Đây mới là món ăn, thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau Tết
GĐXH - Sau kì nghỉ Tết dài, không ít người cảm thấy cơ thể bị nóng trong người, nổi mụn, tăng cân... Điều đó cho thấy bạn cần cân bằng lại cơ thể nhanh chóng bằng các thực phẩm sau. Cùng tìm hiểu bài viết sau.
Các món trong bữa ăn
Canh chua cá
Canh chua là một món ăn quen thuộc đối với người dân Việt Nam, với nguyên liệu đơn giản dễ chế biến như trái thơm, giá đỗ, đậu bắp, cà chua, bạc hà...nấu với các loại cá như cá diêu hồng, cá lóc...
Món canh hương vị ngọt đậm đà, chua chua rất phù hợp với vị giác của người Việt, là món chống ngán cũng như thanh lọc cơ thể sau Tết đầy bổ dưỡng cho gia đình.
Canh rau
Để thanh lọc cơ thể sau Tết, các món canh rau là sự lựa chọn không thể bỏ qua bởi rau rất đa dạng, lành tính, giải nhiệt và có giá trị dinh dưỡng cao, dễ ăn, đặc biệt lợi cho tiêu hóa.
Các loại rau phổ biến có thể nấu với tôm, nghêu, thịt xay như rau mồng tơi, rau dền, rau cải... bên cạnh đó có thể làm phong phú hơn bằng những loại rau củ như cà rốt, khoai tây, củ dền... chắc hẳn đây là món ăn giải nóng sau Tết hiệu quả.
Salad các loại
Nếu các món canh nấu chín thì salad chỉ cần trộn là có thể ăn ngay. Đây là món khoái khẩu của đa phần chị em do salad không những là món chống ngán ngày Tết mà còn có nhiều dưỡng chất giúp đẹp da, giảm cân, giữ dáng hiệu quả.
Nước sốt trộn chung có thể tự pha chế hoặc mua sẵn ở cửa hàng, trộn thấm vị là có thể dùng ngay được. Vị của nước sốt chua chua, ngọt ngọt kèm với rau rất kích thích vị giác và không gây ngán.
Lẩu chua
Chuẩn bị không quá phức tạp gồm phần nước lẩu, rau lẩu và hải sản như tôm, mực, bạch tuộc, nghêu, cá viên, tôm, thịt bò xắt lát.
Nước lẩu mang đủ bốn vị chua, cay, mặn, ngọt cùng thanh vị của nước hầm xương, ăn kèm với bún hoặc mì trứng, nhiều nguyên liệu hòa quyện không gây ngán thì lẩu hải sản chua cay là sự lựa chọn tốt nhất cho dịp sum họp gia đình, bạn bè.
Các món phở nước
Phở mang một hương vị đậm đà của nước dùng, vị ngọt rất thanh, thơm lừng, sợi phở mềm, không quên thêm vào một chút đạm để đầy đủ dinh dưỡng. Có thể là bò tái, nạm hoặc phở gà vừa ngon, không ngán lại hoà quyện hương vị với các loại rau thơm và giá.
Món này mà giải ngấy sau Tết là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn đấy, hãy cùng làm ngay cho cả nhà thưởng thức nào!
Bún ốc
Linh hồn của món bún ốc chính là nước dùng được gọi là canh ốc ngọt mát, thơm dịu, độ mặn vừa, thơm lừng của gừng và chút cay của ớt.
Thêm vào một lượng bún tươi mềm dai vừa đủ và nhất định phải có rau thơm thì bún ốc mới thực sự đạt đến độ ngon tuyệt đỉnh. Một tô bún ốc giòn giòn ngọt ngọt giải cứu vị giác sau Tết hiệu quả.
Các món tráng miệng, ăn vặt
Bò bía
Bò bía gồm hai loại là mặn và ngọt, nếu bò bía ngọt nhân có dừa nạo sợi, thanh kẹo mật ong, sữa đặc thì bò bía mặn nhân bên trong gồm lạp xưởng, tôm khô, xà lách, củ đậu và nhiều loại rau thơm được ưa chuộng hơn.
