khiến fan thích thú khi chia sẻ niềm yêu thích đặc biệt với món ăn khá phổ biến ở Việt Nam, gọi đây là “sandwich ngon nhất châu Á”.

Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầy

Ẩm thực đầu năm ở Philippines – niềm tin vào sự tròn đầy

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới góc nhìn văn hóa ẩm thực, Philippines là một quốc gia đặc biệt, nơi ẩm thực bản địa hòa quyện với ảnh hưởng Tây Ban Nha, Trung Hoa và Mỹ.

Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56

Món ăn khiến Ngọc Trinh cực kỳ mê mẩn, bất chấp quên luôn vòng eo 56

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Ngọc Trinh cực kỳ thích món ăn này, quên luôn cả việc giữ dáng kiêng khem.

Người Indonesia tìm sự an yên ngay từ bữa cơm đầu năm

Người Indonesia tìm sự an yên ngay từ bữa cơm đầu năm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Indonesia luôn mang đến một cảm giác rất riêng khi nói về câu chuyện ăn gì để gặp may đầu năm. Ở quốc gia vạn đảo này, ẩm thực không chỉ để no bụng, mà còn là cách con người gửi gắm niềm tin vào sự sung túc, hài hòa và khởi đầu tốt lành cho cả năm phía trước.

Xem nhiều

Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngon

Món ăn sáng chưa tới 20.000 đồng khiến 'MC quốc dân' Quyền Linh cực mê, tấm tắc khen ngon

Ăn

GĐXH - Không phải sơn hào hải vị, hóa ra MC Quyền Linh rất thích món ăn này.

Món ăn Việt khiến Hòa Minzy thích mê vừa lọt top ngon nhất thế giới 2026

Món ăn Việt khiến Hòa Minzy thích mê vừa lọt top ngon nhất thế giới 2026

Ăn
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360
Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top