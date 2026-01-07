Đón xem trực tiếp Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào 20h00 ngày 07/01/2026

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng đồng thời trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống , hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.

Điểm nhấn lớn nhất của đêm trao giải chính là chân dung Top 12 ứng viên xuất sắc, được lựa chọn từ hàng nghìn hồ sơ tham gia cuộc thi năm nay. Mỗi ứng viên là một câu chuyện riêng biệt, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần kỷ luật, ý chí vượt lên giới hạn và khát vọng sống khỏe bền vững.

Ở đó có những người phụ nữ trung niên bận rộn vẫn kiên trì tập luyện và giảm hàng chục ki-lô-gam chỉ trong vài tháng; những người từng đối mặt với bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, thừa cân béo phì nhưng không chấp nhận sống chung với mệt mỏi; hay cả những người trẻ lựa chọn lối sống khoa học từ sớm, đi ngược lại thói quen đồ ngọt, đồ ăn nhanh phổ biến.

Không chỉ thay đổi cho bản thân, nhiều ứng viên còn lan tỏa hành trình sống khỏe đến gia đình, đồng nghiệp, học trò và cộng đồng, tạo nên những "vòng tròn ảnh hưởng" tích cực, đúng với tinh thần mà cuộc thi theo đuổi suốt 4 mùa tổ chức.

Với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam, "Tôi khỏe đẹp hơn" đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi, trở thành phong trào truyền cảm hứng sống khỏe cho nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề trên cả nước. Mỗi mùa thi không chỉ tìm ra những gương mặt tỏa sáng, mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và trách nhiệm với sức khỏe bản thân.

Ngày hôm nay, những câu chuyện nỗ lực thầm lặng sẽ chính thức được gọi tên trên sân khấu lớn. Lễ trao giải Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 hứa hẹn không chỉ là khoảnh khắc vinh danh, mà còn là một điểm chạm cảm xúc, nơi mỗi khán giả có thể nhìn thấy chính mình trong những hành trình thay đổi ấy để bắt đầu hoặc tiếp tục con đường sống khỏe, sống chủ động hơn mỗi ngày.

Kính mời Quý khán giả đón xem!



