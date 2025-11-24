Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11

4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11 GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này sẽ đón nhận tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống trong tuần cuối tháng 11 dương này.

1. Con giáp Sửu

Xem tử vi tuần mới từ 24/11 - 30/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu đối mặt với những thị phi trong công việc, không được lòng người khác vì có hung tinh Thiên Cẩu. Điều quan trọng là con giáp này cần chân thành, làm việc hết sức mình, tập trung vào công việc của mình, tránh can thiệp vào việc người khác.

Con giáp Sửu trong tuần dễ gặp phải hao tài

Trong tuần con giáp Sửu cũng có thể gặp phải hao tài vì đầu tư rủi ro và. Điểm sáng của con giáp Sửu trong tuần là chuyện tình cảm được cải thiện khá tốt. Với những người đang yêu, tuần này sẽ chứng kiến sự nhen nhóm lại tình cảm, những vấn đề nhỏ nhặt sẽ bị lãng quên nhờ những bất ngờ từ đối phương. Người độc thân nên giao lưu với bạn bè, ăn uống, vui chơi để tinh thần được thoải mái.

2. Con giáp Mão

Những ngày đầu tuần với con giáp Mão khá vất vả. Việc làm không xong nhưng lại có thêm việc khác tới dồn bạn tới đường cùng, bị vắt kiệt sức lực, sức khỏe xuống dốc. Mão còn phải lo lắng nhiều về công việc chưa được thuận lợi như ý muốn.

Trong thời điểm này, con giáp Mão cần bỏ ngoài tai hết những việc của người khác, tìm lại sự thăng bằng thư thái trong tâm hồn. Đồng thời lưu tâm về vấn đề sức khỏe, nhất là những lúc tiết trời thay đổi.

Về tài lộc của con giáp Mão trong tuần bình thường. Những chi phí sinh hoạt tăng, trong khi thu nhập chỉ ở mức vừa phải nên khuyên con giáp cần cân đo đong đếm cẩn thận hơn.

Mão đừng để tình trạng tiêu cực này kéo dài lâu ảnh hưởng xấu cho tương lai, sự nghiệp. Trong chuyện tình cảm với những người đã có gia đình có thể gặp phải những cãi cọ, nói năng cần cẩn trọng. Đôi bên cần ngồi lại với nhau.

3. Con giáp Thìn

Tuổi Thìn tuần này nhận được nhiều tín hiệu vui về công việc nhờ Tử Vi cát tinh soi sáng, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm, sầu não. Đây là thời điểm tốt để con giáp Thìn củng cố vị thế, tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ gặp được những quý nhân hỗ trợ, giúp bạn có đường hướng, cơ hội làm ăn với người giỏi và nhờ đó mà tốt lên.

Con giáp Thìn tuần này cũng khá may mắn

Những dự định cho công việc sắp tới đều được thuận lợi, thực hiện dễ dàng. Lại thêm có may mắn nhỏ về tài lộc khiến tinh thần của con giáp Thìn càng phấn chấn, gia đạo yên vui, ấm no, con cháu thịnh vượng.

Khuyên con giáp này cần tránh than vãn nhiều quá, càng khiêm tốn càng gặp được quý nhân giúp đỡ mình trong chuyện tiền bạc một cách nhanh chóng và bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, do ảnh hưởng của Tương Xung nên đầu tuần bản mệnh cần hạn chế yêu đương, cãi cọ càng khiến bạn dễ bực mình, hỏng việc.

4. Con giáp Tỵ

Nhờ Nguyệt Mã, con giáp Tỵ trong tuần mới có một tuần nhiều cơ may đến trong nghề nghiệp hiện tại. Những nỗ lực của bạn sẽ đạt được kết quả. Còn một vài vướng mắc trong việc làm hiện tại, may mắn sẽ có quý nhân tận tình giúp đỡ giải quyết khó khăn này.

