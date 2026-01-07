Đón xem trực tiếp Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào 20h00 ngày 07/01/2026
Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 4 vinh danh 12 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 07/01/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện với sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng đồng thời trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống , hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.
Điểm nhấn lớn nhất của đêm trao giải chính là chân dung Top 12 ứng viên xuất sắc, được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ tham gia cuộc thi năm nay. Mỗi ứng viên là một câu chuyện riêng biệt, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần kỷ luật, ý chí vượt lên giới hạn và khát vọng sống khỏe bền vững.
Ở đó có những người phụ nữ trung niên bận rộn vẫn kiên trì tập luyện và giảm hàng chục ki-lô-gam chỉ trong vài tháng; những người từng đối mặt với bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, thừa cân béo phì nhưng không chấp nhận sống chung với mệt mỏi; hay cả những người trẻ lựa chọn lối sống khoa học từ sớm, đi ngược lại thói quen đồ ngọt, đồ ăn nhanh phổ biến.
Không chỉ thay đổi cho bản thân, nhiều ứng viên còn lan tỏa hành trình sống khỏe đến gia đình, đồng nghiệp, học trò và cộng đồng, tạo nên những "vòng tròn ảnh hưởng" tích cực, đúng với tinh thần mà cuộc thi theo đuổi suốt 4 mùa tổ chức.
Với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam, "Tôi khỏe đẹp hơn" đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi, trở thành phong trào truyền cảm hứng sống khỏe cho nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề trên cả nước. Mỗi mùa thi không chỉ tìm ra những gương mặt tỏa sáng, mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và trách nhiệm với sức khỏe bản thân.
Ngày hôm nay, những câu chuyện nỗ lực thầm lặng sẽ chính thức được gọi tên trên sân khấu lớn. Lễ trao giải Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 hứa hẹn không chỉ là khoảnh khắc vinh danh, mà còn là một điểm chạm cảm xúc, nơi mỗi khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong những hành trình thay đổi ấy để bắt đầu hoặc tiếp tục con đường sống khỏe, sống chủ động hơn mỗi ngày.
Kính mời Quý khán giả đón xem!
Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thânSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uốngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.
Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giảiY tế - 4 giờ trước
Trước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.
Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?Sống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Không khí cực sôi động tại nơi diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4Y tế - 6 giờ trước
Ngay từ sáng nay, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 đã vô cùng sôi động, hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.
Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nayY tế - 6 giờ trước
Trước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.
Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà NộiY tế - 9 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…
Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn uống mỗi ngày. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị lựa chọn đúng thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong, làm chậm lão hóa và tăng sức đề kháng cho da.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.
6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốcSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải lúc nào bị cảm cúm, viêm họng cũng cần dùng kháng sinh. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể hồi phục an toàn hơn nếu dùng đúng cách.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.