Cuốn vừa ăn chấm với tương ớt pha hành phi và đậu phộng tạo hương vị thanh đạm thì bò bía là một món tuyệt hảo để ăn vặt trong những ngày sau Tết.
Bánh bèo chén
Bánh bèo là món ngon dân dã, béo, ngọt thơm, hấp dẫn vị giác sau những ngày Tết ăn nhiều thịt mỡ, bánh chưng đấy.
Nguyên liệu gần gũi gạo xay thành bột, phần đặc biệt là nhân tôm và không thể thiếu nước chấm tạo nên món bánh bèo tròn vị. Bánh được hấp trong những chén nhỏ, với vị ngon hấp dẫn, đặc sản xứ Huế này có thể khiến bạn ăn một lần mười chén mới thỏa mãn vị giác.
Cháo trắng
Cháo trắng là món ăn sau Tết có thể gọi là đơn giản nhất mà ai cũng có thể chuẩn bị. Cháo có ưu điểm không gây ngán, dễ ăn, một tô cháo trắng nấu với thịt bằm đậu xanh đã đảm bảo dinh dưỡng cho một bữa ăn. Thích hợp dùng vào bữa sáng, một tô cháo nóng hổi có thể giúp cơ thể thoát mồ hôi, giải cảm.
Gỏi cuốn
Gỏi cuốn là món ăn sau Tết hấp dẫn, được lựa chọn nhiều vì đây là món có thể ăn no, kết hợp nhiều loại nguyên liệu, đầy đủ dinh dưỡng trong một cuốn bao gồm rau xanh, thịt luộc, tôm, lỗ tai heo, cây hẹ, bún.
Nước chấm cũng là một phần quan trọng, pha nước chấm ngon thì món gỏi cuốn không những không ngán, mà còn trở thành món khoái khẩu sau Tết, thích hợp ăn với gia đình, bạn bè, vừa cuốn vừa trò chuyện.
Bánh tráng thịt heo
Nguyên liệu chính là thịt luộc, thường là thịt ba chỉ mềm, ngọt, béo. Rau là nguyên liệu chính không gây ngán gồm rau sống, thêm cà rốt, thơm và dưa leo cắt miếng dài nhỏ dùng bánh tráng phơi sương để cuốn.
Miền Nam còn có lá cóc, đọt chùm ruột, lá xoài non, khế chua, chuối chát ăn kèm tạo nên hương vị chua chua đầu lưỡi rất ngon miệng. Món này ngon đúng điệu khi chấm với mắm nêm, thêm một chút ớt cay cay thì hoàn hảo cho bữa ăn gia đình sau Tết.
Các loại đồ uống
Nước cam, nước chanh
Nước cam, nước chanh cực kì giàu vitamin, các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Uống một ly mỗi ngày bạn sẽ được cung cấp một lượng Vitamin C dồi dào.
Lượng Vitamin C này có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể thải độc. Đây là thức uống cực kì tốt để thanh lọc cơ thể sau Tết.
Nước dừa
Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, giúp giải nhiệt, làm mát, chống mất nước vào những ngày nắng nóng. Ngoài công dụng giải khát, nước dừa còn bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Sau khi ăn những món ăn chứa nhiều dầu mỡ như bánh chưng, thịt kho… của ngày Tết, bạn hãy uống một ly nước dừa để thanh lọc cơ thể và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
Nước ép các loại
Các loại nước ép như bưởi, chanh dây, dưa hấu… vừa có tác dụng giải khát, vừa bổ sung cho bạn lượng Vitamin dồi dào.
Uống nước ép trái cây giúp thanh lọc cơ thể, chống lão hóa và tăng sức đề kháng hiệu quả. Sau Tết mà tăng cường uống các loại nước ép này sẽ giúp bạn nhanh lấy lại vóc dáng.