Đại Hao nhập mệnh nên không có nhiều may mắn, dễ gặp trục trặc tiền bạc. Bạn cũng không thể tiết kiệm tiền vì chi tiêu hàng ngày cho sinh hoạt trong gia đình tăng cao, nộp nhiều khoản tiền cùng một lúc…

Về chuyện tình cảm, trong tuần có một số chuyện gia đình không được như ý nên giải quyết sao cho thật êm thấm để tránh xảy ra nhiều chuyện lôi thôi đáng tiếc. Một tuần với những niềm vui do con cái mang lại, gia đạo bình an, ổn định. Cuối tuần có thể là thời điểm tốt nhất để đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới quan hệ yêu đương.

5. Con giáp Ngọ

Ngọ hơi nóng tính, hay tự ái, phật ý trong công việc tuần mới do ảnh hưởng của Thiên Hình. Con giáp này nên tập trung vào trách nhiệm của mình và giảm so sánh bản thân với đồng nghiệp.

Tuần này không nên theo đuổi các khoản đầu tư ngắn hạn, hãy tập trung vào việc bảo toàn tài sản. Ngọ nên tránh tin vào tin đồn hoặc chạy theo xu hướng đầu tư mù quáng, cũng không nên quyết định mọi thứ vội vàng vì dễ xảy ra chuyện không hay.

Vận may tình duyên khá kém, những người độc thân có thể sẽ gặp phải một người hấp dẫn nhưng khó tiếp cận. Người đang trong mối quan hệ có thể gặp phải xích mích vì những vấn đề nhỏ nhặt. Hãy từ bỏ tính cách bướng bỉnh và chủ động thể hiện sự quan tâm với người ấy để phá vỡ sự im lặng giữa 2 người trong vài ngày qua.

6. Con giáp Mùi

Tuổi Mùi tuần này tiến độ công việc dễ bị ảnh hưởng vì sự lơ là. Bạn cần chú ý đến lời ăn tiếng nói trong giao tiếp để tránh những lời hứa miệng trở thành tranh chấp trong tương lai.

Về tài lộc thu nhập có thể vẫn giữ nguyên, nhưng chi phí chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày sẽ tăng lên, với những khoản chi tiêu bất ngờ dành cho sức khỏe hoặc nhà cửa. Bạn cần duy trì lối sống đơn giản, giảm chi tiêu không cần thiết.

Nhờ Tam Hợp hỗ trợ, tuần này có vẻ thuận lợi cho chuyện tình cảm với tuổi Mùi. Nếu bạn đã có một mối quan hệ hôn nhân lâu dài sẽ nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời của mình, được con cái quan tâm, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

7. Con giáp Thân

Trong tuần này, con giáp Thân gặp phải một số vấn đề về tài lộc và công việc khiến bạn thấy mệt mỏi. Tuổi Thân nên quyết đoán và mạnh miệng hơn trong công việc. Quý nhân đa phần là nữ giới sẽ giúp tuổi Thân đỡ vất vả rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công.

Nhắc tuổi Thân đừng tin tưởng người khác, hạn chế mua hàng qua mạng và nên đấu tranh tới cùng cho đường tiền bạc của bản thân, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Đầu tuần đường tiền bạc khá ổn thỏa, song từ giữa tuần thì mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng khác, vượt ngoài khả năng kiểm soát của bản mệnh.

Về tình cảm suôn sẻ. Thỉnh thoảng gặp được người bạn tương đối thích, tuy nhiên lại vẫn không chủ định đi tiếp cận.

8. Con giáp Hợi

Thái Tuế cản đường khiến con giáp Hợi dễ bị chỉ trích trong nghề nghiệp. Công việc trong tuần sẽ có lúc tốt lúc xấu, đôi khi có những tranh chấp và bất đồng, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ được giải quyết nếu Hợi chịu nhún nhường.

Về tài lộc, con giáp Hợi nên chú ý đến các hướng Nam, Tây Nam và Tây Bắc trong tuần này. Hãy cảnh giác và thận trọng khi đi lại hoặc làm ăn ở những hướng này.

Trước khi rời nhà, con giáp này nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt ảnh hưởng xấu trong chuyện tiền bạc.

Vận trình tình cảm của tuổi Hợi nhờ Nhị Hợp mà vô cùng ngọt ngào và thuận lợi vào đầu tuần nhưng đến cuối tuần lại dễ gặp rắc rối. Hãy cùng đối phương trao đổi để vượt qua khó khăn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.